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    Intel’den yeni X86S mimarisi: İşte yeni mimarinin amacı ve detayları

    Intel daha basit, daha verimli bir CPU komut seti için yeni X86S mimarisini gündeme aldı. Yeni mimari ile birlikte Intel, sadece 64-bit uyumluluğu hedeflediğini belirtiyor.
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    Intel yeni X86S mimarisine geçiyor: Neler değişecek? Tam Boyutta Gör
    Intel, işlemci komut seti mimarisini (ISA) basitleştirmeyi amaçlayan yeni X86S mimarisini detaylandırdı. Intel tarafından önerilen değişiklikler kapsamlı eski mod desteğini azaltmayı, yeni ve basitleştirilmiş bir mimari ile birlikte yalnızca 64-bit uyumluluğunu sağlamayı içeriyor. Intel, yayınladığı blog gönderisinde X86S mimarisini detaylı olarak açıkladı. Ancak özetle, x86S mimarisi, gelecekteki donanım, ürün yazılımı ve yazılım uygulamalarına fayda sağlamak için eski yürütme modlarını kaldırmayı hedefliyor diyebiliriz.

    Yeni X86S, mimaride sadeleşmeyi amaçlıyor

    Intel yeni X86S mimarisine geçiyor: Neler değişecek? Tam Boyutta Gör
    En son Windows uygulamalarını ve güncel oyunları oynamaktan hoşlanan birçok PC kullanıcısı Windows 7 döneminde 64-bit Windows'a geçiş yapmıştı. Windows 7 dönemi esasında 4 GB'ın üzerindeki sistem RAM miktarlarının yaygınlaştığı (32 bit işletim sistemi yalnızca 3,2 GB RAM'i adresleyebiliyor) ve 64 bit uygulamaların ve oyunların ana akım haline gelmeye başladığı zamana denk geliyor. Dolayısıyla, mevcut Windows 11 işletim sisteminin yalnızca 64-bit olması, uygulama ve oyunların gigabaytlarca RAM'i tüketmesi, Intel'in orijinal 8086 çipine kadar uzanan mimariye yönelik düşüncelerini tarihe gömmek istemesi makul görünüyor.

    x86 komut seti ilk olarak 1978 yılında Intel tarafından 8086 16-bit CPU ile tanıtılmıştı. Önerilen x86S ISA halen tasarım ve geri bildirim aşamasında olsa da x86-64 komut setiyle 64-bit kayıtların ve bellek adreslemesinin sunulmasından bu yana x86 mimarisine yapılan en büyük yükseltmelerden birisi olacak diyebiliriz.

    64-bit artık popüler halde ve Intel’e göre bu bir fırsat

    Intel yeni X86S mimarisine geçiyor: Neler değişecek? Tam Boyutta Gör
    Intel'in blogunda vurguladığı gibi, x86 mimarisinin uzun ömrü, PC, bulut ve mobil cihazlardan oluşan "muazzam" bir kurulu taban ile bugün mevcut olan en zengin yazılım ekosistemlerinden birini barındırıyor. Bugün x86-64 olarak bilinen ve ilk kez AMD tarafından piyasaya sürüldükten sonra Intel tarafından 20 yıl önce benimsenen 64-bit mimarisi, modern yazılım ve işletim sistemleri için baskın işletim modu haline geldi.

    Intel, x86-64'ün popülerliğinin nihayet x86 donanım ve yazılım ekosistemini basitleştirmek için bir fırsat sunduğunu düşünüyor. Intel, yeni x86S ISA'nın, modern işletim ortamlarında çok az faydası olan belirli eski modları kaldırdığını söylüyor. Öte yandan X86-S, 32-bit Win32 uygulamaları için geniş miktarda uyumluluk sağlamaya devam edecek. Bu nedenle eski yazılım veya oyunlara bağlı olanlar için şimdilik bir risk yok.

    Daha önceki eski 64-bit işletim sistemlerinin desteğine gelince, Intel sanallaştırma teknolojisinin kullanıcıları mutlu edecek yazılım ve donanım çözümleri sunacak kadar olgun olduğunu söylüyor. Intel, diğer her şeyin (16-bit, DOS, 32-bit işletim sistemleri) yalnızca emülatörlerde ve sanal makinelerde çalışacağını öne sürüyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/98773-intel-proposes-x86-s-architecture-simpler-more-efficient.html https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/envisioning-future-simplified-architecture.html
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 5 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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