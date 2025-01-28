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Tam Boyutta Gör AMD, yeni nesil RDNA 4 mimarisinin öncelikle masaüstü GPU’lar için geliştirileceğini, mobil cihazlara yönelik ürünlerin ise ilerleyen dönemde piyasaya sürüleceğini duyurdu. CES 2025 etkinliğinde RDNA 4’ü duyuran şirket, Radeon RX 9000 serisinin Mart ayında piyasaya çıkacağını resmen doğruladı.

RDNA 4'ün önceliği masaüstü

RDNA 4 mimarisi, optimize edilmiş hesaplama birimleri, daha iyi yapay zeka entegrasyonu ve hızlandırılmış ışın izleme performansı gibi yeniliklerle dikkat çekiyor. Ancak AMD, bu teknolojilere dair detayları henüz tam olarak paylaşmadı. AMD’den Ben Conrad, yaptığı açıklamada “Mevcut grafik stratejimiz RDNA 4 ile masaüstü pazarına odaklanmış durumda. Bu nedenle gelecekte ilk olarak bu tür ürünleri göreceğinizi düşünüyorum” dedi. Conrad, RDNA 4’ün gelecekte mobil cihazlara da geleceğinin altını çizdi ancak herhangi bir zaman çizelgesi paylaşmadı.

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AMD, mobil cihazlara yönelik Radeon GPU’larını genellikle Strix Point ve Krackan Point gibi APU’larla veya RX 7000S/7000M serisi gibi dGPU’larla sunuyor. AMD, RDNA 3.5 mimarisini mobil dGPU serisine entegre edememişti, bu da performans farkının Nvidia’nın RTX 50 serisi karşısında büyümesine yol açacak. Öte yandan AMD'nin Strix Halo'sunun entegre Radeon 8060S ile RTX 4070 dizüstü bilgisayar GPU'sunu yenebileceği söyleniyor. AMD, belki de dGPU tarafına bu yüzden öncelik vermiyor zira firma, RDNA 4 ve FSR 4 ile desteklenmiş potansiyel bir Strix Halo halefi Blackwell ile rekabet edebilir.

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AMD’nin RDNA 4 mimarisinin ilk odağı masaüstü olacak