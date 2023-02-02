Oyunlarda iddialı olan AMD Ryzen 7000X3D işlemcilerin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Ryzen 7000X3D fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
- Ryzen 9 7950X3D: 699 dolar
- Ryzen 9 7900X3D: 599 dolar
- Ryzen 7 7800X3D: 449 dolar
AMD, işlemcilerinde kullandığı 3D V-Cache teknolojisi sayesinde önbellek yongalarını dikey olarak istifleyerek yüksek kapasite miktarlarına erişiyor. İşlemcilerine toplamda 64 MB V-Cache ekleyen AMD, bu sayede oyunlarda ciddi performans artışı elde ediyor.
Performans tarafında ise AMD, Ryzen 9 7950X3D’nin Intel’in en güçlü işlemcisi olan Core i9-13900K'ya göre oyunlarda yüzde 24’e kadar bir performans farkı yaratacağını söylüyor. Eğer yapılan incelemelere ve oyun testlerine bakarsak önceki nesil Ryzen 7 5800X3D’nin oyunlarda mevcut Intel ve AMD işlemcilerinden çok geride kalmadığını görüyoruz. Dolayısıyla yeni Ryzen 7000X3D serisi potansiyel olarak oyunlarda rakipsiz olabilecek gibi görünüyor. Ryzen 7000X3D serisi işlemciler hakkında daha detaylı bilgi almak için üstteki bağlantıya ziyaret edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?