AMD Ryzen 9000 işlemciler ortaya çıktı: İşte modeller ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör AMD, çok yakında Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemciler ile karşımıza çıkacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, seride yer alacak Ryzen işlemciler ve uyumlu anakartlar netleşmeye başladı. İşte Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Zen 5 çekirdekli Ryzen 5 9600X'ten ilk bilgiler...

Kaçıranlar için Ryzen 9000 masaüstü işlemciler, 16, 12, 8 ve 6 çekirdek arasında değişen dört sürümde karşımıza çıkacak. Daha önce, bazı iş yüklerinde %40'a varan performans ve %10'a yakın bir IPC artışına işaret edilmişti. AORUS tarafından hazırlanan bir sunum dökümanında ise, seride yer alacak işlemciler ve konfigürasyonları belli oldu.

Buna göre AMD'nin yeni serisinde en az dört yeni CPU bulunuyor:

Ryzen 9 9950X : 16 çekirdek

: 16 çekirdek Ryzen 9 9900X : 12 çekirdek

: 12 çekirdek Ryzen 7 9700X : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Ryzen 5 9600X: 6 çekirdek

Karşılaştırma yapmak gerekirse, halihazırda mevcut olan Ryzen 9 7950X modeli 16 çekirdek, Ryzen 7 7900X 12 çekirdek, Ryzen 7 7700X 8 çekirdek ve Ryzen 5 7600X 6 çekirdek konfigürasyonu ile tanıtıldı. Dolayısıyla çekirdek sayısında herhangi bir değişim söz konusu değil. Buna ek olarak Ryzen 9 işlemciler, çift CCD + 1 IOD konfigürasyonunu kullanırken, Ryzen 7 ve Ryzen 5 modelleri 1 CCD + 1 IOD konfigürasyonunu kullanacak. Her CCD 32 MB L3 cache ile geliyor ve TDP değerleri 65W ile 170W arasında değişiyor.

Bellek desteği ve performans iyileştirmeleri

AMD, Granite Ridge "Ryzen 9000" masaüstü işlemcilerinde bellek kontrolcüsünde bazı iyileştirmeler yapmış gibi görünüyor. Ryzen 7000 serisine kıyasla yeni işlemciler 5600 MT/s ve EXPO/XMP ile 8000 MT/s'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, Infinity Fabric saat hızı FCLK, 2400 MHz'e kadar (Ryzen 7000 / Zen 4'te 2000 MHz) artırılmış durumda. İşte desteklenen hızlar:

Doğal Hızlar : 5600 MT/s

: 5600 MT/s EXPO Hızları : 8000 MT/s+

: 8000 MT/s+ FCLK Hızları: 2400 MHz (Fabric)

AMD Ryzen 9000 masaüstü işlemciler, ayrık GPU için 16 PCIe Gen 5.0 hattını koruyacak. Ayrıca, M.2 yuvaları ve yonga seti bağlantısı için 12 Gen 5.0 hattı daha bulunacak, bu da toplamda 28 hat anlamına geliyor. Sızdırılan anakart modellerine gelirsek, B840 hariç tüm diğer yonga setleri, Ryzen 7000, Ryzen 8000 ve Ryzen 9000 işlemcilerde hız aşırtmayı destekleyecek.

X870E (Enthusiast Extreme)

X870 (Enthusiast)

B850 (Mainstream)

B840 (Entry-Level)

AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisini en az üç CPU ailesinde tanıtması bekleniyor. Bunlar “Granite Ridge” kod adıyla masaüstünde, “Strix Point” ile mobilde ve “Turin” ile de EPYC sunucu ailesi olacak ve ilk olarak mevcut AM5 platformlarını hedefleyen "Granite Ridge" ailesi ile karşılaşacağız. Bu işlemcilerin önmümüzdeki hafta Computex'te tanıtılacağını söyleniyor.

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