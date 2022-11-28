AMD Ryzen 7000X 3D serisi 4 işlemci ile geliyor

AMD Ryzen 7000X 3D serisi detaylanıyor
Zen 4 mimarisi üzerinde şekillenecek olan AMD Ryzen 7000X 3D serisi TSMC’nin optimize edilmiş 5nm sürecini kullanacak. Çekirdek ölçeklenmesine göre bir veya iki çiplet tasarıımı tercih edilecek. Yığın bellek katmanı çiplet başına 64MB olurken toplam Seviye 3 ön bellek de çiplet başına 96MB olacak.
Kaynaklara göre Ryzen 7000X 3D serisinde yer alacak işlemciler ve beklenen fiyatlar şu şekilde:
- Ryzen 9 7950X3D 16 çekirdek (2-çiplet) – 899$
- Ryzen 9 7900X3D 12 çekirdek (2-çiplet) – 749$
- Ryzen 7 7800X3D 8 çekirdek (1-çiplet) – 499$
- Ryzen 5 7600X3D 6 çekirdek (1-çiplet) – 399$
İddialar doğruysa iki işlemcide 192MB Seviye 3 ön bellek kapasitesi görmek mümkün olacak. Diğer taraftan AMD’nin bu kez hız aşırtma için kapıyı açık bırakacağı ifade ediliyor ancak Ryzen 7 5800X 3D işlemcisinde çekirdek frekanslar biraz düşürülmüştü. Aynı durum AMD Ryzen 7000X 3D serisinde de söz konusu olabilir. AMD’nin CES 2023 fuarında bir tanıtım yapması bekleniyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam