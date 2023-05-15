Apple M3 Pro çip hakkında ilk bilgiler geldi

Tam Boyutta Gör Mark Gurman’a göre, Apple’ın yeni M3 Pro çipi yeni MacBook Pro’lara güç verecek. 12 çekirdekli CPU, 18 çekirdekli GPU, 36GB belleğe sahip Apple M3 Pro işlemci, macOS 14 üzerinde çalışacak üst seviye MacBook Pro modeline güç verecek.

15 inç MacBook Air, WWDC etkinliğinde tanıtılacak 1 hf. önce eklendi

Apple M3 Pro çip beklenen özellikleri

Apple M3 Pro çipin 2024’te çıkacak yeni nesil 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinde olabileceği söyleniyor. TSMC’nin 3nm üretim sürecinden geçen bir işlemci olacak. 14 inç MacBook Pro’daki M2 Pro çipi, 10 çekirdek CPU, 16 çekirdek GPU’ya sahip. Bu nedenle M3 Pro çipinin CPU ve GPU için en az iki ekstra çekirdeğe sahip olacaktır. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’lar Ocak ayında tanıtıldığından M3 Pro ile güncellenen yeni modellerin 2024’ten önce çıkması pek muhtemel gözükmüyor.

Apple’ın M3 Pro ve M3 Max işlemcilerini tanıtmadan önce M3 çipini piyasaya sürmesi bekleniyor. M3 çipli ilk iMac, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinin bu yıl sonu, en çok gelecek yılın başında çıkacağı tahmin ediliyor. Bu arada bu yaz belki de WWDC23 etkinliğinde M2 çipli 15 inç MacBook Air modelinin çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Apple M3 Pro işlemci özellikleri ortaya çıktı