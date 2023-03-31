Ryzen 8000: Zen 5 mimarili yeni nesil AMD işlemciler bu yıl içinde gelebilir

Gigabyte’ın tarafından yapılan açıklamada "Bu yılın sonlarında çıkacak olan yeni nesil AMD Ryzen masaüstü işlemcileri de bu AM5 platformunda desteklenecek, bu nedenle bu sunucuları bugün satın alan müşteriler, Ryzen 7000 serisi halefine yükseltme fırsatına sahip olacak.” ifadelerine yer veriliyor. AM4 soketinde olduğu gibi AM5 soketi de uzun ömürlü bir platform olacak. AMD zaten resmi olarak bu soketin 2025 yılına kadar destekleneceğini belirtiyor ve Zen 5 mimarisinin de bu platforma çıkış yapacağı biliniyor.
Zen 5 için henüz ticari bir isimlendirme yok ancak ilerlemeye bakılacak olursa AMD, yeni nesli Ryzen 8000 olarak piyasaya sürecektir. Bununla birlikte önceki nesil Ryzen işlemci ailelerinin şirket için kod adları ünlü ressamlara dayanıyordu. Ryzen 7000 Raphael, Ryzen 5000 Vermeer ve Ryzen 3000 Matisse gibi. Ancak AMD, Zen 5'i Granite Ridge olarak kodlamış durumda ve dolayısıyla ilk nesil Ryzen’lerdeki gibi mekan adı kullanmaya dönüş yapılıyor.
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı