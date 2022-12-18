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    13.nesil Intel mobil işlemciler iddialı geliyor: Core i9-13980HX detayları belli oldu

    Raptor Lake mobil mimarisinin amiral gemisi modeli Core i9-13980HX hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Masaüstü yapılandırmasını koruyan 24 çekirdekli işlemci neler sunuyor? İşte detaylar
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    13.nesil Intel mobil işlemciler iddialı geliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    13.Nesil masaüstü işlemcilerini kullanıcılar ile buluşturan Intel, yakında dizüstü çözümlerini piyasaya sürecek. Bugün Wccftech, Raptor Lake mobil işlemcilerin yeni amiral gemisi Core i9-13980HX hakkında önemli detaylara ulaşmayı başardı.

    Core i9-13980HX neler sunacak?

    Bildirilenlere göre Core i9-13980HX, 8 Performans ve 16 Verimlilik çekirdeğinden oluşan 24 çekirdekli bir kümelemeye sahip olacak. Böylece Intel, masaüstü Core i9 serisinde de karşımıza çıkan bu yapılandırmayı, dizüstü bilgisayarlara taşıyacak diyebiliriz. Bununla birlikte amiral gemisi işlemci, bir alt model i9-13900HX'den 200MHz, mevcut tepe model i9-12950HX'den ise 600 MHz daha yüksek olan 5.6 GHz saat hızı ile karşımıza çıkacak.

    Core i9-13980HX ve Core i9-12950HX:

    • Çekirdekler : 16 → 24
    • Maks Yükseltme Saati : 5,0 GHz → 5,6 GHz
    • TDP : 55W

    Günümüzde HX serisi işlemciler ile meraklı kullanıcıları ve üst düzey oyun bilgisayarlarını hedefleyen Intel, yeni HX yenilemesinde büyük oranda saat hızları ve çekirdek sayılarına yönelecek gibi gözüküyor. Ancak amiral gemisi seçeneklerin dışında birçok model 14 çekirdekli yapılandırmayı koruyacak. Sızıntılara göre yaklaşan işlemcilerin CES 2023'te tanıtılması bekleniyor. 

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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