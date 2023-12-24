AMD Ryzen 8000G APU'lar için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör AMD, önümüzdeki dönem içerisinde AM5 tabanlı Ryzen 8000G APU ailesini piyasaya sürecek. Bilmeyenler için yeni nesil APU'lar, 2021 yılında çıkış yapan Ryzen 5000G serisinin halefi niteliğinde olacak. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G ve Ryzen 5 8500G modellerinden ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

Ryzen 8000G APU'lar için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı

Kaçıranlar için Ryzen 8000G masaüstü işlemcilerin 31 Ocak'ta piyasaya sürüleceği söyleniyor. 11 Şubat tarihinde ise tüm kanallarda erişebilir olacak. Sızdırılan listeye gelirsek, Ryzen 7 8700G ilk perakendecide 340 dolar, Ryzen 5 8600G 240 dolar, Ryzen 5 8500G ise 190 dolardan başlayan fiyatlar ile listelendi. Ancak bu fiyatlandırmanın satıcılara göre değiştiğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda üç perakendeciden alınan fiyatlar şu şekilde;

Ryzen 7 8700G: 340$, 390$ ve 440$

Ryzen 5 8600G: 240$, 280$ ve 310$

Ryzen 5 8500G: 190$, 220$ ve 240$

Serinin giriş modeli olacak Ryzen 3 8300G içinse şimdilik bir fiyat bilgisi yok. Ayrıca Ryzen 8000G APU'lara ek olarak yaklaşmakta olan bazı AM4 işlemciler de ortaya çıktı. Bunlar arasından Ryzen 7 5700X3D, 260 ila 340 dolar, Ryzen 7 5700X 180 dolar ve Ryzen 5 5600GT ise 150 ila 200 dolar fiyatlara sahip olacak. Ryzen 5 5500GT içinse, 130 ila 180 dolar aralığına işaret ediliyor.

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Ryzen 8000 APU'lar neler sunuyor?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi masaüstü Ryzen 8000G APU'lar, Zen 4 çekirdek mimarisi ve RDNA 3 grafiklerini temel alacak. Ayrıca ailede yer alacak modellerin Phoenix 1 ve 2 olmak üzere iki farklı kalıba sahip olması bekleniyor. Phoenix 2 yongaları ayrıca Radeon 780M ve 760M gibi üst düzey RDNA 3 iGPU'lardan yoksun olacak. Bunların yerine sadece 4 işlem birimine sahip Radeon 740M yer alacak. APU'ların özellikleri ise şu şekilde;

(Phoenix 1) - Ryzen 7 8700G, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,2 GHz-5,1 GHz saat hızı

8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,2 GHz-5,1 GHz saat hızı (Phoenix 1) - Ryzen 5 8600G: 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,35 GHz-5,0 GHz saat hızı

6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,35 GHz-5,0 GHz saat hızı (Phoenix 2) - Ryzen 5 8500G: 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı, 3,55 GHz-5,0 GHz saat hızı

6 çekirdek ve 12 iş parçacığı, 3,55 GHz-5,0 GHz saat hızı (Phoenix 2) - Ryzen 5 8300G: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı,3,45GHz-4,90GHz saat hızı

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AMD Ryzen 8000G APU'lar için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı