AMD Ryzen 7 9800X3D test edildi: Neler sunuyor?

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Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 9000 işlemciler, bildiğiniz gibi satış beklentilerinin altında kaldı. Bunun en büyük nedeni ise kuşkusuz 3D V-Cache modellerinin yolda olması. Söylentilere göre, şirketin ilk olarak Ryzen 7 9800X3D modelini ekim ayının sonunda tanıtacağı, ardından Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinin 2025'in başında piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Şimdi bu bekleyiş sürerken, AMD Ryzen 7 9800X3D'ye ait kıyaslama sonuçları ve ek bilgiler ortaya çıktı.

AMD Ryzen 7 9800X3D test edildi

Daha önce de belirttiğimiz gibi Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu yıl en azından Ryzen 7 9800X3D modelinin piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Yeni sızıntıya gelirsek, 8 adet Zen 5 çekirdeğinden güç alması beklenen Ryzen 7 9800X3D, 4.7GHz temel olmak üzere tüm çekirdeklerde 5.2GHz saat hızana sahip olacak. Ayrıca CCD başına 32MB L3 ön bellek, 64MB 3D V-Cache ve 8MB L2 + 512KB L1 olmak üzere 104,5MB önbellek kapasitesi ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Cinebench testlerinde ise işlemcinin tek çekirdekte yaklaşık 2.145 ve çoklu çekirdek performansında ise yaklaşık 23,315 puan aldığı belirtiliyor. Bunun 7800X3D’ye kıyasla tek çekirdekte %20, çoklu çekirdekte ise %28 oranında daha yüksek performansa işaret ettiğini belirtelim.

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AMD Ryzen 7 9800X3D hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini entegrede ettiği X3D işlemciler piyasadaki en iyi oyun işlemcileri olarak kabul ediliyor. Ryzen 9000X3D serisinin ise, daha önce önemli farklılıklar ve tam hız aşırtma desteği sunacağından bahsetmiştik. Dolayısıyla söz konusu skorların daha da üstüne çıkılabilir.

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