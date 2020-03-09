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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD işlemci satışlarını iki katına çıkardığını açıkladı

    ABD merkezli mikroçip üreticisi AMD son iki yıldaki işlemci satışlarının iki katına çıktığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamalara bakılırsa bu yükseliş önümüzdeki dönemde de devam edecek.
    1 hf.
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    12
    İşlemci
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    AMD işlemci satışlarını iki katına çıkardığını açıkladı
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    Birinci nesil Zen işlemcilerinin piyasaya sürülmesinden bu yana AMD, pazar payını sürekli artırıyor. Şirketin büyümesi son sekiz çeyrek dönemdir sürdüğü açıklanırken, işlemci satışlarının ise tüketici arzı nedeniyle iki katına çıktığı belirtildi.

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    Yükseliş sürecek

    AMD icra kurulu başkanı Lisa Su, pazar payının yüzde 9'dan yüzde 17'ye çıkaran şirketi ile ilgili önemli açıklamlarda bulundu. Su'ya göre AMD ürünleri birçok çevrimiçi mağazada, premium fiyat segmentindeki aralığın yarısından fazlasını oluşturuyor. Ryzen Threadripper ailesinin işlemcileri ise kategorilerinin en iyisi durumunda. AMD Genel Müdür Yardımcısı Rick Bergman'a göre de önümüzdeki 10 yıl boyunca AMD'nin gelirleri ve pazar payı büyümeye devam edecek.

    AMD işlemci satışlarını iki katına çıkardığını açıkladı
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    AMD, 2017 yılından bu yana dizüstü bilgisayar segmentindeki pazar payını da yüzde 7'den yüzde 16'ya yükseltmiş durumda. 2018'de AMD işlemcilere dayanan yeni dizüstü bilgisayar modelleri, 50 modelle sınırlıydı. Ancak bu yılki rakam 135 modelin üzerinde olacak. Şirket için mobil segmentte büyüme göstermek son derece önemli, zira dünya genelindeki dizüstü satışları, masaüstü satışlarını aşmış durumda. AMD'nin ana hedefi ise pazar payının yüzde 42'sine sahip olmak olarak açıklandı.



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    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf. en beğenilen
    apple da tamamen amd ye geçse keşeke.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mete Can Karahasan (Mete Can Karahasan) 1 hf.
    Intel için durumu özetleyeyim, TSMC'den 3nm ve 6nm için opsiyon istedi... özellikle 7nm üretimine geçeceği bir dönemde xe ekran kartları için olduğu söylenerek şimdilik opsiyonun önceliği geçiştirildi.
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    guzmann06 (Çağrı Can) 1 hf.
    Performans olarak 3000 serisi intele sonn10 yılda bukadar yaklaşmışlardı ucuz da veriyorlar doğal bir durum
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    batkent (utku deniz) 1 hf.
    Şuan mobilde i7 9750h işlemcisini kullanıyorum. Sanal 12 çekirdek ve güç tüketimi çok güzel. AMD ne zaman bunun gibi bir işlemci çıkarır mobil için o zaman pazarda yer kazanır ama suanki ryzenlar ile şi zor. Aynı zamanda eski AMD işlemci ve ekran kartlarında mobil için hep bir yazılım sıkıntısı oldu. Bu yüzden ben dahil çoğu kişinin güveninin olmadığını düşünüyorum.
    2 Yanıt Yanıtla
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    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf. en beğenilen
    apple da tamamen amd ye geçse keşeke.
    Yanıtla +5
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    Alex5 1 hf.
    Binbir emekle sistem için biriktirdiğim param 1600e gidiyor. Benim gibiler için çok iyi oldu. İntel hala çok pahallı
    Yanıtla +3
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 1 hf.
    AMD den intel e "bize yatırım yap btc den fazla kazandırabilriz.hatta sizden de"
    çağrısı bekliyorum...
    1 Yanıt Yanıtla
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