AMD Ryzen 8000 özellikleri şekillenmeye devam ediyor: İşte son bilgiler

Ryzen 8000 ailesi maksimum 16 çekirdekli olabilir
Moore's Law is Dead tarafından paylaşılan verilere göre AMD 2022-2025 Zen5/Zen5c sunucu ürünleri yol haritası ortaya çıktı. Buradaki “sunucu” anahtar kelime zira bu belgede listelenen Granite Ridge'in Ryzen 8000 serisine değil, daha ziyade gömülü çözümlere atıfta bulunduğunu gösteriyor. Ancak, bununla birlikte, Granite Ridge'in gerçekten de 16 çekirdekle sınırlı olduğunu ve 65W ila 170W arasında TDP'ye sahip olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.