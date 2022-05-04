AMD Mero yongası ortaya çıktı: Peki ne işe yarayacak?

AMD’nin masa üstü sistemler için RDNA 3, sunucu sistemleri için CDNA 3 mimarisini hazırladığını biliyoruz. Bununla birlikte farklı sektörlere yönelik özel tasarımlar da geliştiriyor. Yavaş yavaş sanal gerçeklik kaskları da radara giriyor.
AMD Mero nedir?
AMD Mero adıyla benchmark testlerinde ortaya çıkan yeni yonga tasarımı Magic Leap şirketinin yeni nesil zengin gerçeklik kaskı için geliştiriliyor. 4 adet Zen 2 çekirdeği olduğu tahmin edilen yongada RDNA 2 grafikler yer alıyor.
720x920 piksel çözünürlüğe sahip olan kaskta işletim sistemine 1GB RAM ayrılmış. Diğer detaylar bilinmiyor. Magic Leap Demophon adıyla Android 10 tabanlı bir x86 işletim sistemi kullanılıyor.
Magic Leap bu yeni kaskı ne zaman piyasaya çıkaracak bilinmiyor ancak AMD’nin sanal gerçeklik kasklarına ufaktan göz kırptığı da açık. Muhtemelen enerji verimliliğini ön plana alan yongalarla bu sektörde de bir gelir modeli oluşturabilir.
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.