- AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D kıyaslama sonuçları paylaşıldı
- Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D neler sunacak?
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AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D kıyaslama sonuçları paylaşıldı
Yeni görüntülere göre Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D, Gigabyte X670 AORUS Elite AX anakart ve 32GB DDR5-4800 bellek ile test edilmiş. Buna göre Ryzen 9 9900X3D, tek çekirdek testinde 3.274 puan, çok çekirdek testinde ise 19.227 puan alıyor.. Ryzen 9 9950X3D ise 3.363 tek çekirdek, 20.465 çok çekirdek puanı ile bir miktar daha iyi bir performansa sahip. Sonuçlar şu şekilde:
- Ryzen 9 9900X3D: 3.274 puan (tek çekirdek), 19.227 puan (çok çekirdek)
- Ryzen 9 9950X3D: 3.363 puan (tek çekirdek), 20.465 puan (çok çekirdek)
Okları Ryzen 7 7800X3D serisine çevirdiğimizde ise hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında belirgin bir artış mevcut. Ayrıca bu sonuçların, optimizasyon öncesi erken örnekler olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla nihai testlerde farklılıklar olabilir. Şu an için AMD'nin bu işlemcileri ne zaman piyasaya süreceği henüz netleşmiş değil, ancak 2025'in ilk yarısında resmi duyurunun yapılması bekleniyor.
Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D neler sunacak?
Yeni X3D modelleri, 3D V-Cache teknolojisine sahip yeniden tasarlanmış CCD yapısıyla geliyor. Bu yapı, işlemcilerin X olmayan versiyonlarına kıyasla saat hızlarını korumasına olanak tanıyor. Tek fark, Ryzen 9 9900X3D'nin boost frekansının standart modele göre 100 MHz daha düşük olması. Buna rağmen, 3D V-Cache'in sunduğu ekstra önbellek kapasitesi sayesinde her iki işlemci de özellikle oyun performansında önemli kazanımlar sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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