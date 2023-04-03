AMD Ryzen 7 7800X3D’nin resmi oyun performansı paylaşıldı: Intel’in en güçlüsünden hızlı!

Tam Boyutta Gör Ryzen 7000X3D serisi oyunlarda yüksek performans arayanlar için en ideal seçeneklerden birisi olarak görülüyor. Halihazırda piyasaya çıkan Ryzen 9 7950X3D ve 7900X3D modelleri fiyatlarıyla çok cazip olmasa da yaklaşmakta olan Ryzen 7 7800X3D, güzel bir dengeye sahip olacak gibi. Zira ortaya çıkan resmi oyun testleri işlemcinin hayli iddialı olduğunu doğruluyor.

Ryzen 7 7800X3D, önümüzdeki günlerde piyasaya adımını atacak ve bekleme sona erecek. Ryzen 7 7800X3D, perakende satışa sunulduğundan beri popüler bir oyun işlemcisi haline gelen Ryzen 7 5800X3D'nin gerçek halefi olacak. Ryzen 7 7800X3D, sahip olduğu 8 çekirdek, 16 izlek ve aynı 104 MB önbellek (32 MB CCD, 64 MB V-Cache + 8 MB L2) ile raflara gelecek. Bu işlemci, Ryzen 7 7700X'ten 500 MHz daha yavaş olan 4 GHz temel saat hızına ve yine 400 MHz daha yavaş olan 5.0 GHz'lik bir boost hızına sahip olacak. TDP ise 120W.

Ryzen 7 7800X3D, Core i9-13900K'dan daha hızlı

Tam Boyutta Gör Önceki kıyaslamalarda AMD, Ryzen 7 7800X3D'yi Ryzen 7 5800X3D ve Intel'in Core i9-13900K işlemcileriyle karşılaştırmıştı ancak bu kıyaslamalardaki oyun sayısı az ve biraz da yanlıydı. Ancak şimdi şirket için slaytların sızmasıyla işlemcinin oyun performans hakkında daha net bir görüş elde edilebiliyor.

Zen 5 mimarili yeni nesil AMD işlemciler yakında gelebilir 2 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Yeni liste, 1080p yüksek ayarlarda test edilen ve Intel Core i9-13900K ile karşılaştırılan 21 AAA oyunundan oluşuyor. Listedeki performans farkı AMD lehinde yüzde 30’lara kadar varsa da ortalama olarak Ryzen 7 7800X3D, Core i9-13900K'ye göre yüzde 7 daha performanslı.

Intel Core i9-13900K, yaklaşık 550 dolara satılıyor ve oyun esnasında 125-253W güç tüketimine ulaşıyor. Ryzen 9 7950X3D ve 7900X3D modellerinin incelemelerini göz önüne aldığımızda Ryzen 7 7800X3D (120W) güç tüketiminde belirlenen sınıra çok fazla ulaşmayacaktır. Zira bu nesilde AMD ile Intel arasındaki güç tüketim dengesi kırmızılı takımın oldukça lehine. Bu arada Ryzen 7 7800X3D’nin fiyatının 449 dolar olduğunu da söyleyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 7 7800X3D’nin resmi oyun performansı belli oldu