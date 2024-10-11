AMD Ryzen 7 9800X3D test edildi: Neler sunuyor?

AMD Ryzen 7 9800X3D test edildi
Daha önce de belirttiğimiz gibi Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu yıl en azından Ryzen 7 9800X3D modelinin piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Yeni sızıntıya gelirsek, 8 adet Zen 5 çekirdeğinden güç alması beklenen Ryzen 7 9800X3D, 4.7GHz temel olmak üzere tüm çekirdeklerde 5.2GHz saat hızana sahip olacak. Ayrıca CCD başına 32MB L3 ön bellek, 64MB 3D V-Cache ve 8MB L2 + 512KB L1 olmak üzere 104,5MB önbellek kapasitesi ile geliyor.
AMD Ryzen 7 9800X3D hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini entegrede ettiği X3D işlemciler piyasadaki en iyi oyun işlemcileri olarak kabul ediliyor. Ryzen 9000X3D serisinin ise, daha önce önemli farklılıklar ve tam hız aşırtma desteği sunacağından bahsetmiştik. Dolayısıyla söz konusu skorların daha da üstüne çıkılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.