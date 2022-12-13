AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartları piyasaya çıkıyor

Tam Boyutta Gör AMD’nin RDNA 3 tabanlı yeni performans canavarları Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT bugün itibariyle piyasaya çıkıyor. AMD yoğun ilgiden dolayı ortaklarına bol bol yeni ekran kartlarını tedarik etti.

RDNA 3 neler sunuyor?

Navi 31 grafik birimine temel olan RDNA 3 mimarisi çoklu çiplet tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Grafik birimlerini barındıran grafik hesaplama kalıbı – GCD, TSMC 5nm EVU süreci ile üretiliyor. Ön bellek ve grafik belleklerini barındıran 6 adet MCD kalıbı ise 6nm sürecine sahip.

Radeon RX 7900 çok sevildi 1 gün önce eklendi

Radeon RX 7900 XTX teknik özellikleri

96 işlem birimi

6144 akış işlemcisi

2.3 GHz oyun saat hızı

24 GB GDDR 6 bellek

384-bit veri yolu

DisplayPort 2.1

Yerleşik AV1 desteği

61 TFLOP hesaplama performansı

355W TBP

Radeon RX 7900 XT teknik özellikleri

84 işlem birimi

5376 akış işlemcisi

2 GHz oyun saat hızı

20 GB GDDR 6 bellek

320-bit veri yolu

DisplayPort 2.1

Yerleşik AV1 desteği

57 TFLOP hesaplama performansı

300W TBP

Radeon RX 7900 XTX ve Radeon RX 7900 XT fiyatı ve çıkış tarihi

Radeon RX 7900 XTX ekran kartı için 999$ fiyat etiketi belirlenirken Radeon RX 7900 XT ise 899$ olarak piyasaya çıkacak. Hem referans hem de özelleştirilmiş kartlar hazır durumda. AMD’nin ilk gün 30 bin ekran kartını raflara çıkardı ve 170 bin adet de üreticilere tedarik edildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD Radeon RX 7900 serisi satışta