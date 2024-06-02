AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu: İşte modeller ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör AMD, ''Granite Ridge'' kod adlı yeni Zen 5 masaüstü işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için daha önce seride yer alacak modeller açıklanmış ve önümüzdeki Computex Fuarı'na işaret edilmişti. AMD merkezli yeni bir sızıntıda ise, Ryzen 9000 işlemcilerin özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı.

Ryzen 9000 masaüstü işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir süredir ortada dolaşan sızıntılar bir sonraki Ryzen serisi için Computex 2024 etkinliğine işaret ediyordu. Sızdırılan yeni bir sunum görüntüsünde ise, serinin Temmuz 2024'te piyasaya sürüleceği doğrulandı. Üstelik iki slaydın birleşiminden oluşan bu görüntüde, Ryzen 9 9950X ve 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcilerin detayları bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Buna göre serinin en üst modeli Ryzen 9 9950X, 16 çekirdek 32 iş parçacığı, 5.7GHz saat hızı, 80MB önbellek ve 170W TDP ile karşımıza çıkacak. Bir alt model 9950X ise, 12 çekirdek 24 iş parçacığı, 5.6GHz saat hızı, 76MB önbellek ve 120W TDP ile tanıtılacak. Bu da Zen4 serisine kıyasla saat hızlarında küçük değişiklikler olacağını doğruluyor.

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Ryzen 7 serisine gelirsek, 9700X, 8 çekirdek 16 iş parçacığı, 5.5GHz saat hızı, 40MB önbellek ve 65W TDP'ye sahip olacak. Ryzen 5 9600X ise, 6 çekirdek 12 iş parçacığı, 5.4GHz saat hızı, 38MB önbellek ve 65W TDP ile geliyor. Bu modellerin fiyatları ise, tahminlere göre şu şekilde olacak;

AMD Ryzen 9000 masaüstü işlemciler ve özellikleri İşlemci Modeli Çekirdek Sayısı İş Parçacığı Sayısı Maksimum Hız (GHz) Önbellek (MB) TDP (W) Tahmini Fiyat Ryzen 9 9950X 16 32 5.7GHz 80 170W 699 dolar Ryzen 9 9900X 12 24 5.6GHz 76 120W 549 dolar Ryzen 7 9700X 8 16 5.5GHz 40 65W 399 dolar Ryzen 5 9600X 6 12 5.4GHz 38 65W 299 dolar

Kaçıranlar için Ryzen 9000 serisi ile birlikte AM5 soketine sahip yeni X870 ve B850 anakartlarında tanıtılması bekleniyor. Computex'te sahne alacak bu modeller ise şu an için belirsiz.

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AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu!