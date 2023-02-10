AMD’nin işlemci pazar payı yüzde 30’a ulaşırken Intel’in düşüşü devam ediyor

Tam Boyutta Gör Sunucu alanında ve tüketici sınıfı işlemci pazarında büyük kazanımlar elde eden AMD için işler yolunda gidiyor. Firma, CPU pazar payı için tarihi bir kilometre taşını geride bırakmış durumda. Öte yandan Intel'in yaşadığı düşüş sürüyor ve bu AMD’ye yarıyor.

AMD'nin pazar payı yüzde 30'u geçti

Mercury Research'ün yakın tarihli raporuna göre AMD, şu anda x86 işlemci pazarında yüzde 31,3’lük bir paya sahip. 2021’in dördüncü çeyreğinde ise AMD, yüzde 28,5’lik pazar payına sahipti. Öte yandan Intel’in ilgili dönemdeki pazar payı ise yüzde 71,5’ten yüzde 68,7’ye geriledi fakat mavili takım halen aslan payını elinde tutuyor.

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Tam Boyutta Gör AMD’nin bu başarısının arkasında ise sunucu tarafı ve dolayısıyla EPYC işlemcileri bulunuyor. AMD, sunucu tarafında 2018 yılındaki yüzde 4,2’lik pazar payını 2022’nin sonunda yüzde 17,6’ye yükseltti. Masaüstü tüketici tarafında ise Ryzen işlemciler yüzde 18,6’ye ulaştı. Hem çeyrek bazda hem de yıllık bazda artış burada da devam ediyor.

İtici güç EPYC işlemciler

Öte yandan araştırma kuruluşu ayrıca hem Intel hem de AMD'nin 30 yılı aşkın süredir en büyük sevkiyat düşüşünü gördüğüne de dikkat çekti. Her iki şirket de son finansal raporlarında kayıplar yaşadıklarını bildirdi. Toplam CPU sevkiyatı yıllık yüzde 34, çeyreksel olarak ise yüzde 19 civarında düşmüş durumda. Gelir tarafındaysa yıllık ve çeyrek bazda sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 19 düşüş söz konusu. Ancak altının çizilmesi gereken bir şey var, bu gelirler rekor taleplerin yaşandığı 2020 ve 2021 yıllarını çıkardığımızda herhangi bir yıldan daha yüksek bir seviyede.

AMD'nin EPYC ve Instinct ürünlerinin bu yılın sonuna kadar şirketin pazar payını yüzde 30'un çok üzerine çıkarması bekleniyor. Intel ise cevabını en yeni Sapphire Rapids Xeon işlemciler ile vermeye çalışacak.

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AMD’nin işlemci pazar payı yüzde 30’a ulaştı