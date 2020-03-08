Nokia 5.3'ün (Nokia 5.2) fotoğraf ve teknik detayları sızdırıldı

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HMD Global'in uzun bir süredir beklenen akıllı telefon modeli Nokia 5.2 resmi olarak Nokia 5.3 adıyla piyasaya sürülebilir. Nokia konusunda güvenilir bir haber kaynağı olan Nokiapoweruser, cihazın tüm merak edilen yönlerini ortaya koymuş durumda.

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Nokia 5.2 olarak gelmesi bekleniyordu

Nokiapoweruser'a göre Nokia 5.3 (Nokia 5.2), 16 megapiksel, 5 megapiksel, 8 megapiksel ve 8 megapiksel sensörler de dahil olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek ve cihazın selfie kamerası ise 8 megapiksel çözünürlükte olacak. 18:5:9 en boy oranı sunan 6.55 inç ekranla gelmesi beklenen akıllı telefon 3/6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı sunan varyantlarla piyasaya sürüleceği belirtilmiş.

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Snapdragon 660 veya 665 yonga seti üzerine inşa edilmesi beklenen Nokia 5.3'ün ayrıca 4.000 mAh pil kapasitesi de sunması bekleniyor. Tüm bu bilgilere ek olara cihazın, James Bond temalı reklam filminden görüntüler de sızmış durumda. Su damlası çentik ve yuvarlak bir kamera modülü ile geleceği fotoğraflarda da ortaya çıkan Nokia 5.3'ün 19 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/nokia_5_3_specs_surface-news-41883.php

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