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    Şimdi Nvidia düşünsün: AMD, 200 bin adet Radeon RX 7900 sevketti

    Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartları sadece 1 ay içerisinde 200 bine yakın tedarik edildi. Ekran kartlarına ilginin büyük olduğu tahmin ediliyor.     
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    AMD Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartının 160 binden, RTX 4080 ekran kartının da 30 binden fazla sattığı haberleri gözleri AMD cephesine çevirmişti. AMD de rakibinden geri kalmıyor.

    Radeon RX 7900 serisine ilgi büyük

    Gelen pazar raporlarına göre Kasım ve bu haftaya kadar olan süre içerisinde toplamda 200 bin adet RDNA 3 yani Navi 31 tabanlı grafik kartı sevk edildi. Sadece 30 bin tanesinin ilk gün referans olarak raflara çıktığı belirtilirken kalan rakam ise üretici ortaklara gönderildi. AMD’nin beklentilerinin de zaten bu yönde olduğu belirtiliyor.

    Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartları biraz daha GeForce RTX 4080 ile rekabet ettiği için hali hazırda GeForce RTX 4080 satışlarının düşük seyretmesinin nedeni de anlaşılmış oldu. Tüketicilerin ilgisi daha çok AMD’den yana seyrediyor.

    AMD bu anlamda fiyat avantajını da kullanıyor diyebiliriz. Radeon RX 7900 XTX ekran kartı 999$, Radeon RX 7900 XT ekran kartı da 899$ seviyesinden piyasaya çıkmıştı. GeForce RTX 4080 ekran kartına göre fiyatlar oldukça avantajlı hale geliyor. Diğer taraftan yılın son çeyreğinde toplamda 400 binden fazla üst seviye ekran kartının satılacağını da söyleyebiliriz.

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