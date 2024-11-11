AMD Ryzen 9000 fiyatları resmen çakıldı: MSRP'nin altında

Kaçıranlar için AMD Ryzen 9000 işlemciler, geçtiğimiz Haziran ayında 279,99 dolar (9600X) fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Intel Arrow Lake-Skarşısına konumlandırılan CPU ailesi, pazara agresif bir fiyatla giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan rekabet ve özellikle Ryzen 7 9800X3D'nin gelişi, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor.
Ryzen 9 9950X - 569,99$ (-%12,3)
Ryzen 9 9900X - 359,99$ (-%28,0)
Ryzen 7 9700X - 309,99$ (-%13,9)
Ryzen 5 9600X - 229,99$ (-%17,9)
Ayrıca indirim alan modellerin Ryzen 9000 ile sınırlı olmadığını da belirtelim. Intel Arrow Lake-S modellerinde de fiyatlar gerilemeye devam ediyor. Bu indirimlerin ülkemizde geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak Ryzen 9000X3D serisinin yolda oluşu mevcut modeller üzerinde baskı kurmaya devam edecek.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über