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    AMD Radeon RX 8000 "RDNA 4" mobil ekran kartları ortaya çıktı

    AMD'nin yakında piyasaya süreceği Radeon RX 8000 "RDNA 4" mobil ekran kartı serisinin ilk özellikleri geçtiğimiz saatlerde sızdırıldı. İşte detaylar...         
    AMD Radeon RX 8000 'RDNA 4' mobil ekran kartları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yaklaşmakta olan Radeon RX 8000 "RDNA 4" mobil GPU serisinin ilk detayları netleşmeye başladı. Yeni serinin en az dört farklı sürümden oluşması bekleniyor. Peki RDNA 4 mimarisine dayanan GPU'lar neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...

    Radeon RX 8000 "RDNA 4" mobil GPU serisi sızdırıldı

    Açıklamalara göre, RX 8000 mobil serisinde 16 GB GDDR6 bellek ve 175W TDP seviyelerine kadar çıkabilen dört farklı SKU bulunacak. Bu noktada sızdırılan sürümlerin R25M-E6, R25M-E4, R25M-P6, R25M-P4 olarak listelendiğini görüyoruz. Buradaki "M" eki ise, sürümlerin mobil segmenti hedeflediğini doğruluyor.

    AMD Radeon RX 8000 'RDNA 4' mobil ekran kartları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    RDNA 4 GPU'ların 20, 19 ve 18Gbps hızlarında 256-bit ve 192-bit bellek veri yoluna sahip olacağı belirtiliyor. Tahminlere göre Navi 48 GPU, iki RDNA 4 serisinin en üst modeli olacak ve muhtemelen 16GB bellek ve 256 bit veri yolu arayüzü ile geliyor. Navi 48 çipinde ise 12GB bellek ve 192 bit veri yolu arayüzü ile karşılaşacağız.
    • R25M-E6 (Muhtemel Navi 48): 16 GB / 256-bit bellek yapılandırması, 80-175W TDP.
    • R25M-E4 (Muhtemel Navi 48): 12 GB / 192-bit bellek yapılandırması, 80-175W TDP.
    • R25M-P6 (Muhtemel Navi 44): 8 GB / 128-bit bellek yapılandırması, 75-150W TDP (XT) veya 50-130W TDP (XL).
    • R25M-P4 (Muhtemel Navi 44): 8 GB / 128-bit bellek yapılandırması, giriş seviyesi

    Orta seviye ve bütçe odaklı GPU'larda kullanılacak Navi 44 ise, 8 GB / 128-bit bellek yapılandırması, 75-150W (XT) veya 50W-130W (XL) TDP aralığı sunacak. Ancak bunların R25M-P6 ve R25M-P4 olarak birbirinden ayrılması bekleniyor. Bellek özelliklerine gelince, Navi 48'in 19 ve 20 Gbps modülleri kullandığı söyleniyor.

    Bu da üst sürümde 640 GB/s, orta sürümde 576 GB/s, alt sürümde ise 456 GB/s bant genişliği bant genişliği ile sonuçlanacak.Ayrıca RDNA 4 serisinin yanında AMD, giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar için Navi 33 tabanlı bir yenileme de planlıyor. RDNA 3 grafik mimarisine dayalı olan bu GPU’lar, performans ve verimlilik optimizasyonları ile düşük ve orta segment dizüstü bilgisayarı hedefleyecek.

    Radeon RX 8000 ekran kartlarının amiral gemisi RTX 50 "Blackwell" serisine yanıt olmacağını hatırlatalım. Bunun yerine orta ve giriş segmentini hedeflemesi bekleniyor. Bu yüzden şimdilik GDDR7 yerine GDDR6'nın kullanıldığını görmemizin bir nedeni bu olabilir. Yeni nesil GPU'ların CES 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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