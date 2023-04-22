AMD Radeon RX 7600S test edildi: RTX 4060'a rakip geliyor

Dizüstülerde RTX 4060'a rakip geliyor
Bilmeyenler için AMD RX7600S, 128 bit bellek veri yolu, 8GB VRAM, 28 Bilgi İşlem Birimi, 1792 Shader İşlemci ve X8 PCIe Gen4 ile sınırlı Navi 33 GPU ile karşımıza çıkacak. Paylaşılan yeni rapor ise, RX7600S ve RTX 4060 Max Q sürümünü karşı karşıya getiriyor diyebiliriz. Bununla birlikte RTX 4060 test sistemi 140W'lık bir TGP ile gelirken, bu değer RX 7600S modelinde 83 ila 88W. Ayrıca ilginç bir şekilde her iki kartında saat hızları 2,4 GHz'den yüksek: RTX için 2612 MHz ve RX için 2446 MHz.
Paylaşılan bilgilerin ışığında, her iki GPU'nun düşük güçlü dizüstü çözümlerinde rakip olacağını söyleyebiliriz. Ancak ışın izleme söz konusu olduğunda performans farkının büyün oranda açıldığını unutmamak gerek. Bu noktada ComputerBase, RX7600S için tercih edilen 8GB VRAM kapasitesinin büyük bir darboğaz oluşturduğunu belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)