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    Oyunlarda iddialı olan AMD Ryzen 7000X3D işlemcilerin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

    AMD, Ryzen 7000 serisi işlemcilerin oyun ve üst seviye performans odaklı 3D V-Cache varyantları olan Ryzen 7950X3D, Ryzen 7900X3D ve Ryzen 7800X3D’nin fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.
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    AMD Ryzen 7000X3D işlemcilerin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    AMD, CES 2023'te AM5 platformu için üç yeni Zen 4 mimarili Ryzen 7000X3D işlemcisini duyurmuştu. Firma bugün ise YouTube kanalında yayınladığı sürpriz bir videoyla Ryzen 7000X3D işlemcilerin fiyatlandırmasını ve çıkış tarihlerini paylaştı.

    Ryzen 7000X3D fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

    AMD Ryzen 7000X3D işlemcilerin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    16 çekirdekli 32 izlekli Ryzen 9 7950X3D ve 12 çekirdekli 24 izlekli Ryzen 9 7900X3D, 28 Şubat tarihinde çıkacak. 8 çekirdekli ve 16 izlekli Ryzen 7 7800X3D ise 6 Nisan tarihinde piyasaya adımını atacak. Ryzen 7000X3D işlemcilerin fiyatları ise şöyle:
    • Ryzen 9 7950X3D: 699 dolar
    • Ryzen 9 7900X3D: 599 dolar
    • Ryzen 7 7800X3D: 449 dolar

    AMD, işlemcilerinde kullandığı 3D V-Cache teknolojisi sayesinde önbellek yongalarını dikey olarak istifleyerek yüksek kapasite miktarlarına erişiyor. İşlemcilerine toplamda 64 MB V-Cache ekleyen AMD, bu sayede oyunlarda ciddi performans artışı elde ediyor.

    Performans tarafında ise AMD, Ryzen 9 7950X3D’nin Intel’in en güçlü işlemcisi olan Core i9-13900K'ya göre oyunlarda yüzde 24’e kadar bir performans farkı yaratacağını söylüyor. Eğer yapılan incelemelere ve oyun testlerine bakarsak önceki nesil Ryzen 7 5800X3D’nin oyunlarda mevcut Intel ve AMD işlemcilerinden çok geride kalmadığını görüyoruz. Dolayısıyla yeni Ryzen 7000X3D serisi potansiyel olarak oyunlarda rakipsiz olabilecek gibi görünüyor. Ryzen 7000X3D serisi işlemciler hakkında daha detaylı bilgi almak için üstteki bağlantıya ziyaret edebilirsiniz.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 21 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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