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    AMD Ryzen 9 9955HX ve Ryzen 9 9950X3D Geekbench'te listelendi

    CES 2025 kapsamında tanıtılması beklenen Ryzen 9000HX işlemciler ve Ryzen 9 9950X3D, Geekbench platformunda listelenmeye başladı. İşte erken sonuçlar ve daha fazlası...
    AMD Ryzen 9 9955HX ve Ryzen 9 9950X3D Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    AMD, mobil işlemci dünyasında Zen 5 mimarisiyle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Dragon Range serisinin ardından, yeni nesil Fire Range HX işlemciler için geri sayım başladı. Geçtiğimiz saatlerde ise, "Fire Range" platformunun ilk detayları ve Ryzen 9 9950X3D Geekbench testlerinde ortaya çıktı.

    Ryzen 9 9955HX ve Ryzen 9 9950X3D test edildi

    Hatırlamak gerekirse, AMD Fire Range HX işlemciler, Zen 4 tabanlı Dragon Range'e kıyasla Zen 5 çekirdekleri ile geliyor ve tam soket uyumluğunu koruyacak. Sızdırılan ekran görüntüsünde ise, bu seriye ait 16 çekirdekli bir modelin "100-000001028-42_Y" kod adıyla listelendiğini görüyoruz. Eğer AMD’nin isimlendirme geleneği devam ederse, bu işlemci "Ryzen 9 9955HX" olarak adlandırılabilir.

    AMD Ryzen 9 9955HX ve Ryzen 9 9950X3D Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, Geekbench AI test sonuçları Ryzen 9 7945HX'e kıyasla bir iyileştirme gösteriyor, ancak bu veri genel performansı değerlendirmek için yeter değil. Ayrıca Ryzen 9 9955HX'e ek olarak, Ryzen 9 9950X3D modeli de Geekbench testlerinde görüntülendi. Ancak işlemci şu anda "Engineering Sample" yani (mühendislik örneği) aşamasında.

    Öte yandan liste, amiral gemisi işlemcinin 16 çekirdek ve tek CCD üzerinde 96 MB L3 önbelleğe sahip olduğunu doğruluyor. Ancak oyun performansı veya diğer detaylar henüz netleşmedi. Şu ana kadar bildiklerimize göre AMD Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D olmak üzere iki model hazırlıyor.

    Bunlar arasından 9 9950X3D'nin, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ve toplamda 144 MB (64+64 3D V-Cache+16 MB L2) önbellek sunacağı belirtiliyor. Ryzen 9 9900X3D ise 12 çekirdekli bir model olarak 12 MB L2 olmak üzere toplamda 140 MB önbellek kapasitesi sunacak. Her iki işlemcinin TDP değerleri ise henüz açıklanmadı.

    AMD Ryzen 9 9900X3D, Fire Range serisi,, FSR 4 teknolojisi ve RDNA 4 mimarisine dayalı Radeon RX 9070 XT gibi ekran kartlarıyla birlikte CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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