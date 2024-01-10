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    Ryzen 8000G serisine yapay zekâ dopingi

    Bütçe odaklı oyun sistemleri kurmak isteyenler için hazırlanan AMD Ryzen 8000G işlemci serisi, yapay zekâ desteği sayesinde profesyonelleri de hedefliyor.       
    Ryzen 8000G Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemcilerde kendisine sağlam bir yer edinen yapay zekâ birimleri yavaş yavaş masa üstü işlemcilerine de girmeye başladı. Geçen yıl x86 dizüstü yongalarına yapay zekâ desteği sunan ilk firma AMD, bu yıl da masa üstüne el attı.

    Yapay zekâ destekli Ryzen 8000G

    CES 2024 fuarında önemli ürünlerini tanıtan AMD’nin kataloğundaki serilerden birisi de Ryzen 8000G oldu. Ryzen 700M ile bir masa üstü yongasına entegre en güçlü grafik birimine sahip olan Ryzen 8000G serisi yapay zekâ tarafında da iddialı.

    Bütçesini düşünen oyunculara alternatif olmayı amaçlayan Ryzen 8000G serisi profesyonelleri de hesaba katıyor. Windows Studio Effects, Adobe ve DaVinci gibi yazılımlarda işlemci ve grafik birimine yük bindirmeyen yapay zekâ motoru verimliliği arttırıyor.

    Serinin tepe modeli Ryzen 7 8700G sekiz çekirdekli ve 5.1GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Radeon 780M grafik birimi ile Baldur's Gate 3 oyununda 1080p düşük ayarlarda 90fps elde edilebiliyor. Akıcılık sağlayan Hyper-RX ve Fluid Motion Frames özellikleri kapalı iken de 58 fps oluyor. Seride 179$-229$-329$ fiyat etiketi mevcut. Ryzen 3 8300G ise PC OEM firmaları tarafından satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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