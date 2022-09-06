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    AMD, RDNA 3 mimarisinde yüzde 50 performans artışı vadediyor

    AMD’nin Radeon RX 7000 serisine güç verecek olan RDNA 3 mimarisi için beklenti büyük. Firma tarafından aktarılanlara göre yüksek düzeyde bir performans kazanımı bizi bekliyor.
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    AMD, RDNA 3 mimarisinde yüzde 50 performans artışı vadediyor
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    AMD, yeni RDNA 3 GPU tasarımı için büyük sözler vermeye devam ediyor. Firma tarafından aktarılanlara göre Radeon RX 7000 serisi ile birlikte AMD, büyük miktarda bir performans kazanımı elde etmeyi bekliyor.

    Halihazırda mevcutta olan 7nm sürecinde üretilen RDNA 2 mimarisi, Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarıyla birlikte yerini 5nm RDNA 3 mimarisine bırakacak. Yeni RDNA 3 mimarisi watt başına yüzde 50’den fazla performans artışı sunacak. Yani, aynı enerji tüketimindeyüzde 50 performansya da daha yüksek enerji tüketiminde daha büyük performans kazanımlarının mümkün olduğu belirtiliyor.

    AMD RDNA 3 özellikleri

    AMD, RDNA 3 mimarisinde yüzde 50 performans artışı vadediyor
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    RDNA 3 mimarisiyle birlikte AMD, TSMC’nin 5nm litografisine geçecek. Bunun ötesinde AMD, yeni nesil amiral gemilerini monolitik GPU tasarımıyla şekillendirmek yerine “gelişmiş yonga paketi” olarak ifade edilen chiplet dizaynıyla şekillendirecek. Bu, hem performans artışı noktasında hem de GPU’nun maliyeti noktasında kazanımlar sunuyor. AMD’nin benzer çözümü kullandığı Ryzen işlemcilerin başarısı ortadayken firmadan bunu ekran kartlarına getirmemesini beklemek zaten yanlış olurdu.

    AMD, RDNA 3 mimarisinde yüzde 50 performans artışı vadediyor
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    AMD aynı zamanda RDNA 3 ile birlikte tamamen yeniden tasarlanmış hesaplama birimleri ve optimize edilmiş veri yolları sunacak. Dolayısıyla döngü başına komut sayısında (IPC) artış beklememiz yanlış olmayacaktır. Öte yandan hesaplama biriminin tamamen yenilenmesi potansiyel olarak ışın izleme performansında da artışlar sağlayabilir. RDNA 3 mimarisiyle birlikte AMD aynı zamanda Infinity Cache teknolojisini de ikiye katlayacak.

    AMD, Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarını sonbahar döneminde piyasaya sürmeye başlayacak. Net bir tarih veya fiyat bilgisi resmi olarak henüz paylaşılmış değil. Bununla birlikte piyasaya girecek modellerin ilk olarak serinin en güçlü kartları olacağını söyleyebiliriz.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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