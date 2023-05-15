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    AMD Ryzen 8000 özellikleri şekillenmeye devam ediyor: İşte son bilgiler

    AMD Ryzen 8000 serisi işlemciler şirket içinde "Granite Ridge" olarak adlandırılıyor. Gelecek yıldan daha erken bir zamanda görmeyi beklemediğimiz yeni neslin özellikleri de netleşmeye devam ediyor.
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    AMD Ryzen 8000 özellikleri şekillenmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    AMD, Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D işlemciler ile başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Genel işlemci pazar paylarını da artıran firma kurumsal taraftaki elini de güçlendiriyor. Gelen son bilgiler ise Granite Ridge olarak bilinen yeni nesil masaüstü platformu olan Ryzen 8000 ailesine ışık tutuyor.

    Ryzen 8000 ailesi maksimum 16 çekirdekli olabilir

    Moore's Law is Dead tarafından paylaşılan verilere göre AMD 2022-2025 Zen5/Zen5c sunucu ürünleri yol haritası ortaya çıktı. Buradaki “sunucu” anahtar kelime zira bu belgede listelenen Granite Ridge'in Ryzen 8000 serisine değil, daha ziyade gömülü çözümlere atıfta bulunduğunu gösteriyor. Ancak, bununla birlikte, Granite Ridge'in gerçekten de 16 çekirdekle sınırlı olduğunu ve 65W ila 170W arasında TDP'ye sahip olduğunu gösteriyor.

    AMD Ryzen 8000 özellikleri şekillenmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Daha da önemlisi, paylaşılan slayt ürünlerin ne zaman üretime girebileceğini de gösteriyor. Buna göre masaüstü Ryzen 8000 ailesinin en erken 2024'ün 1. çeyreğinde üretime gireceği söyleniyor. Sunucu tarafının amiral gemi modellerinin ise bu yılın son çeyreğine üretime geçebileceği belirtiliyor. Şimdiye kadar Ryzen 8000X3D serisinden bahsedilmedi. Ancak AMD, 3D V-Cache'li Zen5 mikro mimarisinin gerçekten de planlandığını doğruladı. Bunun bir tüketici ürünüyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil, ancak muhtemel.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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