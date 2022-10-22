AMD’nin mobil Radeon RX 7000 kartlarının performansı RTX 3090 seviyesinde olabilir

Mobil RX 7000M serisinde RTX 3090 performansı görebiliriz 📈
Tutarlı iddialarıyla tanınan Greymon55 ve Kopite7kimi’nin paylaşmış olduğu tweet’lerde, yeni nesil Radeon RX 7000 ekran kartlarının mobil platformlarda oyun performansında ciddi bir sıçrayış yapacağı söz ediliyor. Greymon55’in iddiasına göre üst seviye mobil RX 7000 serisi GPU, RX 6950 XT ile eşit bir performans gösterecek. Kopite7kimi ise mobil RX 7900M kartının masaüstü RTX 3090 ile eş değer performans sergileyeceğini belirtiyor.
Benzer bir durum Nvidia’nın GeForce RTX 40 serisi mobil GPU’ları için de geçerli. Yeşilli takım, AD102 GPU’su yerine RTX 4090’ın mobil versiyonunda AD103 yongasını kullanabilir. Son olarak RDNA 3 tabanlı mobil Radeon RX 7000M kartlarını CES 2023’te görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.