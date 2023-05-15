AMD Ryzen 8000 özellikleri şekillenmeye devam ediyor: İşte son bilgiler

Tam Boyutta Gör AMD, Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D işlemciler ile başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Genel işlemci pazar paylarını da artıran firma kurumsal taraftaki elini de güçlendiriyor. Gelen son bilgiler ise Granite Ridge olarak bilinen yeni nesil masaüstü platformu olan Ryzen 8000 ailesine ışık tutuyor.

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Ryzen 8000 ailesi maksimum 16 çekirdekli olabilir

Moore's Law is Dead tarafından paylaşılan verilere göre AMD 2022-2025 Zen5/Zen5c sunucu ürünleri yol haritası ortaya çıktı. Buradaki “sunucu” anahtar kelime zira bu belgede listelenen Granite Ridge'in Ryzen 8000 serisine değil, daha ziyade gömülü çözümlere atıfta bulunduğunu gösteriyor. Ancak, bununla birlikte, Granite Ridge'in gerçekten de 16 çekirdekle sınırlı olduğunu ve 65W ila 170W arasında TDP'ye sahip olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Daha da önemlisi, paylaşılan slayt ürünlerin ne zaman üretime girebileceğini de gösteriyor. Buna göre masaüstü Ryzen 8000 ailesinin en erken 2024'ün 1. çeyreğinde üretime gireceği söyleniyor. Sunucu tarafının amiral gemi modellerinin ise bu yılın son çeyreğine üretime geçebileceği belirtiliyor. Şimdiye kadar Ryzen 8000X3D serisinden bahsedilmedi. Ancak AMD, 3D V-Cache'li Zen5 mikro mimarisinin gerçekten de planlandığını doğruladı. Bunun bir tüketici ürünüyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil, ancak muhtemel.

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AMD Ryzen 8000 özellikleri şekillenmeye devam ediyor