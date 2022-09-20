AMD Radeon RX 7000 ekran kartları 4 GHz seviyesinde yüksek saat hızlarını görebilir

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AMD hem işlemci hem de ekran kartı tarafından yeni ürünlerini piyasaya sürüyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Ryzen 7000 işlemcileri çok yakında raflarda boy göstermeye başlayacakken bu yıl içinde tanıtılacak olan Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarından da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Aktarılanla göre yeni seride çok daha yüksek saat frekans hızlarını görebiliriz.

Radeon RX 7000, 4 GHz seviyesini görebilir

Donanım alanındaki sızıntılarıyla tanınan HXL (@9550Pro), RDNA 3 mimarisinin güç verdiği Radeon RX 7000 ekran kartlarının neredeyse 4 GHz saat hızlarına ulaşabildiğini belirtiyor. Eğer bu bilgiler doğruysa AMD’nin RDNA 3 ile birlikte ileriye doğru büyük bir adım attığını söyleyebiliriz.

Geriye gittiğimizde AMD’nin 1 GHz saat frekans bariyerini ilk olarak 28nm sürecinde üretilen GCN tabanlı Radeon RX 7970 GHz Edition ekran kartında bulunan 28nm Tahiti GPU’su ile geçtiğini görüyoruz. Firma sonrasında RDNA 2 mimarisiyle birlikte 3 GHz saat hızlarını görmüştü. Şimdi ise TSMC’nin 5nm işlem süreciyle birlikte 4 GHz seviyesine ulaşılabileceği belirtiliyor.

AMD halihazırda TSMC’nin 5nm sürecini kullanan Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemcilerinde yüksek saat hızlarına kolaylıkla çıkabildiğini gösterdi. Dolayısıyla Zen işlemcilerinden öğrenilenlerle birlikte AMD’nın yüksek hızlı RDNA GPU’larını ortaya koyması şaşırtıcı olmayacaktır.

RDNA 3, güç yönetimi ve önbellek alanında iddialı

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5nm işlem düğümü

Gelişmiş chiplet paketlemesi

Yeniden tasarlanmış İşlem Birimi (Compute Unit)

Optimize edilmiş veriyolu

Yeni nesil AMD Infinity Cache

RDNA 2’ye göre Watt başına yüzde 50 performans artışı

Gelişmiş ışın izleme

Yenilenmiş uyarlanabilir güç yönetimi

4 GHz söylentisine ek olarak, AMD'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Mimarı Sam Naffziger, Radeon RX 7000 kartlarında ve iGPU'larda bulunan yeni nesil RDNA 3 GPU'ların bir dizi yeni teknoloji sunacağını vurguladı. Geliştirilen yeni teknolojilerle birlikte RDNA 3 GPU’sunun uyarlanabilir güç yönetimi sayesinde iş yüküne bağlı olarak çalışması sağlanacak. Ayrıca yeni nesil Infinity Cache ile birlikte daha düşük güç tüketimi ve yüksek yoğunluklu bellek tasarımı vadedilecek. Ek olarak RDNA 3 mimarisi önceki nesle oranla Watt başına yüzde 50 performans artışı sunacak.

Navi 3x GPU'lara dayalı Radeon RX 7000 serisinin bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgilere göre ilk olarak amiral gemisi Navi 31'in piyasaya sürülecek ve ardından Navi 32 ve Navi 33 GPU'lu ekran kartlarının çıkacak. Ancak şimdilik net bir tarih ve herhangi bir fiyat bilgisi mevcut değil.

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AMD Radeon RX 7000 ekran kartları yüksek saat hızlarını görebilir