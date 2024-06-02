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    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu: İşte modeller ve özellikleri

    Bir süredir gündemde olan Ryzen 9000 masaüstü işlemcilerin çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu. İşte seride yer alacak modeller ve muhtemel fiyatları...     
    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu! Tam Boyutta Gör
    AMD, ''Granite Ridge'' kod adlı yeni Zen 5 masaüstü işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için daha önce seride yer alacak modeller açıklanmış ve önümüzdeki Computex Fuarı'na işaret edilmişti. AMD merkezli yeni bir sızıntıda ise, Ryzen 9000 işlemcilerin özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı.

    Ryzen 9000 masaüstü işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir süredir ortada dolaşan sızıntılar bir sonraki Ryzen serisi için Computex 2024 etkinliğine işaret ediyordu. Sızdırılan yeni bir sunum görüntüsünde ise, serinin Temmuz 2024'te piyasaya sürüleceği doğrulandı. Üstelik iki slaydın birleşiminden oluşan bu görüntüde, Ryzen 9 9950X ve 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcilerin detayları bulunuyor.

    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Buna göre serinin en üst modeli Ryzen 9 9950X, 16 çekirdek 32 iş parçacığı, 5.7GHz saat hızı, 80MB önbellek ve 170W TDP ile karşımıza çıkacak. Bir alt model 9950X ise, 12 çekirdek 24 iş parçacığı, 5.6GHz saat hızı, 76MB önbellek ve 120W TDP ile tanıtılacak. Bu da Zen4 serisine kıyasla saat hızlarında küçük değişiklikler olacağını doğruluyor.

    Ryzen 7 serisine gelirsek, 9700X, 8 çekirdek 16 iş parçacığı, 5.5GHz saat hızı, 40MB önbellek ve 65W TDP'ye sahip olacak. Ryzen 5 9600X ise, 6 çekirdek 12 iş parçacığı, 5.4GHz saat hızı, 38MB önbellek ve 65W TDP ile geliyor. Bu modellerin fiyatları ise, tahminlere göre şu şekilde olacak;

    AMD Ryzen 9000 masaüstü işlemciler ve özellikleri
    İşlemci Modeli Çekirdek Sayısı İş Parçacığı Sayısı Maksimum Hız (GHz) Önbellek (MB) TDP (W) Tahmini Fiyat
    Ryzen 9 9950X 16 32 5.7GHz 80 170W 699 dolar
    Ryzen 9 9900X 12 24 5.6GHz 76 120W 549 dolar
    Ryzen 7 9700X 8 16 5.5GHz 40 65W 399 dolar
    Ryzen 5 9600X 6 12 5.4GHz 38 65W 299 dolar

    Kaçıranlar için Ryzen 9000 serisi ile birlikte AM5 soketine sahip yeni X870 ve B850 anakartlarında tanıtılması bekleniyor. Computex'te sahne alacak bu modeller ise şu an için belirsiz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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