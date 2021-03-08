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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD özel madencilik kartları hazırlığında

    Ortaya çıkan bilgiler Navi 10x mimarisini temel alan ve B uzantısına sahip Radeon RX 5000 serisi ekran kartlarının yakın zamanda piyasada olacağını gösteriyor.
    08 Mart 2021, 19:30 (20 sa.)
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD özel madencilik kartları hazırlığında
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    Kripto paraların ilk kez patlama yaptığı 2017 sonlarında grafik kartı üreticilerinin de madencilere özel versiyonlar çıkardığına şahit olmuştuk. 2019 yılından itibaren bu alana ilgi azalınca üreticiler de projeyi rafa kaldırmıştı. Şimdi tekrar madencilik kartları şansını deniyor.

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    AMD de madencilik kartı geliştiriyor.

    Özellikle oyuncu kartlarının üzerindeki baskıyı azaltmak için Nvidia BIOS üzerinden kazım hızlarını düşürmüş ve özel bir madencilik serisine başlamıştı. AMD’nin ekran kartları da madenciler tarafından kapışılıyor ve stok sıkıntısı oluşuyor.

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    Gelen bilgilere göre AMD de Navi 1x yani ilk nesil RDNA teknolojisini temel alan madencilik ekran kartları üzerinde çalışıyor. Bunların Radeon RX 5700XTB, RX 5700B ve RX 5500XTB adını alacağı daha önce de gündeme gelmişti. B takısı kartın blok zinciri teknolojileri için geliştirildiğini belirtiyor.

    Navi 10x çekirdeklerinin 2560 Stream işlemcisine kadar ölçeklendirildiği biliniyor Bununla birlikte HBM 2 bellek yerine AMD’nin GDDR teknolojisinden yana tercihini kullanacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki haftalarda yeni kartlarla ilgili tanıtım da gelecektir.



    https://www.techpowerup.com/279430/amd-is-preparing-rdna-based-crypomining-gpu-skus
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fuzix 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben hala bu mining için üretilen kartlara anlam veremiyorum bizim ülkemizde bu kartlarin suratına bakmazlar çünkü işi bitince kime satacak bunları normal kullanıcı almak istemez o yüzden hiç etkili bir çözüm gibi gelmiyor koy donanımsal yazılımsal ne varsa elinde engelle bazi kartlarda
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    ASIC machine varken gpu la kazı ne gerek var.
    Linzhi Phoenix 2600 Mh/s kazarken, rtx3090 110 Mh/s rx580 30 Mh/s le kazıyor, nvidianın kazı kartları 30 50 60 90 Mh/s çıkacaktı gereksiz.
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    ezimuse (Muhammet ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    GPU madenciliğinde farklı coinler kazılabiliyor rahatlıkla. ölçeklenebilirlik daha fazla. ASIC makineler kısa vadeli ürünler.
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    BTC nin dibine vurdunuz herhalde ortalama bir oyun sistemi 30000tl siz önce kuru bir düzeltinde piyasa normale dönsün 1000tl mala 7000tl vereiyoruz. gpu üreticilerini de kınıyorum en baba kartları 600usd yken %100 zam yaptılar ust seğment oldu 1200usd. oyuna giriş seviyesi kartları 475usd den veriyorlar (rtx3060) gibi yazık içine etiiler piyasanın.
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    StarForce 2 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    bunu yapan GPU üreticileri değil, markalarda değil. Bu uyanıklığı yapıp fahiş fiyata ürün satan toptancı firmalar. Son açtığım konuya bir göz at ne demek istediğimi anlarsın.

    https://forum.donanimhaber.com/ekran-karti-fiyatlarini-kim-neden-sisiriyor--148247174
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    cabriyo (Emin Tuncer) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?v=wjQAa5dD_yA
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    2 2019daDHyekatilmak 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala madencilerin eline geçmemiş mi bunlar? aa
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    Bragne (Bragne ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım bir an önce stok sorunları çözülür de piyasa normale döner. Kimse sistem toplayamaz oldu.
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    labtek38 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eteryum 1.5 - 2 yıl içinde pos a geçecek madencilik bitecek. Bu arada ne yaptnız yaptınız. Bundan sonra da pow yöntemiyle bir coin aradan sıyrılıp yükselemez.
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    fb_hunter1907 (Sakuragi Hanamichi) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Eth için bitecek btc için bitmeyecek boş boş yorumlar yapma.
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    ti7800 (Eddie Morra) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    pos ne hocam sorması ayıp coin mi?
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