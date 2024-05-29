AMD Ryzen 9000 "Zen 5" örneği sızdırıldı: İşte erken sonuçlar

AMD Ryzen 9000 "Zen 5" örneği sızdırıldı
Kaçıranlar için AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisini en az üç CPU ailesinde tanıtması bekleniyor. Bunlar “Granite Ridge” kod adıyla masaüstünde, “Strix Point” ile mobilde ve “Turin” ile de EPYC sunucu ailesi olacak ve ilk olarak mevcut AM5 platformlarını hedefleyen "Granite Ridge" ailesi ile karşılaşacağız.
Görüntülerde 170W TDP ile derecelendirilen bu model, muhtemelen 6 çekirdekli veya 12 çekirdekli bir konfigürsayona sahip. Üstelik CPU'nun Ryzen 9 7950X'ten 100 MHz daha hızlı 5,8 GHz hızlarda çalıştığı belirtiliyor. Dolayısıyla en hızlı Ryzen CPU'lardan biri konumunda. Ayrıca söz konusu raporda, CCD-To-CCD ve IOD iletişimi için yepyeni bir Infinity Fabric ve yükseltilmiş IMC (Bellek Denetleyicisi) işaret edildi.
Böylelikle temel Ryzen 9000 işlemcilerin özellikle oyunlarda Zen 4 V-Cache performansını aşacağı belirtiliyor. CPU-Z testlerinden ise bu rahatlıkla görebiliyoruz. Platformda 910 puana ulaşan işlemci, Zen 4 tabanlı Ryzen 9 7950X'i yüzde 19 oranında geçmeyi başarıyor.
AMD Ryzen 9000 "Zen 5" işlemcilerin Temmuz ayında raflara çıkacağı söyleniyor. Lansman konuşmasına ise sadece birkaç gün kaldı, bu nedenle daha fazla bilginin yakında açıklanacağını düşünüyoruz. Üstelik bu etkinlikte Ryzen AI 300 mobil APU'lar da sahne alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.