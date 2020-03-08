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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia 5.3'ün (Nokia 5.2) fotoğraf ve teknik detayları sızdırıldı

    Nokia 5.2 adıyla piyasaya çıkması beklenen ancak Nokia 5.3 olarak isimlendirilen yeni akıllı telefon modelinin fotoğraf ve teknik özellikleri tüm detaylarıyla ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    HMD Global'in uzun bir süredir beklenen akıllı telefon modeli Nokia 5.2 resmi olarak Nokia 5.3 adıyla piyasaya sürülebilir. Nokia konusunda güvenilir bir haber kaynağı olan Nokiapoweruser, cihazın tüm merak edilen yönlerini ortaya koymuş durumda.

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    Nokia 5.2 olarak gelmesi bekleniyordu

    Nokiapoweruser'a göre Nokia 5.3 (Nokia 5.2), 16 megapiksel, 5 megapiksel, 8 megapiksel ve 8 megapiksel sensörler de dahil olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek ve cihazın selfie kamerası ise 8 megapiksel çözünürlükte olacak. 18:5:9 en boy oranı sunan 6.55 inç ekranla gelmesi beklenen akıllı telefon 3/6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı sunan varyantlarla piyasaya sürüleceği belirtilmiş.

    Nokia 5.3'ün (Nokia 5.2) fotoğraf ve teknik detayları sızdırıldı
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    Snapdragon 660 veya 665 yonga seti üzerine inşa edilmesi beklenen Nokia 5.3'ün ayrıca 4.000 mAh pil kapasitesi de sunması bekleniyor. Tüm bu bilgilere ek olara cihazın, James Bond temalı reklam filminden görüntüler de sızmış durumda. Su damlası çentik ve yuvarlak bir kamera modülü ile geleceği fotoğraflarda da ortaya çıkan Nokia 5.3'ün 19 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/nokia_5_3_specs_surface-news-41883.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ohol Oula (Attila Tigin) 1 hf.
    MTK kullanılacaksa çöp
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    tplon (şükrü kılıbık) 1 hf.
    Nokia android serüvenine iyi başladı ama 1 seneden fazladır kendini tekrar edip duruyor. Rakiplerine bakmalı ve onlarla rekabet edecek günümüzün trendlerini yakalamış modeller çıkarmalı aksi takdirde tekrar yolun sonuna gelecek.
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    İmbrechts 1 hf. yeni yorumcu
    Nokia 3.1 plus kullanan arkadaşım var çok çok memnun . Nokia Tr'ye resmi olarak düzgün bir fiyatlandirma ile gelirse çoğu kişinin ilk tercihi olur
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    Yav he he sızdırılmışmış...



    Biz şöyle haberler görmekten bıktık siz yapmaktan bıkmadınız ya hu.
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