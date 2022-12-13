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    AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartları piyasaya çıkıyor

    GeForce RTX 4080 ekran kartının karşısına çıkacak olan Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartları raflardaki yerini aldı. Hem referans hem de özelleştirilmiş kartlar piyasada.
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    AMD Radeon RX 7900 Tam Boyutta Gör
    AMD’nin RDNA 3 tabanlı yeni performans canavarları Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT bugün itibariyle piyasaya çıkıyor. AMD yoğun ilgiden dolayı ortaklarına bol bol yeni ekran kartlarını tedarik etti.

    RDNA 3 neler sunuyor?

    Navi 31 grafik birimine temel olan RDNA 3 mimarisi çoklu çiplet tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Grafik birimlerini barındıran grafik hesaplama kalıbı – GCD, TSMC 5nm EVU süreci ile üretiliyor. Ön bellek ve grafik belleklerini barındıran 6 adet MCD kalıbı ise 6nm sürecine sahip.

    Radeon RX 7900 XTX teknik özellikleri

    • 96 işlem birimi
    • 6144 akış işlemcisi
    • 2.3 GHz oyun saat hızı
    • 24 GB GDDR 6 bellek
    • 384-bit veri yolu
    • DisplayPort 2.1
    • Yerleşik AV1 desteği
    • 61 TFLOP hesaplama performansı
    • 355W TBP

    Radeon RX 7900 XTX Tam Boyutta Gör

    Radeon RX 7900 XT teknik özellikleri

    • 84 işlem birimi
    • 5376 akış işlemcisi
    • 2 GHz oyun saat hızı
    • 20 GB GDDR 6 bellek
    • 320-bit veri yolu
    • DisplayPort 2.1
    • Yerleşik AV1 desteği
    • 57 TFLOP hesaplama performansı
    • 300W TBP

    Radeon RX 7900 XT Tam Boyutta Gör

    Radeon RX 7900 XTX ve Radeon RX 7900 XT fiyatı ve çıkış tarihi

    Radeon RX 7900 XTX ekran kartı için 999$ fiyat etiketi belirlenirken Radeon RX 7900 XT ise 899$ olarak piyasaya çıkacak. Hem referans hem de özelleştirilmiş kartlar hazır durumda. AMD’nin ilk gün 30 bin ekran kartını raflara çıkardı ve 170 bin adet de üreticilere tedarik edildi.

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    ugah6aiw 2 saat önce

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