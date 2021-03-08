AMD özel madencilik kartları hazırlığında

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Kripto paraların ilk kez patlama yaptığı 2017 sonlarında grafik kartı üreticilerinin de madencilere özel versiyonlar çıkardığına şahit olmuştuk. 2019 yılından itibaren bu alana ilgi azalınca üreticiler de projeyi rafa kaldırmıştı. Şimdi tekrar madencilik kartları şansını deniyor.

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AMD de madencilik kartı geliştiriyor.

Özellikle oyuncu kartlarının üzerindeki baskıyı azaltmak için Nvidia BIOS üzerinden kazım hızlarını düşürmüş ve özel bir madencilik serisine başlamıştı. AMD’nin ekran kartları da madenciler tarafından kapışılıyor ve stok sıkıntısı oluşuyor.

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Gelen bilgilere göre AMD de Navi 1x yani ilk nesil RDNA teknolojisini temel alan madencilik ekran kartları üzerinde çalışıyor. Bunların Radeon RX 5700XTB, RX 5700B ve RX 5500XTB adını alacağı daha önce de gündeme gelmişti. B takısı kartın blok zinciri teknolojileri için geliştirildiğini belirtiyor.

Navi 10x çekirdeklerinin 2560 Stream işlemcisine kadar ölçeklendirildiği biliniyor Bununla birlikte HBM 2 bellek yerine AMD’nin GDDR teknolojisinden yana tercihini kullanacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki haftalarda yeni kartlarla ilgili tanıtım da gelecektir.

https://www.techpowerup.com/279430/amd-is-preparing-rdna-based-crypomining-gpu-skus

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