AMD işlemci satışlarını iki katına çıkardığını açıkladı

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Birinci nesil Zen işlemcilerinin piyasaya sürülmesinden bu yana AMD, pazar payını sürekli artırıyor. Şirketin büyümesi son sekiz çeyrek dönemdir sürdüğü açıklanırken, işlemci satışlarının ise tüketici arzı nedeniyle iki katına çıktığı belirtildi.

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Yükseliş sürecek

AMD icra kurulu başkanı Lisa Su, pazar payının yüzde 9'dan yüzde 17'ye çıkaran şirketi ile ilgili önemli açıklamlarda bulundu. Su'ya göre AMD ürünleri birçok çevrimiçi mağazada, premium fiyat segmentindeki aralığın yarısından fazlasını oluşturuyor. Ryzen Threadripper ailesinin işlemcileri ise kategorilerinin en iyisi durumunda. AMD Genel Müdür Yardımcısı Rick Bergman'a göre de önümüzdeki 10 yıl boyunca AMD'nin gelirleri ve pazar payı büyümeye devam edecek.

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AMD, 2017 yılından bu yana dizüstü bilgisayar segmentindeki pazar payını da yüzde 7'den yüzde 16'ya yükseltmiş durumda. 2018'de AMD işlemcilere dayanan yeni dizüstü bilgisayar modelleri, 50 modelle sınırlıydı. Ancak bu yılki rakam 135 modelin üzerinde olacak. Şirket için mobil segmentte büyüme göstermek son derece önemli, zira dünya genelindeki dizüstü satışları, masaüstü satışlarını aşmış durumda. AMD'nin ana hedefi ise pazar payının yüzde 42'sine sahip olmak olarak açıklandı.

https://3dnews.ru/1005485

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