Bilim kurgu değil, malzeme bilimi: İşlemciler lazerle soğutulacak

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Tam Boyutta Gör Çip teknolojileri güçlendikçe ve yoğunlukları arttıkça, ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri ısı yönetimi oluyor. Hava, sıvı ve daldırmalı soğutma gibi yöntemler yıllardır kullanılsa da, artık bu geleneksel yöntemlerin sınırlarına yaklaşılmış durumda. Ancak ABD merkezli bir girişim olan Maxwell Labs, bu soruna oldukça sıra dışı bir çözüm öneriyor: Lazerle soğutma.

Bu fikri hayata geçirmek için Maxwell Labs, Sandia Ulusal Laboratuvarları ile birlikte çalışıyor. Geliştirilen yöntem, çiplerin en fazla ısınan mikro bölgelerini lazer ışınlarıyla doğrudan hedef alarak soğutmayı amaçlıyor.

Bilim kurgu değil, malzeme bilimi

Lazerle soğutma fikri ilk başta kulağa çelişkili gelebilir. Ancak bu yöntemin ardındaki bilim oldukça ilginç. Temelinde, özel olarak geliştirilmiş ultra saf galyum arsenit (GaAs) yarı iletken plakalar yer alıyor. Bu plakalar, belirli bir dalga boyuna ayarlanmış lazer ışığına maruz kaldığında ısınmak yerine soğuma tepkisi veriyor.

Bu fiziksel fenomen ilk kez 2012 yılında Kopenhag Üniversitesi Niels Bohr Enstitüsü’ndeki bilim insanları tarafından gözlemlenmişti. Maxwell Labs ise bu keşfi pratik bir mühendislik çözümüne dönüştürmek için yola çıktı.

Tam Boyutta Gör Maxwell Labs, GaAs plakalarını işlemcilerin en fazla ısınan bölgelerine stratejik şekilde yerleştiriyor. Mikroskobik desenlerle yönlendirilen lazer ışınları, yalnızca bu mikro bölgeleri hedef alarak son derece lokalize ve verimli bir soğutma sağlıyor.

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Ancak şirketin planı sadece çipleri serin tutmakla sınırlı değil. Sistem aynı zamanda uzaklaştırdığı ısıyı fotonlar aracılığıyla yeniden kullanarak elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedefliyor. Böylece bu yöntem, yalnızca ısı problemini çözmekle kalmayıp, verimlilik artışı da sağlayabilir.

Engeller de var

Elbette bu fikrin ticari olarak gerçekleşmesinin önünde önemli engeller de bulunuyor. İlk olarak, söz konusu ultra saf GaAs plakalarının üretimi hem teknik açıdan zor hem de maliyetli. Ayrıca bu malzemelerin klasik silikon çiplerle entegre edilmesi, ileri düzey 3D yonga istifleme ve bağlama tekniklerini gerektiriyor.

Bir diğer önemli nokta ise şu: Maxwell’in lazerle soğutma teknolojisi henüz sadece simülasyon ortamında test edildi. Şirket, ilk fiziksel prototipini bu sonbaharda hazır hale getirmeyi planlıyor. Prototip üzerinde testler gerçekleştiğinde detayları sizlere aktaracağız. Eğer bu teknoloji başarılı olursa, hem veri merkezlerinde hem de yüksek performanslı bilgisayarlarda ısı yönetimi paradigması tamamen değişebilir.

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