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    AMD Radeon RX 5300 XT göründü

    Bu yıl Radeon RX 5000 serisi ile iyi bir çıkış yakalayan AMD başarısını sürdürmeye kararlı. Radeon RX 5700 serisi ve 5500 modelinin ardından RX 5500 XT ve RX 5300 serisi de piyasada olacak.
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    Haber Editörü
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    AMD Radeon RX 5300 XT göründü
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    7nm sürecinde tasarladığı Navi mimarisini bu yıl oyunculara sunan AMD, geçen yıl yaşanan Vega hayal kırıklığını unutturacak gibi görünüyor. Gelen olumlu bildirimler sonrasında birbiri ardına yeni Navi ekran kartları ortaya çıkmaya başladı.

    Birbiri ardına ortaya çıkıyor

    Radeon RX 5700 ve 5700 XT ekran kartları ile oldukça iyi bir çıkış yakalayan AMD sonrasında RX 5500 ekran kartını duyurmuştu. Radeon RX 5500 XT sızıntılarının gündeme geldiği bir dönemde RX 5300 serisi de kendisini gösterdi.

    Radeon RX 5500 serisi biraz daha performans odaklı ekran kartları olacak. Giriş seviyesine ise Radeon RX 5300 serisi konumlanıyor. Her iki seride de XT ve mobil varyantlar yer alacak. Hatta temel alınan grafik çekirdeği de aynı.

    Ayrıca Bkz. "Herkese açık şarj istasyonları risk barındırıyor"

    AMD’nin Navi 14 grafik birimini her iki seri için de kullandığı ifade ediliyor. Navi 14 grafik birimi 1536 Stream işlemcisine kadar ölçeklenebiliyor ve 8GB’a kadar GDDR6 veya GDDR5 bellek desteği sunuyor. Segmentine göre AMD grafik birimini ve bellek desteğini optimize ediyor.

    Radeon RX 5500 ekran kartı bilindiği üzere 1408 Stream işlemcisi 8GB GDDR6 bellek sunuyordu. Performans ise 5.2 TFLOPS seviyesini zorluyordu. RX 5500 XT ekran kartının ise 1536 Stream işlemcisi ile 5.6 TFLOPS seviyesine kadar çıkması bekleniyor.

    AMD Radeon RX 5300 XT göründü
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    Radeon RX 5300 XT ekran kartında 4GB GDDR5 bellek yer alacağı yeni bir HP Pavilion dizüstü modelinde ortaya çıktı. Bu seride muhtemelen Stream işlemciler bir miktar daha kırpılacak. 1024-1280 arasında Stream çekirdekleri görmek sürpriz olmaz. Radeon RX 5300 için 2GB veya 4GB GDDR5 bellek seçenekleri de ihtimaller arasında.

    AMD’nin Radeon RX 5300 ve 5500 ekran kartlarını piyasaya sürerek Polaris 10 ve Polaris 30 mimarilerini tamamen sona erdirmeyi planladığı tahmin ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/261237/desktop-amd-radeon-rx-5300-xt-rears-its-head-in-hp-specs-sheet Yorum Yaz
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    napolyon94 3 gün en beğenilen
    1.5 ay once duyrulan 5500 yok piyasada hala.
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    Gökay16 3 gün yeni yorumcu
    AMD nin kartları Mars'dan geliyo herhalde. Daha RX 5500 yok ortada RX 5300 galiba anca şubatta. Nvidia yı sevmem ama super serilerinin haberi çıktığının 1-2 hafta sonrası duyuru olup, ondan 1-2 hafta sonrasıda özel soğutuculu halleriyle taflarda oluyor.
    AMD nin kartları Mars'dan geliyo herhalde. Daha RX 5500 yok ortada RX 5300 galiba anca şubatta. Nvidia yı sevmem ama super serilerinin haberi çıktığının 1-2 haf...
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    kmlkszhacker 3 gün
    Ne zaman satışta olacak bu kartlar.
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    001ATB 3 gün
    Alt segmentte satacağı bir sürü kartı var amd nin.artık tepe segmente bir an önce yönelmesi gerekiyor
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    zdniz 3 gün
    amd seneye getirir heralde :D
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    napolyon94 3 gün en beğenilen
    1.5 ay once duyrulan 5500 yok piyasada hala.
    Yanıtla +13
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    Gökay16 3 gün yeni yorumcu
    AMD nin kartları Mars'dan geliyo herhalde. Daha RX 5500 yok ortada RX 5300 galiba anca şubatta. Nvidia yı sevmem ama super serilerinin haberi çıktığının 1-2 hafta sonrası duyuru olup, ondan 1-2 hafta sonrasıda özel soğutuculu halleriyle taflarda oluyor.
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