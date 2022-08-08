Bu sefer AMD Ryzen 5000 Pro işlemcileri ortaya çıktı

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AMD, Ryzen işlemciler ile sadece son kullanıcıyı hedeflemiyor, yeni çıkacak ürün gamında profesyonel kullanıcılar için de yeni işlemciler piyasaya sürülecek. Firmanın bir süre önce masaüstü ve endüstriyel taraf için geliştirilen Ryzen 5000 Embedded serisi ortaya çıkmıştı. Şimdi ise profesyonel kullanıcıları hedefleyen Ryzen 5000 Pro işlemcilere bakıyoruz.

AMD Ryzen 5000 Pro, üç işlemciden oluşuyor

AMD’nin Ryzen 5000 Pro işlemcileri Embedded serisinde olduğu gibi Zen 3 mimarisi üzerinde şekillenecek ve AM4 platformu ile uyumlu olacak. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Ryzen 5000 Pro işlemciler, Lenovo’nun ThinkStation P358 Tower sisteminin ilgili sayfasında ortaya çıktı. Şimdilik sadece üç adet işlemciyi görmekteyiz: Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 ve Ryzen 5 PRO 5645.

AMD Ryzen 5000 Embedded neler sunuyor? 1 gün önce eklendi

Zen 3 mimarisine sahip Vermeer silikonunu temel alan işlemcilerde entegre grafik birimi olmazken Pro işlemcilerin iş istasyonları ve profesyonel kullanıcıları hedeflediğini belirtelim. Lenovo tarafından paylaşılan bilgilere göre Ryzen 9 PRO 5945 modeli 12 çekirdek ve 21 izlek birimden oluşuyor. Taban frekans hızı 3.0 GHz seviyesindeyken maksimum frekans seviyesi ise 4.7 GHz olarak belirlenmiş. Bellek tarafında DDR4-3200 RAM'ler desteklenirken işlemcilerin TDP değerleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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AMD, Ryzen 5000 Pro ve Embedded serileri ile profesyonel tüketicileri hedeflerken kullanıcıların asıl beklediği ise yeni nesil Zen 4 ile şekillendirilen Ryzen 7000 serisi işlemciler. Yeni nesil işlemcilerin bu ay içinde tanıtılması bekleniyor. Eylül ayında ise satışların başlayacağı söylenmekte.

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AMD Ryzen 5000 Pro işlemcileri ortaya çıktı