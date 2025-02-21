AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT'nin tüm özellikleri paylaşıldı

- AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT netleşmeye başladı
- Fiyatlandırma hakkında belirsizlik sürüyor
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AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT netleşmeye başladı
Güvenilir kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre, Radeon RX 9070 XT modeli 2970 MHz boost saat hızına ve 304W toplam güç tüketimine (TBP) sahip olacak. Standart RX 9070 modeli ise 2520 MHz boost saat hızı ve 220W TBP ile gelecek. Ayrıca bu verilerin AMD'nin referans tasarımına ait olduğunu söyleyelim. Özel modellerde ise bu rakamların üzerine çıkılabilir.
|Özellik
|AMD Radeon RX 9070 XT
|AMD Radeon RX 9070
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|GPU
|Navi 48
|Navi 48
|GB203-300
|GB205-300
|Çekirdek Sayısı
|4096
|3584
|8960
|6144
|Boost Clock
|2.97 GHz
|2.52 GHz
|2.47 GHz
|2.52 GHz
|Bellek
|16 GB GDDR6
|16 GB GDDR6
|16 GB GDDR7
|12 GB GDDR7
|Bellek Veri Yolu
|256-bit
|256-bit
|256-bit
|192-bit
|Maksimum Güç Tüketimi (TBP)
|304W
|220W
|300W
|250W
|Çıkış Tarihi
|6 Mart
|6 Mart
|20 Şubat
|5 Mart
Bunun yanı sıra, her iki model için PCIe 5.0 x16 desteği de resmi olarak doğrulandı ve kartların Compute Unit (CU) konfigürasyonu da netleşti: RX 9070 XT, 64 CU ile 4096 Stream Processor sunarken, RX 9070 modeli 56 CU ve 3584 Stream Processor ile gelecek. Bellek bölümünde ise her iki ekran kartı da 16GB GDDR6 bellekle ve DisplayPort 2.1a ve HDMI 2.1b desteği piyasaya çıkacak.
Fiyatlandırma hakkında belirsizlik sürüyor
Daha önce Radeon RX 9070 XT'nin 599 dolar, standart RX 9070 modelinin ise 499 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağı söylenmişti. Ancak AMD henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla, fiyatlandırmanın değişme ihtimali bulunuyor. Ancak RX 9070 XT'nin RTX 5070 Ti’a rakip, RX 9070’in ise RTX 5070’e doğrudan karşılık geleceğini tahmin etmek zor değil. Tüm detaylar ise, AMD’nin 28 Şubat’taki lansmanında kesinlik kazanacakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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