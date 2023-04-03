AMD'nin orta sınıf Phoenix APU'ları yolda: Bir model daha sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce 3D V-Cache Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerini duyuran AMD, odağını Zen 4 mimarili ''Phoenix" serisi APU'lara çevirmiş durumda. Bu noktada geçtiğimiz haftalarda sizlere Ryzen 9 7945HX modelinin özellikle dizüstü rekabetinde sınırları zorladığından bahsetmiştik. Şimdi ise ailenin ''U'' serisinden yeni bir model daha ortaya çıktı.

AMD RDNA 3 tabanlı APU yelpazesini genişletiyor

Asus ve Lenovo veri tabanından alınan görüntüler, AMD'nin RDNA 3 tabanlı ve düşük güçlü bir Phoenix APU'su üzerinde çalıştığını gösteriyor. Buna göre Ryzen 5 7540U ismini taşıyacak yeni CPU, Zen 4 mimarisini temel alan 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına ek olarak RDNA 3 Radeon 740M grafik birimiile karşımıza çıkacak.

Tam Boyutta Gör Ryzen 7540U, daha önce gördüğümüz 7840U ve 7640U APU'lar ile aynı saflarda yer alıyor. İşlemcinin GPU yapılandırması tam olarak bilinmiyor olsa da, Radeon 740M'in RDNA3 iGPU serisinin giriş seviyesinde yer aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni APU, daha uygun fiyatlı dizüstü ve el konsollarında yer bulabilir.

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AMD, 7040U Phoenix APU serisinin ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz doğrulamadı. Ancak aileye dahil olan H/HS serisi modellerin kısa bir gecikmeden sonra bu ay vitrine çıkması bekleniyor. Bu bağlamda düşük güçlü ''U'' serisi de lansmana dahil olabilir.

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AMD RDNA 3 tabanlı APU yelpazesini genişletiyor