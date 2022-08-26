AMD Ryzen 7 7700X performans testinde: Ryzen 7 5800X ile kıyaslandı

Tam Boyutta Gör

Yakın zamanda Intel’in 13. Nesil Raptor Lake işlemcileri hakkında bilgiler paylaşan ExtremePlayer, okları şimdi de yaklaşan AMD Zen 4 işlemcilere çevirdi. Masaüstü işlemci ailesinin ilk dört modelinden biri olan 8 çekirdekli Ryzen 7 7700X, ilk kez Cinebench R20 testlerinde görüntülendi.

Ryzen 7 5800X'ten yüzde 20 daha hızlı

Bildirilenlere göre kıyaslama platformunda 4,5 GHz saat hızı ile görüntülenen Ryzen 7 7700X, tek çekirdek testlerinde 773, çoklu çekirdek testlerinde ise 7701 puana ulaşmayı başarıyor. Bununla birlikte elde edilen sonuçlar aynı çekirdek sayısına sahip Ryzen 7 5800X ile kıyaslandığında, çoklu çekirdekte yüzde 33, tekli çekirdekte ise yüzde 23 oranında daha yüksek bir performansa işaret ediyor.

AMD Ryzen 7000 işlemcilerin fiyatları sızdırıldı 1 hf. önce eklendi

Daha önceki sızıntılara göz attığımızda ise yeni işlemcinin tek çekirdekte Ryzen 9 5950X'in bile yüzde 19 önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak hem tek çekirdek hemde çoklu çekirdekte Intel i7-13700K'nın gerisinde kalıyor. Yeni nesil Ryzen 7000 işlemci ailesinin 29 Ağustos tarihinde tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 7 7700X performans testlerinde göründü