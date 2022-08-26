AMD Ryzen 7 7700X performans testinde: Ryzen 7 5800X ile kıyaslandı

Yakın zamanda Intel’in 13. Nesil Raptor Lake işlemcileri hakkında bilgiler paylaşan ExtremePlayer, okları şimdi de yaklaşan AMD Zen 4 işlemcilere çevirdi. Masaüstü işlemci ailesinin ilk dört modelinden biri olan 8 çekirdekli Ryzen 7 7700X, ilk kez Cinebench R20 testlerinde görüntülendi.
Ryzen 7 5800X'ten yüzde 20 daha hızlı
Bildirilenlere göre kıyaslama platformunda 4,5 GHz saat hızı ile görüntülenen Ryzen 7 7700X, tek çekirdek testlerinde 773, çoklu çekirdek testlerinde ise 7701 puana ulaşmayı başarıyor. Bununla birlikte elde edilen sonuçlar aynı çekirdek sayısına sahip Ryzen 7 5800X ile kıyaslandığında, çoklu çekirdekte yüzde 33, tekli çekirdekte ise yüzde 23 oranında daha yüksek bir performansa işaret ediyor.
Daha önceki sızıntılara göz attığımızda ise yeni işlemcinin tek çekirdekte Ryzen 9 5950X'in bile yüzde 19 önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak hem tek çekirdek hemde çoklu çekirdekte Intel i7-13700K'nın gerisinde kalıyor. Yeni nesil Ryzen 7000 işlemci ailesinin 29 Ağustos tarihinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: