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    AMD Ryzen 9000 "Zen 5" örneği sızdırıldı: İşte erken sonuçlar

    AMD Zen 5 mimarisini temel alacak Ryzen 9000 masaüstü işlemciler hakkında bazı yeni bilgiler paylaşıldı. İşte erken sonuçlar ve daha fazlası...                 
    AMD Ryzen 9000 'Zen 5' örneği sızdırıldı: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Zen mimarisi ile pazarda önemli bir başarı yakalayan AMD, çok yakında Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemciler ile karşımıza çıkacak. Yeni nesil işlemcilerin mevcut aileye göre önemli düzeyde performans artışı yakalayacağı iddia ediliyor. En azından şimdiye kadar gelen tüm bilgiler bu yönde. Geçtiğimiz saatlerde ise Ryzen 9000 serisine ait bir mühendislik örneği CPU-Z'da test edildi.

    AMD Ryzen 9000 "Zen 5" örneği sızdırıldı

    Kaçıranlar için AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisini en az üç CPU ailesinde tanıtması bekleniyor. Bunlar “Granite Ridge” kod adıyla masaüstünde, “Strix Point” ile mobilde ve “Turin” ile de EPYC sunucu ailesi olacak ve ilk olarak mevcut AM5 platformlarını hedefleyen "Granite Ridge" ailesi ile karşılaşacağız.

    AMD Ryzen 9000 'Zen 5' örneği sızdırıldı: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Mevcut bilgiler göre "Granite Ridge" ailesi, 16, 12, 8 ve 6 çekirdek arasında değişen dört sürümde karşımıza çıkacak. Daha önce, bazı iş yüklerinde %40'a varan performans ve %10'a yakın bir IPC artışına işaret edilmişti. Şimdi ise test edilen canlı bir örneğe bakıyoruz. CPU-Z'dan alınan yeni görüntüde, henüz ismi belirtilmeyen ancak Ryzen 9000 serisine ait bir mühendislik örneği bulunuyor.

    Görüntülerde 170W TDP ile derecelendirilen bu model, muhtemelen 6 çekirdekli veya 12 çekirdekli bir konfigürsayona sahip. Üstelik CPU'nun Ryzen 9 7950X'ten 100 MHz daha hızlı 5,8 GHz hızlarda çalıştığı belirtiliyor. Dolayısıyla en hızlı Ryzen CPU'lardan biri konumunda. Ayrıca söz konusu raporda, CCD-To-CCD ve IOD iletişimi için yepyeni bir Infinity Fabric ve yükseltilmiş IMC (Bellek Denetleyicisi) işaret edildi.

    Böylelikle temel Ryzen 9000 işlemcilerin özellikle oyunlarda Zen 4 V-Cache performansını aşacağı belirtiliyor. CPU-Z testlerinden ise bu rahatlıkla görebiliyoruz. Platformda 910 puana ulaşan işlemci, Zen 4 tabanlı Ryzen 9 7950X'i yüzde 19 oranında geçmeyi başarıyor. 

    AMD Ryzen 9000 "Zen 5" işlemcilerin Temmuz ayında raflara çıkacağı söyleniyor. Lansman konuşmasına ise sadece birkaç gün kaldı, bu nedenle daha fazla bilginin yakında açıklanacağını düşünüyoruz. Üstelik bu etkinlikte Ryzen AI 300 mobil APU'lar da sahne alacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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