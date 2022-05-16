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    AMD işlemci pazarında en yüksek paya ulaştı

    İşlemci pazarı son çeyrekte büyük bir düşüş göstermesine rağmen AMD pazar payını arttırmasını bildi. Firma pazarda tarihi bir rekora imza atarak en yüksek payına ulaşmayı başardı.
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    AMD
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    Masaüstü tarafında olduğu kadar sunucu tarafında da Zen mimarisi ile başarılı işler yapan AMD bunun meyvelerini fazlasıyla topluyor. Üç aylık gelirleri rekor kıran firmanın pazar payı da yeni bir rekora imza attı.

    AMD’den rekor pazar payı

    Mercury Research tarafından yapılan pazar araştırmasına göre AMD tarihinde ilk defa yüzde 27.7 paya ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre 7 puanlık bir artış elde edildi. Geçen çeyrek dönemde de yüzde 25.6 ile rekor kırılmıştı. Araştırma x86 mimarisini temel alan tüm işlemci kategorilerini kapsıyor.

    Masaüstü kategorisinde yüzde 18.3 paya yükselen AMD dizüstü pazarında yüzde 22.5 pay elde etti. Sunucu tarafında ise yüzde 11.6 pay ile yeni bir rekor kırdı. EPYC işlemcilerin bu dönemde büyük bir ilgi gördüğü ifade ediliyor.

    AMD’nin elde ettiği önemli başarının genel işlemci pazarının çeyrek dönemde yüzde 30 civarında düştüğü zamana denk gelmesi diğer bir dikkat çekici durum oldu. İşlemci pazarı tarihte ilk kez iki çeyrek dönem arasında bu denli yüksek düşüş gösterdi.

    AMD’nin kârlılığı daha yüksek olan sunucu tarafına odaklandığı dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle çip krizinin devam ettiği dönemde masaüstü işlemciler nispeten biraz daha az üretiliyor. Önümüzdeki dönemde üretimin dengelenmesi AMD’nin yükselişini hızlandıracaktır.

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    U
    uberburak 8 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 17 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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