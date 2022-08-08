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    Bu sefer AMD Ryzen 5000 Pro işlemcileri ortaya çıktı

    Profesyonel kullanıcıları hedefleyen Ryzen 5000 Pro işlemcileri ilk kez ortaya çıktı. Lenovo’nun sitesinde görülen işlemcilerin çıkış tarihi ise giderek yaklaşıyor.
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    AMD Ryzen 5000 Pro işlemcileri ortaya çıktı
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    AMD, Ryzen işlemciler ile sadece son kullanıcıyı hedeflemiyor, yeni çıkacak ürün gamında profesyonel kullanıcılar için de yeni işlemciler piyasaya sürülecek. Firmanın bir süre önce masaüstü ve endüstriyel taraf için geliştirilen Ryzen 5000 Embedded serisi ortaya çıkmıştı. Şimdi ise profesyonel kullanıcıları hedefleyen Ryzen 5000 Pro işlemcilere bakıyoruz.

    AMD Ryzen 5000 Pro, üç işlemciden oluşuyor

    AMD’nin Ryzen 5000 Pro işlemcileri Embedded serisinde olduğu gibi Zen 3 mimarisi üzerinde şekillenecek ve AM4 platformu ile uyumlu olacak. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Ryzen 5000 Pro işlemciler, Lenovo’nun ThinkStation P358 Tower sisteminin ilgili sayfasında ortaya çıktı. Şimdilik sadece üç adet işlemciyi görmekteyiz: Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 ve Ryzen 5 PRO 5645.

    Zen 3 mimarisine sahip Vermeer silikonunu temel alan işlemcilerde entegre grafik birimi olmazken Pro işlemcilerin iş istasyonları ve profesyonel kullanıcıları hedeflediğini belirtelim. Lenovo tarafından paylaşılan bilgilere göre Ryzen 9 PRO 5945 modeli 12 çekirdek ve 21 izlek birimden oluşuyor. Taban frekans hızı 3.0 GHz seviyesindeyken maksimum frekans seviyesi ise 4.7 GHz olarak belirlenmiş.  Bellek tarafında DDR4-3200 RAM'ler desteklenirken işlemcilerin TDP değerleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.

    AMD Ryzen 5000 Pro işlemcileri ortaya çıktı
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    AMD, Ryzen 5000 Pro ve Embedded serileri ile profesyonel tüketicileri hedeflerken kullanıcıların asıl beklediği ise yeni nesil Zen 4 ile şekillendirilen Ryzen 7000 serisi işlemciler. Yeni nesil işlemcilerin bu ay içinde tanıtılması bekleniyor. Eylül ayında ise satışların başlayacağı söylenmekte.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

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    Sonic.Storm 6 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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