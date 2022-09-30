Ryzen Threadripper 7000 serisi ufukta göründü: Neler sunacak?

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Yeni nesil Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerini kullanıcılar ile buluşturan AMD, üst düzey masaüstü bilgisayarlar ve iş istasyonları için Ryzen 7000 Threadripper işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. Yarı iletken devi yeni işlemciler hakkında sessizliğini koruyor olsa da, ailenin "Storm Peak" kod adlı bir mühendislik örneği Einsten@Home veritabanında görüntülendi.

64 çekirdek ve 128 iş parçacığı sunuyor

Veritabanında 32GB belleğe sahip bir sistemde test edilen yeni işlemcinin frekans gibi teknik detayları henüz bilinmiyor. Ancak liste, işlemcinin 1 MB önbelleğe, 128 iş parçacığına sahip olduğunu ve OPN kodunu gösteriyor.

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OPN koduna bakıldığında ise Zen 4 mimarisine dayalı 64 çekirdek ve 128 iş parçacığından güç alan yeni işlemcinin, şu ana kadar online olarak tespit edilen 5 nm Zen 4 mimarili ilk Threadripper 7000 CPU örneklerinden biri olma niteliği taşıdığını söyleyebiliriz.

Ayrıca veritabınında belirtilen çekirdek sayısı, EPYC Genoa çiplerinde bulunan 96 çekirdeğe kıyasla oldukça düşük. Bu nedenle Ryzen Threadripper 7000 işlemcilerinin en azından bir kısmı, Genoa ve Bergamo yongaları için mevcut olan SP5/TR5 soketine destek sunacak gibi görünüyor.

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