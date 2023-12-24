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    AMD Ryzen 8000G APU'lar için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı

    Yakın tarihte Ryzen 7000X3D işlemcilerini duyuran AMD, odağını RDNA 3 destekli Ryzen 8000G APU'lara çevirdi. Son olarak yeni APU'lar lansmandan önce perakende kanallarında görünmeye başladı.
    AMD Ryzen 8000G APU'lar için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    AMD, önümüzdeki dönem içerisinde AM5 tabanlı Ryzen 8000G APU ailesini piyasaya sürecek. Bilmeyenler için yeni nesil APU'lar, 2021 yılında çıkış yapan Ryzen 5000G serisinin halefi niteliğinde olacak. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G ve Ryzen 5 8500G modellerinden ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

    Ryzen 8000G APU'lar için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı

    Kaçıranlar için Ryzen 8000G masaüstü işlemcilerin 31 Ocak'ta piyasaya sürüleceği söyleniyor. 11 Şubat tarihinde ise tüm kanallarda erişebilir olacak. Sızdırılan listeye gelirsek, Ryzen 7 8700G ilk perakendecide 340 dolar, Ryzen 5 8600G 240 dolar, Ryzen 5 8500G ise 190 dolardan başlayan fiyatlar ile listelendi. Ancak bu fiyatlandırmanın satıcılara göre değiştiğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda üç perakendeciden alınan fiyatlar şu şekilde;

    • Ryzen 7 8700G: 340$, 390$ ve 440$
    • Ryzen 5 8600G: 240$, 280$ ve 310$
    • Ryzen 5 8500G: 190$, 220$ ve 240$

    Serinin giriş modeli olacak Ryzen 3 8300G içinse şimdilik bir fiyat bilgisi yok. Ayrıca Ryzen 8000G APU'lara ek olarak yaklaşmakta olan bazı AM4 işlemciler de ortaya çıktı. Bunlar arasından Ryzen 7 5700X3D, 260 ila 340 dolar, Ryzen 7 5700X 180 dolar ve Ryzen 5 5600GT ise 150 ila 200 dolar fiyatlara sahip olacak. Ryzen 5 5500GT içinse, 130 ila 180 dolar aralığına işaret ediliyor. 

    Ryzen 8000 APU'lar neler sunuyor?

    Daha önce de bahsettiğimiz gibi masaüstü Ryzen 8000G APU'lar, Zen 4 çekirdek mimarisi ve RDNA 3 grafiklerini temel alacak. Ayrıca ailede yer alacak modellerin Phoenix 1 ve 2 olmak üzere iki farklı kalıba sahip olması bekleniyor. Phoenix 2 yongaları ayrıca Radeon 780M ve 760M gibi üst düzey RDNA 3 iGPU'lardan yoksun olacak. Bunların yerine sadece 4 işlem birimine sahip Radeon 740M yer alacak. APU'ların özellikleri ise şu şekilde;

    • (Phoenix 1) - Ryzen 7 8700G, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,2 GHz-5,1 GHz saat hızı
    • (Phoenix 1) - Ryzen 5 8600G: 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,35 GHz-5,0 GHz saat hızı
    • (Phoenix 2) - Ryzen 5 8500G: 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı, 3,55 GHz-5,0 GHz saat hızı
    • (Phoenix 2) - Ryzen 5 8300G: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı,3,45GHz-4,90GHz saat hızı
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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