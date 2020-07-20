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    AMD Ryzen 7 4700G APU’su giriş seviyesi bir ekran kartı kadar hızlı

    AMD Ryzen 7 4700G mühendislik örneği girdiği testlerde 2.4GHz hızına kadar aşırtılabiliyor ve Nvidia GeForce GTX 950 ekran kartı kadar performans verebiliyor.
    3 sa.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Ryzen 7 4700G APU’su giriş seviyesi bir ekran kartı kadar hızlı
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    7nm sürecinde tasarladığı Zen 2 çekirdek mimarisinin yanına yine Vega grafik mimarisini koyarak pek çok farklı APU piyasaya süren AMD, belirli seviyede oyun performansı arayan oyuncuları tatmin etmiş durumda. Yakın dönemde Renoir G APU serisi de bütçesini düşünen oyuncular için piyasaya çıkacak.

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    AMD Ryzen 7 4700G neler sunuyor?

    Bugüne kadar farklı mühendislik örnekleri internete sızdırılan 8 çekirdekli AMD Ryzen 7 4700G APU modeli ile ilgili bazı test ve karşılaştırma verileri bu sayede elde edilmişti. Ryzen 7 3700X ile benzer bir performans sergileyen yonga Cinebench R15 testlerinde Ryzen 7 3800X işlemcisine yaklaşırken tek çekirdek testlerinde ise Core i9-9900KF ve Core i7-10700K işlemcilerini geride bırakıyor. Ayrıca düşük bellek gecikmeleri ve yüksek bellek bant genişlikleri oyuncuları sevindirecek.

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    Testlerde grafik gücü de masaya yatırılmış. Vega 8 grafik birimi DDR4 4200MHz bellek ile 2.4GHz seviyesine hız aşırtıldığında 3DMark Firestrike testlerinde 5100 puan, 3DMark Firestrike Extreme testlerinde ise 2700 puana ulaşıyor. Testlerin mühendislik örneği üzerinde yapıldığını hatırlatalım.

    Bu sonuçlarla Vega 8 grafik biriminin Radeon RX 550 ve RX460 ekran kartlarını geride bırakırken Nvidia GeForce GTX 950 ekran kartı ile benzer bir performansa imza atıyor. Bu bakımdan hız aşırtma durumunda işlemcinin giriş seviyesi bir ekran kartına yaklaştığı anlaşılıyor. Ryzen 5 4000G modellerinin ise daha düşük bütçede oyuncuları sevindireceği ifade ediliyor. Yarın itibariyle Ryzen 4000G serileri resmiyet kazanacak.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-7-4700g-renoir-apu-vega-8-graphics-entry-level-discrete-gpu-performance-benchmarks-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    selim oğlu (yavuz demir) 3 sa. en beğenilen
    İntel sanki bi tık bi tık yerin dibine girdi
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    asig (halit bYAR) 5 dk.
    bu işlemci notbook kanadındaki 4800u ve 4800h masaüstü versiyonu gayet iyi
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    napolyon94 21 dk.
    Gayet iyi, gt1030 seviyesinden 750ti seviyesine gelmesini bekliyordum. AMD, apu isini 950ye dek tasimis
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 sa.
    İyi güzel değerler de fiyat olarak baktığımızda apu f/p sistemleri hedef alıyordu bu apunun fiyatı 289 dolar şu an 2700 lira civarı olan 3700x'in yurtdışı fiyatı 279 dolar yani hemen hemen bu apu 3000 lira civarı satılacak,hele bir de yeni minumum 1500 civarı x570,b550 alınsa yanına fiyat iyice uçup gidiyor.Ama gene de hem güçlü bir 8-16 işlemciye hemde giriş seviyesi olsa da ekran kartına bişey olduğunda idare edebilecek bir igpuya sahip olayım diyenler olursa tecih edilebilir bir seçenek olmuş.
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    interwap (Volkan ) 1 sa.
    Sanırım bu da zen 2 ile geliyor. AMD nin kafa karıştırıcı politikası
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    onder.t (önder tarım) 2 sa.
    gerçektan harika, sonraki nesillerde rdna2 onboard ekran kartlarına geçerlerse süper olur sanki. o zaman ekran kartsız ufacık bir j-hack pure kasa içerisine sistem toplar her gittiğim yere çok kolay taşırım.
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    baysan240 (mustafa baysan) 2 sa.
    yahu en azından 1050ti ayarında bir apu seçeneği olsaydı, gerekirse pahalı olsun ama yinede seçenek olarak olsaydı. amd 780g chipseti bile çıktığı dönemde bunlarla aynı pozisyondaydı. onca rüzgar yaptılar apu apu diye performans seviyesi olarak hiç mi ilerlemez arkadaş.
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    babgozd 3 sa. (düzenlendi)
    DDR5 gelse 4800MHz zaten en düşük ram hızı olacak. 6000-7000MHz+ Ramlerle kim bilir neler yapılabilecek.
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    selim oğlu (yavuz demir) 2 sa. babgozd
    Evet şimdinin lüksü o zamanın krosu olacak ben hala 1600 mhz takılıyorum 6000 ler 7000 ler nerede.oyy oyy ama teknolojinin bilgisayarların bu denli yükselmesi iyi birşey aslında. amd den dahada iyilerini bekliyorum inşAllah yapacak. Teknoloji ilerliyor bakalım ne olacak.
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    .V. 2 sa. babgozd
    O zaman kadar vram hızları da yerinde durmayacak. 5000 serisi apu'lar büyük ihtimalle ddr4 ondan sonraki nesil ddr5 ile gelecek. Bir de Apu'lar ana seriye göre geç çıkıyor, tahmini 2022 sonlarına doğru 4800mhz bellekli bir apu çıkıp gpu'su ile çığır açmaz, en azından sadece bellek yönüyle bunu sağlayamazlar. Apu'yu pazarlama kafası, market yeri bizim hayalimizle aynı değil, eski seri 3000'e bakıyorsun gpu tarafında bir yenilik yapılmamış bile.
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    selim oğlu (yavuz demir) 3 sa. en beğenilen
    İntel sanki bi tık bi tık yerin dibine girdi
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