AMD Ryzen 9 5900X ile ilgili ilk bilgiler

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AMD’nin işlemci pazarında adeta yeniden doğmasını sağlayan Zen çekirdek mimarisi istikrarını bozmadan yoluna devam ediyor. Daha gelişmiş 7nm sürecinde tasarlanan Zen 3 çekirdeği 8 Ekim tarihinde boy gösterecek. Yeni Ryzen işlemci serisi ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

AMD Ryzen 9 5900X neler sunacak?

AMD’nin Zen mimarisi tamamen yeni Ryzen serisi ile boy göstermeye başlamıştı. İlk Zen mimarisi Ryzen serisi ile, Zen+ mimarisi Ryzen 2000 ile, Zen 2 mimarisi de Ryzen 3000 serisi ile piyasaya çıkmıştı. Zen 3 için ise Ryzen 4000 isimlendirmesi bekleniyordu.

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AMD Ryzen 5000 APU ailesi her yongada 8 adet Zen 3 çekirdeği barındıracak

AMD normalde Ryzen 4000 isimlendirmesini ilk olarak APU serisi için kullandı. Sonrasında Zen 3 işlemciler için kullanılacaktı ancak kaynaklar isim karmaşasının olmaması için AMD’nin Ryzen 5000 isimlendirmesine atlamasını bekliyor.

Böylece Zen 3 tabanlı işlemcilerin Ryzen 5000 isimlendirmesi ile başladığını göreceğiz. Ryzen 9 5900X işlemcisinin 12 çekirdek ve 24 izlek birimi, Ryzen 7 5800X işlemcisinin ise 8 çekirdek ve 16 izlek birimi ile gelmesi bekleniyordu.

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Kaynaklar Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X işlemcilerinin 4.9GHz seviyesine kadar çıkabileceğini belirtiyor. Böylelikle onuncu nesil Intel işlemcilerle önemli bir performans rekabeti başlatacak.

Diğer taraftan işlemci hızlarındaki aşırtma özelliğinin çok yüksek seviyelere çıkmak değil verimliliği korumak odaklı hazırlandığı belirtiliyor. Belirli bir süre devam eden iş yüklerinde sürdürülebilir bir verimlilik temel amaç olacak.

Döngü başına komut setinde iyileşme, her yonga parçasında 8 çekirdek, daha iyi bellek kontrolcüsüne sahip yeni girdi-çıktı yongası ve iyileştirilmiş SMT gibi özelliklere sahip olacak Ryzen 5000 serisi yıl sonlarında veya yeni yıl başlarında piyasaya sürülecek.

https://www.tweaktown.com/news/75239/amds-next-gen-ryzen-9-5900x-cpu-12-core-24-thread-intel-destroyer/index.html

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