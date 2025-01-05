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    AMD Radeon RX 9070 XT tanıtımdan önce görüntülendi

    Powercolor RDNA 4 mimarisinin amiral gemisi ekran kartı Radeon RX 9070 XT'ye ait yeni tanıtım görüntüleri paylaştı. Peki yeni GPU neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    AMD Radeon RX 9070 XT tanıtımdan önce görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    AMD'nin merakla bkelenen Radeon RX 9000 serisi, FSR 4.0 ve yeni Ryzen 9 9000X3D işlemcilerini CES 2025 kapsamında tanıtması bekleniyor. RDNA 4 mimarisinin amiral gemisi olacak Radeon RX 9070 XT ise, son dönemdeki sızıntılar sayesinde büyük oranda netleşti. Son olarak da Radeon RX 9070 XT modeline ait ilk teaser görüntüleri paylaşıldı.

    AMD Radeon RX 9070 XT tanıtımdan önce görüntülendi

    PowerColor tarafından paylaşılan görüntülere göre RX 9070 XT, büyük oranda Red Devil RX 7900 XTX Limited Edition modelini temel alacak. Ancak yepyeni bir metal kaplama ve üçlü fanlı soğutma sistemi ile karşılaşacağız. Ayrıca, cihazın arka plakasında Nvidia Founders Edition serisini andıran bir hava akışı sistemi bulunuyor. 

    AMD Radeon RX 9070 XT tanıtımdan önce görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Şimdilik, ekran kartının tasarımı hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Teknik tarafta kartın 64 CU (32 WGP) içeren AMD'nin Navi 48 kalıbına sahip olması bekleniyor. Bu konfigürasyonda ise 330W'a kadar TDP, 2,8 GHz temel ve 3,0-3,1 GHz boost saat hızı, 256 bit bellek veri yolu, 16GB GDDR6 bellekle karşılaşacağız. 

    Bu özellikle kağıt üzerinde RTX 4080'e yakın olacağı anlamına geliyor. Ayrıca yakın tarihli 3DMark skorları da bu iddiaları doğruladı. Son olarak AMD, RDNA 4 tabanlı RX 9000 serisinde RTX serisine benzer bir isimlendirme stratejisi kullanmayı planlıyor. Seride RX 9070 XT, RX 9060 ve RX 9050 gibi modeller yer alacak. 

    AMD Radeon RX 9070 XT beklenen özellikler

    • VRAM: 16GB GDDR6
    • Bellek arayüzü: 256-bit
    • GPU: Navi 48
    • Bellek bant genişliği: 693GB/s
    • Bellek hızı: 20 Gbps
    • TDP değeri: 260W-330W
    • Akış işlemcileri: 4.096
    • Hesaplama birimi: 64
    • Mimari: RDNA 4
    • FSR desteği: FSR 4.0
    • Tahmini fiyat: 649 dolar
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