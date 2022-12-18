13.nesil Intel mobil işlemciler iddialı geliyor: Core i9-13980HX detayları belli oldu

Tam Boyutta Gör 13.Nesil masaüstü işlemcilerini kullanıcılar ile buluşturan Intel, yakında dizüstü çözümlerini piyasaya sürecek. Bugün Wccftech, Raptor Lake mobil işlemcilerin yeni amiral gemisi Core i9-13980HX hakkında önemli detaylara ulaşmayı başardı.

Core i9-13980HX neler sunacak?

Bildirilenlere göre Core i9-13980HX, 8 Performans ve 16 Verimlilik çekirdeğinden oluşan 24 çekirdekli bir kümelemeye sahip olacak. Böylece Intel, masaüstü Core i9 serisinde de karşımıza çıkan bu yapılandırmayı, dizüstü bilgisayarlara taşıyacak diyebiliriz. Bununla birlikte amiral gemisi işlemci, bir alt model i9-13900HX'den 200MHz, mevcut tepe model i9-12950HX'den ise 600 MHz daha yüksek olan 5.6 GHz saat hızı ile karşımıza çıkacak.

Core i9-13980HX ve Core i9-12950HX:

Çekirdekler : 16 → 24

: 16 → 24 Maks Yükseltme Saati : 5,0 GHz → 5,6 GHz

: 5,0 GHz → 5,6 GHz TDP : 55W

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Günümüzde HX serisi işlemciler ile meraklı kullanıcıları ve üst düzey oyun bilgisayarlarını hedefleyen Intel, yeni HX yenilemesinde büyük oranda saat hızları ve çekirdek sayılarına yönelecek gibi gözüküyor. Ancak amiral gemisi seçeneklerin dışında birçok model 14 çekirdekli yapılandırmayı koruyacak. Sızıntılara göre yaklaşan işlemcilerin CES 2023'te tanıtılması bekleniyor.

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