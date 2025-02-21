AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT'nin tüm özellikleri paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör AMD, RDNA 4 mimarisine sahip yeni kartları Radeon RX 9070 ve RX 9070 XT için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda Şubat ayının sonunda yapılmasını beklediğimiz etkinlikte, RDNA 4 mimarisiyle geliştirilen ekran kartlarının resmi tanıtımı yapılacak. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Radeon RX 9070 ve XT'ye ait güç değerleri ve teknik detaylar paylaşıldı.

AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT netleşmeye başladı

Güvenilir kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre, Radeon RX 9070 XT modeli 2970 MHz boost saat hızına ve 304W toplam güç tüketimine (TBP) sahip olacak. Standart RX 9070 modeli ise 2520 MHz boost saat hızı ve 220W TBP ile gelecek. Ayrıca bu verilerin AMD'nin referans tasarımına ait olduğunu söyleyelim. Özel modellerde ise bu rakamların üzerine çıkılabilir.

Özellik AMD Radeon RX 9070 XT AMD Radeon RX 9070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU Navi 48 Navi 48 GB203-300 GB205-300 Çekirdek Sayısı 4096 3584 8960 6144 Boost Clock 2.97 GHz 2.52 GHz 2.47 GHz 2.52 GHz Bellek 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 Bellek Veri Yolu 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit Maksimum Güç Tüketimi (TBP) 304W 220W 300W 250W Çıkış Tarihi 6 Mart 6 Mart 20 Şubat 5 Mart

Bunun yanı sıra, her iki model için PCIe 5.0 x16 desteği de resmi olarak doğrulandı ve kartların Compute Unit (CU) konfigürasyonu da netleşti: RX 9070 XT, 64 CU ile 4096 Stream Processor sunarken, RX 9070 modeli 56 CU ve 3584 Stream Processor ile gelecek. Bellek bölümünde ise her iki ekran kartı da 16GB GDDR6 bellekle ve DisplayPort 2.1a ve HDMI 2.1b desteği piyasaya çıkacak.

AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT'nin çıkış tarihi paylaşıldı 4 gün önce eklendi

Fiyatlandırma hakkında belirsizlik sürüyor

Daha önce Radeon RX 9070 XT'nin 599 dolar, standart RX 9070 modelinin ise 499 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağı söylenmişti. Ancak AMD henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla, fiyatlandırmanın değişme ihtimali bulunuyor. Ancak RX 9070 XT'nin RTX 5070 Ti’a rakip, RX 9070’in ise RTX 5070’e doğrudan karşılık geleceğini tahmin etmek zor değil. Tüm detaylar ise, AMD’nin 28 Şubat’taki lansmanında kesinlik kazanacak

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AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT'nin tüm özellikleri paylaşıldı