GeForce RTX 5070 ve RTX 5060 serisi gecikecek: İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Nvidia GeForce RTX 5070 ve RTX 5060 serisinin piyasaya çıkış takvimiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce RTX 5070'in Şubat ayı sonunda çıkması bekleniyordu ancak son sızıntılara göre bu tarih Mart ayına kaydırılmış durumda. Aynı şekilde RTX 5060 Ti modelinin de gecikme yaşayabileceği belirtiliyor.

RTX 5070 ve RTX 5060 serisinin çıkış takvimi değişti

Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Nvidia, RTX 5070 ve RTX 5060 serisinin çıkış tarihini bir ay kadar erteledi. Kuo’nun paylaştığı bilgilere göre, bu gecikmenin temel sebebi çip arzındaki kısıtlamalar ve tedarik zinciri sorunları. Bildiğiniz gibi RTX 5080 ve RTX 5090 modelleri Ocak sonunda piyasaya sürüldüğünde stoklar hızla tükenmişti.

Bu noktada RTX 5070 serisinin RTX 5070 Ti ve RTX 5070 olarak iki farklı modelle piyasaya çıkacağını hatırlatalım. Bunlar arasından RTX 5070 Ti ise, RTX 5080 ile aynı GB203 GPU ve muhtemelen aynı soğutma çözümünü kullanacak. Dolayısıyla üretim sürecinde Nvidia'nın daha fazla kaynak ayırması gerekiyor. Keza RTX 5060 Ti modeli de benzer bir kaderi paylaşıyor.

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Önceki sızıntılar RTX 5070'te bulunan GB205 GPU'dan güç alacak modelin Mart ayında piyasaya sürüleceği yönündeydi. Ancak Ming-Chi Kuo şimdi bu kartın Nisan ayında çıkabileceğini söylüyor.

Bu gecikmenin bir diğer nedeni de AMD RX 9070 serisi olabilir. Keza Nvidia'nın RTX 5060 serisini yakın bir zamanda çıkarması, rekabet açısından stratejik bir hamle olabilir. Ancak kesin tarihler konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki haftalarda yeni sızıntılar ve Nvidia'dan gelecek duyurularla daha net bir tablo oluşabilir.

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