Intel’den yeni X86S mimarisi: İşte yeni mimarinin amacı ve detayları

- Yeni X86S, mimaride sadeleşmeyi amaçlıyor
- 64-bit artık popüler halde ve Intel’e göre bu bir fırsat
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Yeni X86S, mimaride sadeleşmeyi amaçlıyor
x86 komut seti ilk olarak 1978 yılında Intel tarafından 8086 16-bit CPU ile tanıtılmıştı. Önerilen x86S ISA halen tasarım ve geri bildirim aşamasında olsa da x86-64 komut setiyle 64-bit kayıtların ve bellek adreslemesinin sunulmasından bu yana x86 mimarisine yapılan en büyük yükseltmelerden birisi olacak diyebiliriz.
64-bit artık popüler halde ve Intel’e göre bu bir fırsat
Intel, x86-64'ün popülerliğinin nihayet x86 donanım ve yazılım ekosistemini basitleştirmek için bir fırsat sunduğunu düşünüyor. Intel, yeni x86S ISA'nın, modern işletim ortamlarında çok az faydası olan belirli eski modları kaldırdığını söylüyor. Öte yandan X86-S, 32-bit Win32 uygulamaları için geniş miktarda uyumluluk sağlamaya devam edecek. Bu nedenle eski yazılım veya oyunlara bağlı olanlar için şimdilik bir risk yok.
Daha önceki eski 64-bit işletim sistemlerinin desteğine gelince, Intel sanallaştırma teknolojisinin kullanıcıları mutlu edecek yazılım ve donanım çözümleri sunacak kadar olgun olduğunu söylüyor. Intel, diğer her şeyin (16-bit, DOS, 32-bit işletim sistemleri) yalnızca emülatörlerde ve sanal makinelerde çalışacağını öne sürüyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/98773-intel-proposes-x86-s-architecture-simpler-more-efficient.html https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/envisioning-future-simplified-architecture.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.