Ryzen 8000G serisine yapay zekâ dopingi

Tam Boyutta Gör Mobil işlemcilerde kendisine sağlam bir yer edinen yapay zekâ birimleri yavaş yavaş masa üstü işlemcilerine de girmeye başladı. Geçen yıl x86 dizüstü yongalarına yapay zekâ desteği sunan ilk firma AMD, bu yıl da masa üstüne el attı.

Yapay zekâ destekli Ryzen 8000G

CES 2024 fuarında önemli ürünlerini tanıtan AMD’nin kataloğundaki serilerden birisi de Ryzen 8000G oldu. Ryzen 700M ile bir masa üstü yongasına entegre en güçlü grafik birimine sahip olan Ryzen 8000G serisi yapay zekâ tarafında da iddialı.

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Bütçesini düşünen oyunculara alternatif olmayı amaçlayan Ryzen 8000G serisi profesyonelleri de hesaba katıyor. Windows Studio Effects, Adobe ve DaVinci gibi yazılımlarda işlemci ve grafik birimine yük bindirmeyen yapay zekâ motoru verimliliği arttırıyor.

Serinin tepe modeli Ryzen 7 8700G sekiz çekirdekli ve 5.1GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Radeon 780M grafik birimi ile Baldur's Gate 3 oyununda 1080p düşük ayarlarda 90fps elde edilebiliyor. Akıcılık sağlayan Hyper-RX ve Fluid Motion Frames özellikleri kapalı iken de 58 fps oluyor. Seride 179$-229$-329$ fiyat etiketi mevcut. Ryzen 3 8300G ise PC OEM firmaları tarafından satılacak.

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Ryzen 8000G serisi tanıtıldı