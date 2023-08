AMD’nin RDNA 4 görselleri mimarinin tasarım karmaşıklığını gösteriyor

Tam Boyutta Gör AMD'nin üst düzey RDNA 4 GPU'larını iptal ettiği ve Navi 43 ve Navi 44 gibi ana akım yongalara odaklandığı söylentisini duymuş olabilirsiniz. Ayrıca üst düzey yongalarda Navi 4C ve Navi 4X gibi MCM tasarımına sahip olması beklenen modellerin de yer alacağına dair söylentiler vardı. Şimdi bu üst düzey GPU’nun nasıl bir şey olacağını gösteren birkaç render paylaşıldı. Bu görseller herhangi bir resmiyet taşımasa da tasarımın kompleks yapısını gözler önüne seriyor.

Mühendislik harikası, tasarım karmaşası

AMD, RDNA 3 mimarisine dayalı Radeon RX 7000 serisini piyasaya sürme sürecinde olsa da, spekülasyonlar çok daha öteye uzanıyor. Geçtiğimiz günlerde Navi 4C kalıp şemasının sızdırılan görüntüleri ortaya çıktı ve muhtemelen bu karmaşık tasarımın yakın gelecekte uygulanabilir olmayabileceğini ortaya koydu ve bazıları RDNA 4'ün halefi için kullanılabileceğini öne sürdü. Detaylarına gireceğimiz kavramsal görseller bu bilgiler temelinde şekillendirilmiş durumda. Birden fazla sızıntıya dayandığı düşünüldüğünde AMD’nin üstünde çalıştığı Navi 4X GPU’sunun en olası görüntüsü olabilir.

AMD’nin RDNA 4 serisinde üst düzey ekran kartı olmayabilir 2 hf. önce eklendi

Tam Boyutta Gör İlk görüntüden başlayacak olursak görünüşe göre AMD, RDNA 4 mimarisinde yalnızca çok çipli bir yapıyı benimsemekle kalmıyor, aynı zamanda veri merkezi odaklı Radeon Instinct MI300 GPU serisi için daha önce açıklanan bir konsept olan kalıp istiflemeyi de barındırıyor. Görünüşe göre tasarım, her biri kendi özel Infinity Cache ve GDDR bellek denetleyicilerini barındıran üç bölüme ayrılmış büyük bir interpozer kullanımını içeriyor.

Tasarıma baktığımızda AID, SED (Shader Engine kalıbı) ve MID (Multimedia br I/O kalıbı) olmak üzere üç ana parçadan oluşan temel bir paket görüyoruz. AMD, AID olarak adlandırılan bu çekirdek kalıplarına bitişik olarak, her AID ile bağlantı kuran önemli bir multimedya ve I/O kalıbı yerleştirmeyi planlıyor. Shader Motorları (SED'ler) her bir AID'ye entegre edildikçe bariz bir şekilde karmaşıklık da artıyor. Raporlar, tek bir AID'nin üç adede kadar SED barındırabileceğini ve böylece AMD'nin her pakete dokuz adede kadar SED dahil etme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu kompleks tasarımın yanında tüm paketin fiziksel olarak da büyük olacağı ortaya çıkıyor.

Gerçekleşmeyebilir

Tam Boyutta Gör Tüm bu görseller bize MCM teknolojisi için geleceğin neler getirebileceğini gösteriyor. AMD Navi 3X "RDNA 3" GPU serisinin ilk görüntüleri de nihai yongalara çok yakındı. Öte yandan gerçekten de üst düzey RDNA 4 ekran kartları iptal edildiyse elimizde sadece bu kavramsal tasarımlardan başka bir şey kalmıyor. Bu hala bir söylenti olsa ve henüz AMD tarafından resmi olarak hiçbir şey doğrulanmamış olsa da, RDNA 4 serisi görünüşe göre sadece Navi 44 ve Navi 43 GPU’ları sahip olacak ve Navi 42 ve Navi 41 çipleri muhtemelen denklemin dışında kalacak (şimdilik). Serinin 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve o zamana kadar değişim için fazlaca vakit var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD’nin RDNA 4 görselleri tasarım karmaşıklığını gösteriyor