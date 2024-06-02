AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu: İşte modeller ve özellikleri

- Ryzen 9000 masaüstü işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu
- AMD Ryzen 9000 masaüstü işlemciler ve özellikleri
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Ryzen 9000 masaüstü işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir süredir ortada dolaşan sızıntılar bir sonraki Ryzen serisi için Computex 2024 etkinliğine işaret ediyordu. Sızdırılan yeni bir sunum görüntüsünde ise, serinin Temmuz 2024'te piyasaya sürüleceği doğrulandı. Üstelik iki slaydın birleşiminden oluşan bu görüntüde, Ryzen 9 9950X ve 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcilerin detayları bulunuyor.
Ryzen 7 serisine gelirsek, 9700X, 8 çekirdek 16 iş parçacığı, 5.5GHz saat hızı, 40MB önbellek ve 65W TDP'ye sahip olacak. Ryzen 5 9600X ise, 6 çekirdek 12 iş parçacığı, 5.4GHz saat hızı, 38MB önbellek ve 65W TDP ile geliyor. Bu modellerin fiyatları ise, tahminlere göre şu şekilde olacak;
|İşlemci Modeli
|Çekirdek Sayısı
|İş Parçacığı Sayısı
|Maksimum Hız (GHz)
|Önbellek (MB)
|TDP (W)
|Tahmini Fiyat
|Ryzen 9 9950X
|16
|32
|5.7GHz
|80
|170W
|699 dolar
|Ryzen 9 9900X
|12
|24
|5.6GHz
|76
|120W
|549 dolar
|Ryzen 7 9700X
|8
|16
|5.5GHz
|40
|65W
|399 dolar
|Ryzen 5 9600X
|6
|12
|5.4GHz
|38
|65W
|299 dolar
Kaçıranlar için Ryzen 9000 serisi ile birlikte AM5 soketine sahip yeni X870 ve B850 anakartlarında tanıtılması bekleniyor. Computex'te sahne alacak bu modeller ise şu an için belirsiz.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.