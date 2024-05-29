AMD Ryzen 9000 "Zen 5" örneği sızdırıldı: İşte erken sonuçlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Zen mimarisi ile pazarda önemli bir başarı yakalayan AMD, çok yakında Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemciler ile karşımıza çıkacak. Yeni nesil işlemcilerin mevcut aileye göre önemli düzeyde performans artışı yakalayacağı iddia ediliyor. En azından şimdiye kadar gelen tüm bilgiler bu yönde. Geçtiğimiz saatlerde ise Ryzen 9000 serisine ait bir mühendislik örneği CPU-Z'da test edildi.

AMD Ryzen 9000 "Zen 5" örneği sızdırıldı

Kaçıranlar için AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisini en az üç CPU ailesinde tanıtması bekleniyor. Bunlar “Granite Ridge” kod adıyla masaüstünde, “Strix Point” ile mobilde ve “Turin” ile de EPYC sunucu ailesi olacak ve ilk olarak mevcut AM5 platformlarını hedefleyen "Granite Ridge" ailesi ile karşılaşacağız.

Tam Boyutta Gör Mevcut bilgiler göre "Granite Ridge" ailesi, 16, 12, 8 ve 6 çekirdek arasında değişen dört sürümde karşımıza çıkacak. Daha önce, bazı iş yüklerinde %40'a varan performans ve %10'a yakın bir IPC artışına işaret edilmişti. Şimdi ise test edilen canlı bir örneğe bakıyoruz. CPU-Z'dan alınan yeni görüntüde, henüz ismi belirtilmeyen ancak Ryzen 9000 serisine ait bir mühendislik örneği bulunuyor.

Görüntülerde 170W TDP ile derecelendirilen bu model, muhtemelen 6 çekirdekli veya 12 çekirdekli bir konfigürsayona sahip. Üstelik CPU'nun Ryzen 9 7950X'ten 100 MHz daha hızlı 5,8 GHz hızlarda çalıştığı belirtiliyor. Dolayısıyla en hızlı Ryzen CPU'lardan biri konumunda. Ayrıca söz konusu raporda, CCD-To-CCD ve IOD iletişimi için yepyeni bir Infinity Fabric ve yükseltilmiş IMC (Bellek Denetleyicisi) işaret edildi.

Böylelikle temel Ryzen 9000 işlemcilerin özellikle oyunlarda Zen 4 V-Cache performansını aşacağı belirtiliyor. CPU-Z testlerinden ise bu rahatlıkla görebiliyoruz. Platformda 910 puana ulaşan işlemci, Zen 4 tabanlı Ryzen 9 7950X'i yüzde 19 oranında geçmeyi başarıyor.

Beklenen AMD Ryzen 9000 işlemcileri Temmuz’da çıkabilir 1 gün önce eklendi

AMD Ryzen 9000 "Zen 5" işlemcilerin Temmuz ayında raflara çıkacağı söyleniyor. Lansman konuşmasına ise sadece birkaç gün kaldı, bu nedenle daha fazla bilginin yakında açıklanacağını düşünüyoruz. Üstelik bu etkinlikte Ryzen AI 300 mobil APU'lar da sahne alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 9000 "Zen 5" örneği sızdırıldı: İşte erken sonuçlar