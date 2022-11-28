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    AMD Ryzen 7000X 3D serisi 4 işlemci ile geliyor

    AMD Ryzen 7000X 3D serisinde bu kez 4 farklı işlemci bekleniyor. 2 işlemci tek çiplet üzerinde, 2 işlemci ise çift çiplet üzerinde yer alacak. Ön bellekler de buna göre değişecek.
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    AMD Ryzen 7000X 3D Tam Boyutta Gör
    Yıl başlarında bir nevi deneysel olarak piyasaya sürülen Ryzen 7 5800X 3D işlemcisi, ekstra ön bellek katmanı ile büyük beğeni toplamıştı. Tecrübesini arttıran AMD yeni nesilde 4 işlemci ile karşımıza çıkabilir.

    AMD Ryzen 7000X 3D serisi detaylanıyor

    Zen 4 mimarisi üzerinde şekillenecek olan AMD Ryzen 7000X 3D serisi TSMC’nin optimize edilmiş 5nm sürecini kullanacak. Çekirdek ölçeklenmesine göre bir veya iki çiplet tasarıımı tercih edilecek. Yığın bellek katmanı çiplet başına 64MB olurken toplam Seviye 3 ön bellek de çiplet başına 96MB olacak.

    Kaynaklara göre Ryzen 7000X 3D serisinde yer alacak işlemciler ve beklenen fiyatlar şu şekilde:

    • Ryzen 9 7950X3D 16 çekirdek (2-çiplet) – 899$
    • Ryzen 9 7900X3D 12 çekirdek (2-çiplet) – 749$
    • Ryzen 7 7800X3D 8 çekirdek (1-çiplet) – 499$
    • Ryzen 5 7600X3D 6 çekirdek (1-çiplet) – 399$

    İddialar doğruysa iki işlemcide 192MB Seviye 3 ön bellek kapasitesi görmek mümkün olacak. Diğer taraftan AMD’nin bu kez hız aşırtma için kapıyı açık bırakacağı ifade ediliyor ancak Ryzen 7 5800X 3D işlemcisinde çekirdek frekanslar biraz düşürülmüştü. Aynı durum AMD Ryzen 7000X 3D serisinde de söz konusu olabilir. AMD’nin CES 2023 fuarında bir tanıtım yapması bekleniyor

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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