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    AMD Ryzen 9000 işlemciler ortaya çıktı: İşte modeller ve daha fazlası

    AMD'nin Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Zen 5 çekirdekli Ryzen 5 9600X Masaüstü yongalarını içeren Ryzen 9000 CPU serisinin tamamı sızdırıldı. İşte detaylar...
    AMD Ryzen 9000 işlemciler ortaya çıktı: İşte modeller ve dahası Tam Boyutta Gör
    AMD, çok yakında Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemciler ile karşımıza çıkacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, seride yer alacak Ryzen işlemciler ve uyumlu anakartlar netleşmeye başladı. İşte Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Zen 5 çekirdekli Ryzen 5 9600X'ten ilk bilgiler...

    Kaçıranlar için Ryzen 9000 masaüstü işlemciler, 16, 12, 8 ve 6 çekirdek arasında değişen dört sürümde karşımıza çıkacak. Daha önce, bazı iş yüklerinde %40'a varan performans ve %10'a yakın bir IPC artışına işaret edilmişti. AORUS tarafından hazırlanan bir sunum dökümanında ise, seride yer alacak işlemciler ve konfigürasyonları belli oldu. 

    Buna göre AMD'nin yeni serisinde en az dört yeni CPU bulunuyor:

    • Ryzen 9 9950X: 16 çekirdek
    • Ryzen 9 9900X: 12 çekirdek
    • Ryzen 7 9700X: 8 çekirdek
    • Ryzen 5 9600X: 6 çekirdek

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, halihazırda mevcut olan Ryzen 9 7950X modeli 16 çekirdek, Ryzen 7 7900X 12 çekirdek, Ryzen 7 7700X 8 çekirdek ve Ryzen 5 7600X 6 çekirdek konfigürasyonu ile tanıtıldı. Dolayısıyla çekirdek sayısında herhangi bir değişim söz konusu değil. Buna ek olarak Ryzen 9 işlemciler, çift CCD + 1 IOD konfigürasyonunu kullanırken, Ryzen 7 ve Ryzen 5 modelleri 1 CCD + 1 IOD konfigürasyonunu kullanacak. Her CCD 32 MB L3 cache ile geliyor ve TDP değerleri 65W ile 170W arasında değişiyor.

    Bellek desteği ve performans iyileştirmeleri

    AMD, Granite Ridge "Ryzen 9000" masaüstü işlemcilerinde bellek kontrolcüsünde bazı iyileştirmeler yapmış gibi görünüyor. Ryzen 7000 serisine kıyasla yeni işlemciler 5600 MT/s ve EXPO/XMP ile 8000 MT/s'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, Infinity Fabric saat hızı FCLK, 2400 MHz'e kadar (Ryzen 7000 / Zen 4'te 2000 MHz) artırılmış durumda. İşte desteklenen hızlar:

    • Doğal Hızlar: 5600 MT/s
    • EXPO Hızları: 8000 MT/s+
    • FCLK Hızları: 2400 MHz (Fabric)

    AMD Ryzen 9000 masaüstü işlemciler, ayrık GPU için 16 PCIe Gen 5.0 hattını koruyacak. Ayrıca, M.2 yuvaları ve yonga seti bağlantısı için 12 Gen 5.0 hattı daha bulunacak, bu da toplamda 28 hat anlamına geliyor. Sızdırılan anakart modellerine gelirsek, B840 hariç tüm diğer yonga setleri, Ryzen 7000, Ryzen 8000 ve Ryzen 9000 işlemcilerde hız aşırtmayı destekleyecek. 

    • X870E (Enthusiast Extreme)
    • X870 (Enthusiast)
    • B850 (Mainstream)
    • B840 (Entry-Level)

    AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisini en az üç CPU ailesinde tanıtması bekleniyor. Bunlar “Granite Ridge” kod adıyla masaüstünde, “Strix Point” ile mobilde ve “Turin” ile de EPYC sunucu ailesi olacak ve ilk olarak mevcut AM5 platformlarını hedefleyen "Granite Ridge" ailesi ile karşılaşacağız. Bu işlemcilerin önmümüzdeki hafta Computex'te tanıtılacağını söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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