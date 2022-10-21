Savaş bitmedi: AMD Ryzen 7000 X3D işlemciler CES 2023'te tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör

Yeni gelen bilgiler AMD’nin, Zen 4 mimarisine dayalı yeni nesil 3D V-Cache işlemcilerini, Ryzen 7000 X3D adı altında CES 2023 fuarında tanıtabileceğini gösteriyor. Yeni nesil X3D işlemcilerin oyun performansı anlamında AMD'nin elini oldukça güçlendirmesi bekleniyor.

Core i9-13900K'nın oyun performansı paylaşıldı: Neler sunuyor? 1 gün önce eklendi

Ryzen işlemcilerin 3D V-Cache ile birlikte özellikle oyun performansında ciddi kazanımlar elde ettiğini göz önüne aldığımızda Ryzen 7000 X3D işlemcilerinin, Intel'in Raptor Lake 13. nesil Core ailesiyle yoğun rekabete gireceğini söyleyebiliriz. Halihazırda mevcutta bulunan Zen 4 mimarili Ryzen 7000 işlemcilerin oyun performansı genellikle Intel 13. Nesil Raptor Lake ile Intel 12. Nesil Alder Lake arasında konumlanıyor.

Ryzen 7000 X3D, Intel 13. nesil işlemcileri geçebilir

Tam Boyutta Gör

Oyun performans testlerinde ayrıca dikkat çeken Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 9 7950X ile kimi zaman benzer veya daha yüksek sonuçlar elde edebiliyor. Dolayısıyla Ryzen 7000 X3D işlemcilerin oyun performansı açısından oldukça vaatkar olabileceğini bekleyebiliriz. Öte yandan AMD, Zen 4 işlemcilerinin üretimini de azaltmış durumda. Artan kapasitenin AM5 platformuna gelecek olan yeni X3D işlemcileri için kullanılacağı belirtiliyor.

Ek olarak şu anda hangi işlemcinin X3D modelinin geleceği belli değil. Dolayısıyla daha detaylı bilgiler için biraz daha beklememiz gerekiyor. Bununla birlikte önceki nesil V-Cache işlemcilerde yani Ryzen 7 5800X3D’de olan hız aşırtma kısıtlamaları ve V-Cache olmayan versiyonlara göre düşük frekans hızları yeni nesilde esnetilebilir. Son olarak CES 2023 fuarının 5-8 Ocak arasında düzenleneceğini de belirtmeden geçmeyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 7000 X3D işlemciler CES 2023'te tanıtılabilir