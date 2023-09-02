AMD Ryzen 8000 APU'lar netleşti: Harici GPU'lar rafa kalkıyor

Phoenix APU'lar ve Ryzen 8050 neler sunacak?
Bilmeyenler için AMD ''Strix Point'' APU'lar, günümüzde çoğunlukla el konsollarında karşımıza çıkan Phoneix APU'ların halefi niteliğinde olacak. Dolayısıyla yeni APU'lar hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak PerformanceDatabase'ten gelen yeni görüntüler, Ryzen 8050 serisinin detaylarına açıklık getirdi.
Ayrıca Ryzen 8050 serisine RDNA3 veya RDNA3.5 GPU mimarisinin eşlik edeceğini hatırlatalım. Niketim paylaşılan görüntüler de, APU'nun 1024 birleşik gölgelendirici ve 16 Hesaplama Birimi (CU) (16×64=1024) içereceğini doğruluyor. Dolayısıyla harici ekran kartlarına olan gereksinim de büyük oranda düşecek.
Öyle ki kağıt üstünde bu konfigürasyon, oyun dizüstülerinde kullanılan Phoenix APU'lara kıyasla CPU çekirdek sayısında yüzde 50 ve GPU çekirdeklerinde ise yüzde 33'lük bir artışa işaret ediyor. Ryzen 8000 Strix Point APU'lar hakkında bildiklerimiz şu an için bunarla sınırlı. Ancak gelecekte daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünuyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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