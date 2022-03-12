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    AMD FSR 2.0'ı duyurmaya hazırlanıyor: Büyük performans artışı sunabilir

    Yaklaşan GDC 2022 etkinliğinde ''Oyunlar için Yeni Nesil Görüntü Yükseltme'' adlı bir sunum gerçekleştirmeyi planlayan AMD, FSR 2.0'ı tanıtmayı planlıyor. Yeni teknolojinin ilk detayları belli oldu.
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    AMD'nin ölçeklendirme teknolojisi FSR 2.0 iddialı geliyor
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    FidelityFX çözünürlük ölçeklendirme teknolojisi ile kullanıcılardan olumlu yorumlar almayı başaran AMD'nin yaklaşan 2022 Oyun Geliştirici Konferansı'nda' (GDC 2022) FSR 2.0'ı tanıtacağı ortaya çıktı. Kıyaslama ve izleme yazılımı ile bilinen CapFrameX, etkinlikte gösterilecek FSR 2.0 demosunun görüntülerine ulaştığını iddia ediyor.

    Büyük bir performans artışı sunabilir

    Twitter'da paylaşılan bilgilere göre mevcut FSR'ye kıyasla büyük bir değişiklik ile gelen FSR 2.0, performansı ve görsel doğruluğu en üst düzeye çıkarmak için daha düşük çözünürlüklü bir sahneyi yükseltmeye yönelik yeni bir teknik olan Temporal Upscaling üzerine kurulacak.

    Bununla birlikte şirketin etkileyici performans ve görüntü kalitesine ulaştığını söyleyen CapFrameX, ayrıca AMD'nin orjinal çözünürlükten bile daha iyi bir kalitesi sunmayı hedeflediğini dile getirdi. Nvidia'nın DLSS ve Intel'in XeSS teknolojilerine kıyasla herhangi bir yapay zeka hızlandırması gerektirmeyen teknoloji, görünüşe göre daha geniş bir GPU yelpazesine hizmet vermeye devam edecek. 

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