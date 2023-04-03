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    Anlık Bildirim

    AMD'nin orta sınıf Phoenix APU'ları yolda: Bir model daha sızdırıldı

    Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen AMD Ryzen 7000 Phoenix APU'larından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Aileye dahil olan yeni bir model daha keşfedildi.
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    AMD RDNA 3 tabanlı APU yelpazesini genişletiyor Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce 3D V-Cache Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerini duyuran AMD, odağını Zen 4 mimarili ''Phoenix" serisi APU'lara çevirmiş durumda. Bu noktada geçtiğimiz haftalarda sizlere Ryzen 9 7945HX modelinin özellikle dizüstü rekabetinde sınırları zorladığından bahsetmiştik. Şimdi ise ailenin ''U'' serisinden yeni bir model daha ortaya çıktı.

    AMD RDNA 3 tabanlı APU yelpazesini genişletiyor

    Asus ve Lenovo veri tabanından alınan görüntüler, AMD'nin RDNA 3 tabanlı ve düşük güçlü bir Phoenix APU'su üzerinde çalıştığını gösteriyor. Buna göre Ryzen 5 7540U ismini taşıyacak yeni CPU, Zen 4 mimarisini temel alan 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına ek olarak RDNA 3 Radeon 740M grafik birimiile karşımıza çıkacak. 

    AMD RDNA 3 tabanlı APU yelpazesini genişletiyor Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7540U, daha önce gördüğümüz 7840U ve 7640U APU'lar ile aynı saflarda yer alıyor. İşlemcinin GPU yapılandırması tam olarak bilinmiyor olsa da, Radeon 740M'in RDNA3 iGPU serisinin giriş seviyesinde yer aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni APU, daha uygun fiyatlı dizüstü ve el konsollarında yer bulabilir.

    AMD, 7040U Phoenix APU serisinin ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz doğrulamadı. Ancak aileye dahil olan H/HS serisi modellerin kısa bir gecikmeden sonra bu ay vitrine çıkması bekleniyor. Bu bağlamda düşük güçlü ''U'' serisi de lansmana dahil olabilir.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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