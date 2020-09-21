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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 9 5900X ile ilgili ilk bilgiler

    4.9GHz seviyesine kadar çıkabilen AMD Ryzen 9 5900X işlemcisi onuncu nesil Intel işlemcilerle önemli bir performans rekabeti başlatacak. AMD yine de yüksek hız değil verimlilik peşinde.
    3 sa.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Ryzen 9 5900X ile ilgili ilk bilgiler
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    AMD’nin işlemci pazarında adeta yeniden doğmasını sağlayan Zen çekirdek mimarisi istikrarını bozmadan yoluna devam ediyor. Daha gelişmiş 7nm sürecinde tasarlanan Zen 3 çekirdeği 8 Ekim tarihinde boy gösterecek. Yeni Ryzen işlemci serisi ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

    AMD Ryzen 9 5900X neler sunacak?

    AMD’nin Zen mimarisi tamamen yeni Ryzen serisi ile boy göstermeye başlamıştı. İlk Zen mimarisi Ryzen serisi ile, Zen+ mimarisi Ryzen 2000 ile, Zen 2 mimarisi de Ryzen 3000 serisi ile piyasaya çıkmıştı. Zen 3 için ise Ryzen 4000 isimlendirmesi bekleniyordu.

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    AMD normalde Ryzen 4000 isimlendirmesini ilk olarak APU serisi için kullandı. Sonrasında Zen 3 işlemciler için kullanılacaktı ancak kaynaklar isim karmaşasının olmaması için AMD’nin Ryzen 5000 isimlendirmesine atlamasını bekliyor.

    Böylece Zen 3 tabanlı işlemcilerin Ryzen 5000 isimlendirmesi ile başladığını göreceğiz. Ryzen 9 5900X işlemcisinin 12 çekirdek ve 24 izlek birimi, Ryzen 7 5800X işlemcisinin ise 8 çekirdek ve 16 izlek birimi ile gelmesi bekleniyordu.

    AMD Ryzen 9 5900X ile ilgili ilk bilgiler
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    Kaynaklar Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X işlemcilerinin 4.9GHz seviyesine kadar çıkabileceğini belirtiyor. Böylelikle onuncu nesil Intel işlemcilerle önemli bir performans rekabeti başlatacak.

    Diğer taraftan işlemci hızlarındaki aşırtma özelliğinin çok yüksek seviyelere çıkmak değil verimliliği korumak odaklı hazırlandığı belirtiliyor. Belirli bir süre devam eden iş yüklerinde sürdürülebilir bir verimlilik temel amaç olacak.

    Döngü başına komut setinde iyileşme, her yonga parçasında 8 çekirdek, daha iyi bellek kontrolcüsüne sahip yeni girdi-çıktı yongası ve iyileştirilmiş SMT gibi özelliklere sahip olacak Ryzen 5000 serisi yıl sonlarında veya yeni yıl başlarında piyasaya sürülecek.



    https://www.tweaktown.com/news/75239/amds-next-gen-ryzen-9-5900x-cpu-12-core-24-thread-intel-destroyer/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rindaman ( -) 44 sn.
    Şimdi işlemci çıkmadan burada iki saat birbirinize laf sokmayın.
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    Musty3535123 2 sa.
    arkadaşın laptop ölmek üzere, yeni sistem düzelim dedi; bende sene sonunu bekle ekran kartları ve işlemciler yeni seriler çıkacak dedim ama 2021 ilk çeyreğini bulacak bu işler heralde. işlemciyi ryzen 3000 alsam ekran kartını rtx 3000 i beklemek lazım gene, eskilerin fiyat düşecek. pc toplamak için ne kadar ters bir zaman.
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    eatmc7 2 sa. Musty3535123
    Hem 3000 serisi rtx kartların fiyatlarının oturması için hemde 4000 serisi ryzen işlemciler için kasıma kadar kesin beklemek lazım, piyasa daha erken oturursa yine yeni amd kartları beklemeden sistem dizilebilir.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. Musty3535123
    Gerçekten ters bir zaman. Hani illa almak zorunda kalırsanız temiz 2. ele yönelin derim.
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 2 sa.
    AMD gerçekten çok iyi işler çıkartıyor. Umarım işlemcilerinin sıcaklık sorununu çözer
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 1 sa. tunacadirci
    Sıcaklık sorunu mı varmış?
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    jem991 (Adnan Balcı) 42 dk. tunacadirci
    Zem mimarisi ile sıcaklık sorununu çözeli çok oluyor.
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    MertDrx (Mert L.) 33 dk. tunacadirci
    En son hangi yıl amd kullandın hocam sen. Fx serisinde bile nerdeyse sıcaklık sorunu yoktu. Sadece verdikleri stok fan kötüydü o kadar.
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 2 sa.
    Ortalık fena karışmış. Atak üstüne atak geliyor firmalardan...
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