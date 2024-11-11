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    AMD Ryzen 9000 fiyatları resmen çakıldı: MSRP'nin altında

    AMD'nin yakın tarihte duyurduğu Ryzen 9000 işlemciler, dikkat çeken indirimler almaya başladı. Ryzen 9800X3D'nin ardından tüm modeller MSRP'nin altına düştü. İşte detaylar...
    AMD Ryzen 9000 fiyatları resmen çakıldı: MSRP'nin altında Tam Boyutta Gör
    Artan rekabet ve tüketici talebinde yaşanan düşüşler, AMD başta olmak üzere donanım üreticilerini etkilemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi AMD Ryzen 7000 serisinin yerini alan Ryzen 9000 işlemciler, küçük hatalar ve 3D V-Cache modellerinin yolda olması nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Şimdi son raporlar, Ryzen 9950X, 9900X, 9700X ve 9600X fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

    AMD Ryzen 9000 fiyatları resmen çakıldı

    Kaçıranlar için AMD Ryzen 9000 işlemciler, geçtiğimiz Haziran ayında 279,99 dolar (9600X) fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Intel Arrow Lake-Skarşısına konumlandırılan CPU ailesi, pazara agresif bir fiyatla giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan rekabet ve özellikle Ryzen 7 9800X3D'nin  gelişi, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor. 

    AMD Ryzen 9000 fiyatları resmen çakıldı: MSRP'nin altında Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli Microcenter'dan alınan listeye göre, Ryzen 9 9950X modelinin fiyatı %12,3'lük bir düşüşle 569 dolara geriledi. Kıyaslamak adına işlemcinin 649 dolar fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım. En büyük indirimse Ryzen 9 9900X'te mevcut. İşlemcinin fiyatı 499 dolardan 359,99 (%28) dolara düştü. Orta seviye modeller Ryzen 7 9700X ve 9600X ise, sırasıyla 309,99 dolar (-%13,9) ve 229,99 dolara (-%17,9) satılıyor. Ancak 14600K/13600K, 300 dolarının altında konumlandığı için bu fiyat noktasında hala güçlü.
    • Ryzen 9 9950X - 569,99$  (-%12,3)
    • Ryzen 9 9900X - 359,99$  (-%28,0)
    • Ryzen 7 9700X - 309,99$  (-%13,9)
    • Ryzen 5 9600X - 229,99$  (-%17,9)

    Ayrıca indirim alan modellerin Ryzen 9000 ile sınırlı olmadığını da belirtelim. Intel Arrow Lake-S modellerinde de fiyatlar gerilemeye devam ediyor. Bu indirimlerin ülkemizde geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak Ryzen 9000X3D serisinin yolda oluşu mevcut modeller üzerinde baskı kurmaya devam edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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