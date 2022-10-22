AMD’nin mobil Radeon RX 7000 kartlarının performansı RTX 3090 seviyesinde olabilir

Tam Boyutta Gör AMD’nin yeni nesil Radeon RX 7000 "RDNA 3" ekran kartlarının masaüstü tarafından performans anlamında büyük bir sıçrayış yaşamasını bekliyoruz. Ortaya çıkan bilgilere göre aynı zamanda dizüstü bilgisayarlarda göreceğimiz mobil Radeon RX 7000 kartlarının da oyun performansında dev bir adım atması bekleniyor.

AMD, Radeon RX 7000 çıkış tarihini resmen açıkladı 1 gün önce eklendi

Mobil RX 7000M serisinde RTX 3090 performansı görebiliriz 📈

Tutarlı iddialarıyla tanınan Greymon55 ve Kopite7kimi’nin paylaşmış olduğu tweet’lerde, yeni nesil Radeon RX 7000 ekran kartlarının mobil platformlarda oyun performansında ciddi bir sıçrayış yapacağı söz ediliyor. Greymon55’in iddiasına göre üst seviye mobil RX 7000 serisi GPU, RX 6950 XT ile eşit bir performans gösterecek. Kopite7kimi ise mobil RX 7900M kartının masaüstü RTX 3090 ile eş değer performans sergileyeceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör AMD’nin halihazırda bulunan en güçlü mobil ekran kartı Radeon RX 6850M XT. Fakat bu kartın Radeon RX 6700 XT (masaüstü) ile denk bir performans sergilediğini biliyoruz. Dolayısıyla yeni nesil mobil GPU’ların amiral gemisi sınıfında performans gösterme ihtimali oldukça dikkat çekici. Öte yandan mobil RX 7000M serisinin en üst modellerinde güç tüketimi göz önüne alındığında Navi 31 yerinde Navi 32 GPU’sunun varyantlarının kullanıldığını görebiliriz.

Benzer bir durum Nvidia’nın GeForce RTX 40 serisi mobil GPU’ları için de geçerli. Yeşilli takım, AD102 GPU’su yerine RTX 4090’ın mobil versiyonunda AD103 yongasını kullanabilir. Son olarak RDNA 3 tabanlı mobil Radeon RX 7000M kartlarını CES 2023’te görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD’nin mobil Radeon RX 7000 kartlarının performansı büyüleyecek!