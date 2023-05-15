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    Anlık Bildirim

    Apple M3 Pro çip hakkında ilk bilgiler geldi

    Apple'ın yeni işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi. M3 Pro çipli MacBook Pro modeli test ediliyor. Peki, Apple M3 Pro işlemcisi özellikleri neler olacak?                      
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    Apple M3 Pro çip MacBook Pro Tam Boyutta Gör
    Mark Gurman’a göre, Apple’ın yeni M3 Pro çipi yeni MacBook Pro’lara güç verecek. 12 çekirdekli CPU, 18 çekirdekli GPU, 36GB belleğe sahip Apple M3 Pro işlemci, macOS 14 üzerinde çalışacak üst seviye MacBook Pro modeline güç verecek.

    Apple M3 Pro çip beklenen özellikleri

    Apple M3 Pro çipin 2024’te çıkacak yeni nesil 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinde olabileceği söyleniyor. TSMC’nin 3nm üretim sürecinden geçen bir işlemci olacak. 14 inç MacBook Pro’daki M2 Pro çipi, 10 çekirdek CPU, 16 çekirdek GPU’ya sahip. Bu nedenle M3 Pro çipinin CPU ve GPU için en az iki ekstra çekirdeğe sahip olacaktır. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’lar Ocak ayında tanıtıldığından M3 Pro ile güncellenen yeni modellerin 2024’ten önce çıkması pek muhtemel gözükmüyor.

    Apple’ın M3 Pro ve M3 Max işlemcilerini tanıtmadan önce M3 çipini piyasaya sürmesi bekleniyor. M3 çipli ilk iMac, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinin bu yıl sonu, en çok gelecek yılın başında çıkacağı tahmin ediliyor. Bu arada bu yaz belki de WWDC23 etkinliğinde M2 çipli 15 inç MacBook Air modelinin çıkması bekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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