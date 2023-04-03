AMD Ryzen 7 7800X3D’nin resmi oyun performansı paylaşıldı: Intel’in en güçlüsünden hızlı!

Ryzen 7 7800X3D, önümüzdeki günlerde piyasaya adımını atacak ve bekleme sona erecek. Ryzen 7 7800X3D, perakende satışa sunulduğundan beri popüler bir oyun işlemcisi haline gelen Ryzen 7 5800X3D'nin gerçek halefi olacak. Ryzen 7 7800X3D, sahip olduğu 8 çekirdek, 16 izlek ve aynı 104 MB önbellek (32 MB CCD, 64 MB V-Cache + 8 MB L2) ile raflara gelecek. Bu işlemci, Ryzen 7 7700X'ten 500 MHz daha yavaş olan 4 GHz temel saat hızına ve yine 400 MHz daha yavaş olan 5.0 GHz'lik bir boost hızına sahip olacak. TDP ise 120W.
Ryzen 7 7800X3D, Core i9-13900K'dan daha hızlı
Intel Core i9-13900K, yaklaşık 550 dolara satılıyor ve oyun esnasında 125-253W güç tüketimine ulaşıyor. Ryzen 9 7950X3D ve 7900X3D modellerinin incelemelerini göz önüne aldığımızda Ryzen 7 7800X3D (120W) güç tüketiminde belirlenen sınıra çok fazla ulaşmayacaktır. Zira bu nesilde AMD ile Intel arasındaki güç tüketim dengesi kırmızılı takımın oldukça lehine. Bu arada Ryzen 7 7800X3D’nin fiyatının 449 dolar olduğunu da söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı