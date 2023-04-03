Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 7 7800X3D’nin resmi oyun performansı paylaşıldı: Intel’in en güçlüsünden hızlı!

    AMD’nin Ryzen 7000X3D serisi işlemcileri oyun performansı anlamında neredeyse rakip tanımıyor. Yaklaşmakta olan Ryzen 7 7800X3D’nin paylaşılan oyun testleri de bunu bir kez daha doğruluyor.
    1
    AMD Ryzen 7 7800X3D’nin resmi oyun performansı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7000X3D serisi oyunlarda yüksek performans arayanlar için en ideal seçeneklerden birisi olarak görülüyor. Halihazırda piyasaya çıkan Ryzen 9 7950X3D ve 7900X3D modelleri fiyatlarıyla çok cazip olmasa da yaklaşmakta olan Ryzen 7 7800X3D, güzel bir dengeye sahip olacak gibi. Zira ortaya çıkan resmi oyun testleri işlemcinin hayli iddialı olduğunu doğruluyor.

    Ryzen 7 7800X3D, önümüzdeki günlerde piyasaya adımını atacak ve bekleme sona erecek. Ryzen 7 7800X3D, perakende satışa sunulduğundan beri popüler bir oyun işlemcisi haline gelen Ryzen 7 5800X3D'nin gerçek halefi olacak. Ryzen 7 7800X3D, sahip olduğu 8 çekirdek, 16 izlek ve aynı 104 MB önbellek (32 MB CCD, 64 MB V-Cache + 8 MB L2) ile raflara gelecek. Bu işlemci, Ryzen 7 7700X'ten 500 MHz daha yavaş olan 4 GHz temel saat hızına ve yine 400 MHz daha yavaş olan 5.0 GHz'lik bir boost hızına sahip olacak. TDP ise 120W.

    Ryzen 7 7800X3D, Core i9-13900K'dan daha hızlı

    AMD Ryzen 7 7800X3D’nin resmi oyun performansı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Önceki kıyaslamalarda AMD, Ryzen 7 7800X3D'yi Ryzen 7 5800X3D ve Intel'in Core i9-13900K işlemcileriyle karşılaştırmıştı ancak bu kıyaslamalardaki oyun sayısı az ve biraz da yanlıydı. Ancak şimdi şirket için slaytların sızmasıyla işlemcinin oyun performans hakkında daha net bir görüş elde edilebiliyor.

     

    AMD Ryzen 7 7800X3D’nin resmi oyun performansı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yeni liste, 1080p yüksek ayarlarda test edilen ve Intel Core i9-13900K ile karşılaştırılan 21 AAA oyunundan oluşuyor. Listedeki performans farkı AMD lehinde yüzde 30’lara kadar varsa da ortalama olarak Ryzen 7 7800X3D, Core i9-13900K'ye göre yüzde 7 daha performanslı.

    Intel Core i9-13900K, yaklaşık 550 dolara satılıyor ve oyun esnasında 125-253W güç tüketimine ulaşıyor. Ryzen 9 7950X3D ve 7900X3D modellerinin incelemelerini göz önüne aldığımızda Ryzen 7 7800X3D (120W) güç tüketiminde belirlenen sınıra çok fazla ulaşmayacaktır. Zira bu nesilde AMD ile Intel arasındaki güç tüketim dengesi kırmızılı takımın oldukça lehine. Bu arada Ryzen 7 7800X3D’nin fiyatının 449 dolar olduğunu da söyleyelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diş teli askerliğe engel mi 42 farklı dilde seni seviyorum opel corsa 1.4 swing yorumları otelde garsonluk yapmak kim milyoner olmak ister yol masrafları kim karşılıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız