Ryzen 8000G serisine yapay zekâ dopingi

Yapay zekâ destekli Ryzen 8000G
CES 2024 fuarında önemli ürünlerini tanıtan AMD’nin kataloğundaki serilerden birisi de Ryzen 8000G oldu. Ryzen 700M ile bir masa üstü yongasına entegre en güçlü grafik birimine sahip olan Ryzen 8000G serisi yapay zekâ tarafında da iddialı.
Bütçesini düşünen oyunculara alternatif olmayı amaçlayan Ryzen 8000G serisi profesyonelleri de hesaba katıyor. Windows Studio Effects, Adobe ve DaVinci gibi yazılımlarda işlemci ve grafik birimine yük bindirmeyen yapay zekâ motoru verimliliği arttırıyor.
Serinin tepe modeli Ryzen 7 8700G sekiz çekirdekli ve 5.1GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Radeon 780M grafik birimi ile Baldur's Gate 3 oyununda 1080p düşük ayarlarda 90fps elde edilebiliyor. Akıcılık sağlayan Hyper-RX ve Fluid Motion Frames özellikleri kapalı iken de 58 fps oluyor. Seride 179$-229$-329$ fiyat etiketi mevcut. Ryzen 3 8300G ise PC OEM firmaları tarafından satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.