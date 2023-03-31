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    Ryzen 8000: Zen 5 mimarili yeni nesil AMD işlemciler bu yıl içinde gelebilir

    Gigabyte tarafından yapılan bir iddiaya göre yeni nesil AM5 işlemciler düşündüğümüzden daha erken gelebilir. Gigabyte’ın söylemleri Zen 5 mimarisine işaret ediyor olabilir.
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    amd zen 5 ryzen 8000 Tam Boyutta Gör
    Gigabyte'ın kurumsal kolu olan Giga Computing, yakın zamanda AMD'nin Zen 4 işlemcilerini temel alan birkaç sunucu tabanlı platformlar duyurdu. Ancak ilginç bir şekilde Gigabyte'ın basın bültenin satır aralarında Ryzen 7000 serisinin halefinin bu yıl içinde geleceğine işaret ediliyor. Gigabyte, sadece “yeni nesil” söylemini yapıyor dolayısıyla bu Zen 5 mimarisine bir atıf olarak algılanabilir.

    Zen 5 beklenenden erken çıkabilir

    Gigabyte’ın tarafından yapılan açıklamada "Bu yılın sonlarında çıkacak olan yeni nesil AMD Ryzen masaüstü işlemcileri de bu AM5 platformunda desteklenecek, bu nedenle bu sunucuları bugün satın alan müşteriler, Ryzen 7000 serisi halefine yükseltme fırsatına sahip olacak.” ifadelerine yer veriliyor. AM4 soketinde olduğu gibi AM5 soketi de uzun ömürlü bir platform olacak. AMD zaten resmi olarak bu soketin 2025 yılına kadar destekleneceğini belirtiyor ve Zen 5 mimarisinin de bu platforma çıkış yapacağı biliniyor.

    Zen 5 mimarili yeni nesil AMD işlemciler yakında gelebilir Tam Boyutta Gör
    Gigabyte'ın açıklaması, AMD'nin yeni nesil işlemcilerin yıl sonundan önce perakende pazarına çıkabilmesi için Zen 5'in lansman tarihini hızlandırmış olabileceğini ima ediyor. Yine de, Gigabyte'ın bahsettiği yeni nesil yongaların göre Zen 4 yenilemesi (Zen 4+) veya Zen 4c olma ihtimali de var. Veya daha muhtemel olan ise bir hata sonucu böyle bir ibarenin geçilmiş olabileceği.

     

    Zen 5 için henüz ticari bir isimlendirme yok ancak ilerlemeye bakılacak olursa AMD, yeni nesli Ryzen 8000 olarak piyasaya sürecektir. Bununla birlikte önceki nesil Ryzen işlemci ailelerinin şirket için kod adları ünlü ressamlara dayanıyordu. Ryzen 7000 Raphael, Ryzen 5000 Vermeer ve Ryzen 3000 Matisse gibi. Ancak AMD, Zen 5'i Granite Ridge olarak kodlamış durumda ve dolayısıyla ilk nesil Ryzen’lerdeki gibi mekan adı kullanmaya dönüş yapılıyor.

    Zen 5 hakkında

    Zen 5 mimarili yeni nesil AMD işlemciler yakında gelebilir Tam Boyutta Gör
    Zen 5 mimarisi hakkındaki bilgiler şimdilik oldukça sınırlı. AMD’nin önceki sunumlarındaki söylemlere bakacak olursak en büyük değişiklik yeni mikro mimari değişikliği. Bu da Zen 4’e kıyasla sıradan bir yükseltme olmayacağı anlamına geliyor. Mimari değişikliğiyle birlikte AMD, gelişmiş performans ve verimlilik kazanmayı hedeflerken yongaların yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonlarına entegre olacağını söylüyor. Orijinal ve resmiyette Zen 5 mimarisinin 2024 yılında gelmesi bekleniyor. Son olarak üretim teknolojisi tarafında AMD'nin hedefi TSMC 3nm ancak bu olmazsa bile 4nm'nin kullanılabileceği belirtiliyor.
    Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-zen4-next-gen-2023-gigabyte https://www.gigabyte.com/ua/Press/News/2071
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