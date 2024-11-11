AMD Radeon RX 8000 "RDNA 4" mobil ekran kartları ortaya çıktı

Radeon RX 8000 "RDNA 4" mobil GPU serisi sızdırıldı
Açıklamalara göre, RX 8000 mobil serisinde 16 GB GDDR6 bellek ve 175W TDP seviyelerine kadar çıkabilen dört farklı SKU bulunacak. Bu noktada sızdırılan sürümlerin R25M-E6, R25M-E4, R25M-P6, R25M-P4 olarak listelendiğini görüyoruz. Buradaki "M" eki ise, sürümlerin mobil segmenti hedeflediğini doğruluyor.
- R25M-E6 (Muhtemel Navi 48): 16 GB / 256-bit bellek yapılandırması, 80-175W TDP.
- R25M-E4 (Muhtemel Navi 48): 12 GB / 192-bit bellek yapılandırması, 80-175W TDP.
- R25M-P6 (Muhtemel Navi 44): 8 GB / 128-bit bellek yapılandırması, 75-150W TDP (XT) veya 50-130W TDP (XL).
- R25M-P4 (Muhtemel Navi 44): 8 GB / 128-bit bellek yapılandırması, giriş seviyesi
Orta seviye ve bütçe odaklı GPU'larda kullanılacak Navi 44 ise, 8 GB / 128-bit bellek yapılandırması, 75-150W (XT) veya 50W-130W (XL) TDP aralığı sunacak. Ancak bunların R25M-P6 ve R25M-P4 olarak birbirinden ayrılması bekleniyor. Bellek özelliklerine gelince, Navi 48'in 19 ve 20 Gbps modülleri kullandığı söyleniyor.
Bu da üst sürümde 640 GB/s, orta sürümde 576 GB/s, alt sürümde ise 456 GB/s bant genişliği bant genişliği ile sonuçlanacak.Ayrıca RDNA 4 serisinin yanında AMD, giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar için Navi 33 tabanlı bir yenileme de planlıyor. RDNA 3 grafik mimarisine dayalı olan bu GPU’lar, performans ve verimlilik optimizasyonları ile düşük ve orta segment dizüstü bilgisayarı hedefleyecek.
Radeon RX 8000 ekran kartlarının amiral gemisi RTX 50 "Blackwell" serisine yanıt olmacağını hatırlatalım. Bunun yerine orta ve giriş segmentini hedeflemesi bekleniyor. Bu yüzden şimdilik GDDR7 yerine GDDR6'nın kullanıldığını görmemizin bir nedeni bu olabilir. Yeni nesil GPU'ların CES 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über