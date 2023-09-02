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    AMD Ryzen 8000 APU'lar netleşti: Harici GPU'lar rafa kalkıyor

    AMD Phoenix işlemcilerin halefi olacak AMD Strix Point APU'lar ufukta göründü. Yeni bir raporda Ryzen 8050 serisinin yapılandırması paylaşıldı. İşte detaylar...
    AMD Ryzen 8000 APU'lar netleşti: Harici GPU'lar rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan AMD Ryzen 7000 Phoenix APU'lar, hem dizüstü hem de el konsollarında olumlu eleştiriler almayı başardı. Günümüzde ise yonga devi, odağını Zen 5 ve RDNA 3,5 mimarisini temel alan Strix Point APU'lara çevirmiş durumda. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Ryzen 8050 serisinin GPU ve çekirdek yapılandırması gün yüzüne çıktı.

    Phoenix APU'lar ve Ryzen 8050 neler sunacak?

    Bilmeyenler için AMD ''Strix Point'' APU'lar, günümüzde çoğunlukla el konsollarında karşımıza çıkan Phoneix APU'ların halefi niteliğinde olacak. Dolayısıyla yeni APU'lar hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak PerformanceDatabase'ten gelen yeni görüntüler, Ryzen 8050 serisinin detaylarına açıklık getirdi.

    AMD Ryzen 8000 APU'lar netleşti: Harici GPU'lar rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere bakıldığında AMD Strix Point mimarisini temel alan​​​​​​ 12 çekirdekli bir APU bizleri karşılıyor. Öyle ki STX1-A0 silikonundan (45W) güç alan bu APU, 4 adet Zen 5 (Büyük) P-Çekirdek ve 8 adet (Küçük) E-Çekirdeğine sahip. Dolayısıyla bunun bir mobil işlemci prototipi olduğunu söyleyebiliriz.​​​​​​  Ayrıca FP8 paketine ek olarak 32 GB LPDDR5 bellekle eşleştirilmiş.

    Ayrıca Ryzen 8050 serisine RDNA3 veya RDNA3.5 GPU mimarisinin eşlik edeceğini hatırlatalım. Niketim paylaşılan görüntüler de, APU'nun 1024 birleşik gölgelendirici ve 16 Hesaplama Birimi (CU) (16×64=1024) içereceğini doğruluyor. Dolayısıyla harici ekran kartlarına olan gereksinim de büyük oranda düşecek.

    Öyle ki kağıt üstünde bu konfigürasyon, oyun dizüstülerinde kullanılan Phoenix APU'lara kıyasla CPU çekirdek sayısında yüzde 50 ve GPU çekirdeklerinde ise yüzde 33'lük bir artışa işaret ediyor. Ryzen 8000 Strix Point APU'lar hakkında bildiklerimiz şu an için bunarla sınırlı. Ancak gelecekte daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünuyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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