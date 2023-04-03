AMD'nin orta sınıf Phoenix APU'ları yolda: Bir model daha sızdırıldı

AMD RDNA 3 tabanlı APU yelpazesini genişletiyor
Asus ve Lenovo veri tabanından alınan görüntüler, AMD'nin RDNA 3 tabanlı ve düşük güçlü bir Phoenix APU'su üzerinde çalıştığını gösteriyor. Buna göre Ryzen 5 7540U ismini taşıyacak yeni CPU, Zen 4 mimarisini temel alan 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına ek olarak RDNA 3 Radeon 740M grafik birimiile karşımıza çıkacak.
AMD, 7040U Phoenix APU serisinin ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz doğrulamadı. Ancak aileye dahil olan H/HS serisi modellerin kısa bir gecikmeden sonra bu ay vitrine çıkması bekleniyor. Bu bağlamda düşük güçlü ''U'' serisi de lansmana dahil olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı