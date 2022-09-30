Oyunculara müjde: AMD Ryzen 7000X3D serisi onaylandı!

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Yakın zamanda Zen 4 mimarili yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerini piyasaya süren AMD, 3D V-Cache serisini de güncellemeye devam edecek. Bugün paylaşılan yeni bir sızıntı, şirketin gelecek yıllarda Ryzen 7000X3D modellerini piyasaya süreceğini doğruladı.

Ryzen 7000X3D işlemciler AMD'nin yol haritasında göründü!

AMD'nin bir önceki Zen 3 mimarisinde karşımıza çıkan 3DV-Cache önbellek teknolojisi, oyun performansını yüzde 10 ila 25 aralığında yükseltmeyi başarmıştı. Söz konusu bu performans artışı ile AMD, yeni işlemcilerin Intel Alder Lake’e yaklaşmasını ve bazı durumlarda öne geçmesini sağladı. Şimdi Zen 4 mimarisinde de benzer bir performans artışının yaşanması bekleniyor.

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Ryzen 7000X3D işlemcilerin tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Ancak 2022'nin üçüncü çeyreği hatta 2023'e kadar uzanan bir yol haritasında görünmesi, serinin artık resmiyete kavuştuğunu gösteriyor. Önceki sızıntılara göre 3D V-Cache ile güçlendirilecek serinin toplam üç modelden oluşması bekleniyor. Bunlar sırasıyla Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D ve 7800X3D modelleri olacak.

AMD Ryzen 9 7950X hız aşırtma performansıyla fark yaratacak 5 gün önce eklendi

AMD, Ryzen 7000X3D işlemciler hakkında henüz bir ayrıntı paylaşmadı. Yeni işlemcilerin Zen 3 ile benzer kapasiteleri kullanması halinde 144 MB birleşik L2 ve L3 önbellek boyutları ile karşılaşabiliriz.

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