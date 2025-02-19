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Tam Boyutta Gör AMD, Zen 5 mimarisine sahip yeni nesil 3D V-Cache işlemcileri Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son olarak her iki modele ait Geekbench kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. AMD, önceki nesil 3D V-Cache serisine kıyasla önemli bir artış sunuyor. İşte sonuçlar

AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Yeni görüntülere göre Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D, Gigabyte X670 AORUS Elite AX anakart ve 32GB DDR5-4800 bellek ile test edilmiş. Buna göre Ryzen 9 9900X3D, tek çekirdek testinde 3.274 puan, çok çekirdek testinde ise 19.227 puan alıyor.. Ryzen 9 9950X3D ise 3.363 tek çekirdek, 20.465 çok çekirdek puanı ile bir miktar daha iyi bir performansa sahip. Sonuçlar şu şekilde:

Ryzen 9 9900X3D: 3.274 puan (tek çekirdek), 19.227 puan (çok çekirdek)

3.274 puan (tek çekirdek), 19.227 puan (çok çekirdek) Ryzen 9 9950X3D: 3.363 puan (tek çekirdek), 20.465 puan (çok çekirdek)

Tam Boyutta Gör Her iki işlemci, Ryzen 7000X3D serisine kıyasla tek çekirdek performansında belirgin bir artış sunuyor. Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 7950X3D'ye kıyasla %15 daha yüksek tek çekirdek skoruna sahipken, çok çekirdek performansında %4'lük bir düşüş yaşıyor. Ryzen 9 9900X3D ise Ryzen 9 7900X3D ile kıyaslandığında tek çekirdekte %14.5 daha hızlı. Ancak çoklu çekirdekte %9.3'lük kayıp söz konusu.

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Okları Ryzen 7 7800X3D serisine çevirdiğimizde ise hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında belirgin bir artış mevcut. Ayrıca bu sonuçların, optimizasyon öncesi erken örnekler olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla nihai testlerde farklılıklar olabilir. Şu an için AMD'nin bu işlemcileri ne zaman piyasaya süreceği henüz netleşmiş değil, ancak 2025'in ilk yarısında resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D neler sunacak?

Yeni X3D modelleri, 3D V-Cache teknolojisine sahip yeniden tasarlanmış CCD yapısıyla geliyor. Bu yapı, işlemcilerin X olmayan versiyonlarına kıyasla saat hızlarını korumasına olanak tanıyor. Tek fark, Ryzen 9 9900X3D'nin boost frekansının standart modele göre 100 MHz daha düşük olması. Buna rağmen, 3D V-Cache'in sunduğu ekstra önbellek kapasitesi sayesinde her iki işlemci de özellikle oyun performansında önemli kazanımlar sağlayacak.

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AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D kıyaslama sonuçları paylaşıldı