AMD Ryzen 9000 fiyatları resmen çakıldı: MSRP'nin altında

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Tam Boyutta Gör Artan rekabet ve tüketici talebinde yaşanan düşüşler, AMD başta olmak üzere donanım üreticilerini etkilemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi AMD Ryzen 7000 serisinin yerini alan Ryzen 9000 işlemciler, küçük hatalar ve 3D V-Cache modellerinin yolda olması nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Şimdi son raporlar, Ryzen 9950X, 9900X, 9700X ve 9600X fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

AMD Ryzen 9000 fiyatları resmen çakıldı

Kaçıranlar için AMD Ryzen 9000 işlemciler, geçtiğimiz Haziran ayında 279,99 dolar (9600X) fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Intel Arrow Lake-Skarşısına konumlandırılan CPU ailesi, pazara agresif bir fiyatla giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan rekabet ve özellikle Ryzen 7 9800X3D'nin gelişi, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli Microcenter'dan alınan listeye göre, Ryzen 9 9950X modelinin fiyatı %12,3'lük bir düşüşle 569 dolara geriledi. Kıyaslamak adına işlemcinin 649 dolar fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım. En büyük indirimse Ryzen 9 9900X'te mevcut. İşlemcinin fiyatı 499 dolardan 359,99 (%28) dolara düştü. Orta seviye modeller Ryzen 7 9700X ve 9600X ise, sırasıyla 309,99 dolar (-%13,9) ve 229,99 dolara (-%17,9) satılıyor. Ancak 14600K/13600K, 300 dolarının altında konumlandığı için bu fiyat noktasında hala güçlü.

Ryzen 9 9950X - 569,99$ (-%12,3)

Ryzen 9 9900X - 359,99$ (-%28,0)

Ryzen 7 9700X - 309,99$ (-%13,9)

Ryzen 5 9600X - 229,99$ (-%17,9)

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Ayrıca indirim alan modellerin Ryzen 9000 ile sınırlı olmadığını da belirtelim. Intel Arrow Lake-S modellerinde de fiyatlar gerilemeye devam ediyor. Bu indirimlerin ülkemizde geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak Ryzen 9000X3D serisinin yolda oluşu mevcut modeller üzerinde baskı kurmaya devam edecek.

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AMD Ryzen 9000 fiyatları resmen çakıldı: MSRP'nin altında