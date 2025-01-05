- AMD Radeon RX 9070 XT tanıtımdan önce görüntülendi
- AMD Radeon RX 9070 XT beklenen özellikler
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AMD Radeon RX 9070 XT tanıtımdan önce görüntülendi
PowerColor tarafından paylaşılan görüntülere göre RX 9070 XT, büyük oranda Red Devil RX 7900 XTX Limited Edition modelini temel alacak. Ancak yepyeni bir metal kaplama ve üçlü fanlı soğutma sistemi ile karşılaşacağız. Ayrıca, cihazın arka plakasında Nvidia Founders Edition serisini andıran bir hava akışı sistemi bulunuyor.
Bu özellikle kağıt üzerinde RTX 4080'e yakın olacağı anlamına geliyor. Ayrıca yakın tarihli 3DMark skorları da bu iddiaları doğruladı. Son olarak AMD, RDNA 4 tabanlı RX 9000 serisinde RTX serisine benzer bir isimlendirme stratejisi kullanmayı planlıyor. Seride RX 9070 XT, RX 9060 ve RX 9050 gibi modeller yer alacak.
AMD Radeon RX 9070 XT beklenen özellikler
- VRAM: 16GB GDDR6
- Bellek arayüzü: 256-bit
- GPU: Navi 48
- Bellek bant genişliği: 693GB/s
- Bellek hızı: 20 Gbps
- TDP değeri: 260W-330W
- Akış işlemcileri: 4.096
- Hesaplama birimi: 64
- Mimari: RDNA 4
- FSR desteği: FSR 4.0
- Tahmini fiyat: 649 dolar
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