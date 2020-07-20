AMD Ryzen 7 4700G APU’su giriş seviyesi bir ekran kartı kadar hızlı

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7nm sürecinde tasarladığı Zen 2 çekirdek mimarisinin yanına yine Vega grafik mimarisini koyarak pek çok farklı APU piyasaya süren AMD, belirli seviyede oyun performansı arayan oyuncuları tatmin etmiş durumda. Yakın dönemde Renoir G APU serisi de bütçesini düşünen oyuncular için piyasaya çıkacak.

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AMD Ryzen 7 4700G neler sunuyor?

Bugüne kadar farklı mühendislik örnekleri internete sızdırılan 8 çekirdekli AMD Ryzen 7 4700G APU modeli ile ilgili bazı test ve karşılaştırma verileri bu sayede elde edilmişti. Ryzen 7 3700X ile benzer bir performans sergileyen yonga Cinebench R15 testlerinde Ryzen 7 3800X işlemcisine yaklaşırken tek çekirdek testlerinde ise Core i9-9900KF ve Core i7-10700K işlemcilerini geride bırakıyor. Ayrıca düşük bellek gecikmeleri ve yüksek bellek bant genişlikleri oyuncuları sevindirecek.

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Testlerde grafik gücü de masaya yatırılmış. Vega 8 grafik birimi DDR4 4200MHz bellek ile 2.4GHz seviyesine hız aşırtıldığında 3DMark Firestrike testlerinde 5100 puan, 3DMark Firestrike Extreme testlerinde ise 2700 puana ulaşıyor. Testlerin mühendislik örneği üzerinde yapıldığını hatırlatalım.

Bu sonuçlarla Vega 8 grafik biriminin Radeon RX 550 ve RX460 ekran kartlarını geride bırakırken Nvidia GeForce GTX 950 ekran kartı ile benzer bir performansa imza atıyor. Bu bakımdan hız aşırtma durumunda işlemcinin giriş seviyesi bir ekran kartına yaklaştığı anlaşılıyor. Ryzen 5 4000G modellerinin ise daha düşük bütçede oyuncuları sevindireceği ifade ediliyor. Yarın itibariyle Ryzen 4000G serileri resmiyet kazanacak.

https://wccftech.com/amd-ryzen-7-4700g-renoir-apu-vega-8-graphics-entry-level-discrete-gpu-performance-benchmarks-leak/

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