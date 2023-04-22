Tam Boyutta Gör Kısa süre önce RDNA 3 tabanlı masaüstü ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan AMD, odağını mobil GPU'lara çevirdi. Bu bağlamda yaklaşık dört ay önce tanıtılan Radeon RX7600S, RX7700S, RX7600M ve RX7600M XT'nin yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Şimdi ailenin giriş seviyesi modellerinden AMD RX7600S, Computerbase tarafından test edildi. Peki yeni GPU, mobil RTX 4060'a karşı neler sunuyor? İşte ilk sonuçlar

Dizüstülerde RTX 4060'a rakip geliyor

Bilmeyenler için AMD RX7600S, 128 bit bellek veri yolu, 8GB VRAM, 28 Bilgi İşlem Birimi, 1792 Shader İşlemci ve X8 PCIe Gen4 ile sınırlı Navi 33 GPU ile karşımıza çıkacak. Paylaşılan yeni rapor ise, RX7600S ve RTX 4060 Max Q sürümünü karşı karşıya getiriyor diyebiliriz. Bununla birlikte RTX 4060 test sistemi 140W'lık bir TGP ile gelirken, bu değer RX 7600S modelinde 83 ila 88W. Ayrıca ilginç bir şekilde her iki kartında saat hızları 2,4 GHz'den yüksek: RTX için 2612 MHz ve RX için 2446 MHz.

Tam Boyutta Gör 3DMark testlerine gelirsek, 70W TDP ile her iki GPU, ışın izleme olmadan benzer bir performans sunuyor. Ancak bu güç seviyesi geçildiğinde, sonuçların değiştiğini belirtelim. 80W TDP'de rakibinin yüzde 6 ila yüzde 13 oranında gerisinde kalan RX7600S, ışın izleme testinde ise yarı yarıya daha düşük bir performans sunuyor.

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Paylaşılan bilgilerin ışığında, her iki GPU'nun düşük güçlü dizüstü çözümlerinde rakip olacağını söyleyebiliriz. Ancak ışın izleme söz konusu olduğunda performans farkının büyün oranda açıldığını unutmamak gerek. Bu noktada ComputerBase, RX7600S için tercih edilen 8GB VRAM kapasitesinin büyük bir darboğaz oluşturduğunu belirtiyor.

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AMD Radeon RX 7600S test edildi: RTX 4060'a rakip geliyor