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Tam Boyutta Gör AMD'nin merakla bkelenen Radeon RX 9000 serisi, FSR 4.0 ve yeni Ryzen 9 9000X3D işlemcilerini CES 2025 kapsamında tanıtması bekleniyor. RDNA 4 mimarisinin amiral gemisi olacak Radeon RX 9070 XT ise, son dönemdeki sızıntılar sayesinde büyük oranda netleşti. Son olarak da Radeon RX 9070 XT modeline ait ilk teaser görüntüleri paylaşıldı.

AMD Radeon RX 9070 XT tanıtımdan önce görüntülendi

PowerColor tarafından paylaşılan görüntülere göre RX 9070 XT, büyük oranda Red Devil RX 7900 XTX Limited Edition modelini temel alacak. Ancak yepyeni bir metal kaplama ve üçlü fanlı soğutma sistemi ile karşılaşacağız. Ayrıca, cihazın arka plakasında Nvidia Founders Edition serisini andıran bir hava akışı sistemi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Şimdilik, ekran kartının tasarımı hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Teknik tarafta kartın 64 CU (32 WGP) içeren AMD'nin Navi 48 kalıbına sahip olması bekleniyor. Bu konfigürasyonda ise 330W'a kadar TDP, 2,8 GHz temel ve 3,0-3,1 GHz boost saat hızı, 256 bit bellek veri yolu, 16GB GDDR6 bellekle karşılaşacağız.

AMD Ryzen 9 9955HX ve Ryzen 9 9950X3D Geekbench'te listelendi 1 hf. önce eklendi

Bu özellikle kağıt üzerinde RTX 4080'e yakın olacağı anlamına geliyor. Ayrıca yakın tarihli 3DMark skorları da bu iddiaları doğruladı. Son olarak AMD, RDNA 4 tabanlı RX 9000 serisinde RTX serisine benzer bir isimlendirme stratejisi kullanmayı planlıyor. Seride RX 9070 XT, RX 9060 ve RX 9050 gibi modeller yer alacak.

AMD Radeon RX 9070 XT beklenen özellikler

VRAM: 16GB GDDR6

16GB GDDR6 Bellek arayüzü: 256-bit

256-bit GPU: Navi 48

Navi 48 Bellek bant genişliği: 693GB/s

693GB/s Bellek hızı: 20 Gbps

20 Gbps TDP değeri: 260W-330W

260W-330W Akış işlemcileri: 4.096

4.096 Hesaplama birimi: 64

64 Mimari: RDNA 4

RDNA 4 FSR desteği: FSR 4.0

FSR 4.0 Tahmini fiyat: 649 dolar

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AMD Radeon RX 9070 XT tanıtımdan önce görüntülendi!