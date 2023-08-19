AMD’nin RDNA 4 görselleri mimarinin tasarım karmaşıklığını gösteriyor

AMD, RDNA 3 mimarisine dayalı Radeon RX 7000 serisini piyasaya sürme sürecinde olsa da, spekülasyonlar çok daha öteye uzanıyor. Geçtiğimiz günlerde Navi 4C kalıp şemasının sızdırılan görüntüleri ortaya çıktı ve muhtemelen bu karmaşık tasarımın yakın gelecekte uygulanabilir olmayabileceğini ortaya koydu ve bazıları RDNA 4'ün halefi için kullanılabileceğini öne sürdü. Detaylarına gireceğimiz kavramsal görseller bu bilgiler temelinde şekillendirilmiş durumda. Birden fazla sızıntıya dayandığı düşünüldüğünde AMD’nin üstünde çalıştığı Navi 4X GPU’sunun en olası görüntüsü olabilir.
Tasarıma baktığımızda AID, SED (Shader Engine kalıbı) ve MID (Multimedia br I/O kalıbı) olmak üzere üç ana parçadan oluşan temel bir paket görüyoruz. AMD, AID olarak adlandırılan bu çekirdek kalıplarına bitişik olarak, her AID ile bağlantı kuran önemli bir multimedya ve I/O kalıbı yerleştirmeyi planlıyor. Shader Motorları (SED'ler) her bir AID'ye entegre edildikçe bariz bir şekilde karmaşıklık da artıyor. Raporlar, tek bir AID'nin üç adede kadar SED barındırabileceğini ve böylece AMD'nin her pakete dokuz adede kadar SED dahil etme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu kompleks tasarımın yanında tüm paketin fiziksel olarak da büyük olacağı ortaya çıkıyor.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.