Intel, Meteor Lake'in AI motorunu tanıttı: İşte ilk bilgiler

Tam Boyutta Gör Günümüzde Nvidia, Intel ve Qualcomm gibi üreticilerin yapay zeka yatırımları büyük oranda hız kazanmış durumda. Öyle ki bu isimler arasından Intel, Meteor Lake işlemcilerin yapay zeka hızlandırması için özel bir VPU'ya sahip olacağını doğruladı. Bugün ise CPU devi, Computex 2023 etkinliği kapsamında Meteor Lake işlemcilerin bazı ayrıntılarına açıklık getirdi.

Meteor Lake işlemciler detaylanıyor

Bilmeyenler için Meteor Lake işlemciler, Forveros 3D Paketleme teknolojisine sahip Intel'in ilk tüketici CPU'su olacak. Bu bağlamda hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi gibi katmanlara ev sahipliği yapacak işlemcilerde, katmanlar arası farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bunlar arasından en önemlisi ise Meteor Lake'in temel bileşenlerinden biri olan VPU (AI Motoru) olacak.

Intel'e göre Meteor Lake CPU'ların temel özelliklerinden bazıları

Yeni nesil güç yönetimi

Yeni Yerleşik Intel Arc grafik kartı

Yeni entegre AI Motoru (VPU)

Neural VPU, çipe entegre edilmiş özel bir AI motoru olacak. Bu gelişmeye GPU'da bulunan ek hızlandırıcılar da eklendiğinde, performans ve uygulama deneyiminde büyük bir artış sağlaması bekleniyor. Forveros 3D Paketleme teknolojisi ve VPU'nun sunacağı avantajlar ise şu şekilde:

Gelişmiş Ses Efektleri

Oluşturucu ve Oyun Efektleri

Yapay Zeka Asistanları (Microsoft 365 Copilot)

AI'yı yerel olarak istemci makinelere getirme.

Geliştirmeler İçin Gerekli Yapay Zeka Bilgi İşlemi GOPS

Büyük Dil Modelleri (TOPS) İçin Gerekli Yapay Zeka Bilgi İşlem - ChatGPT

Tam Boyutta Gör Computex 2023 kapsamında Intel, Meteor Lake işlemcilerin VPU performansına yönelik bilgiler de paylaştı. Bu noktada VPU ile elde edilen Blur işleme, yalnızca daha iyi bir kalitenin yanı sıra aynı zamanda 5'te 1 oranında daha az güç tüketiyor. Ayrıca standart bir CPU veya iGPU'da alınan süreye kıyasla, büyük bir hız artışı söz konusu.

Intel duyurdu: Meteor Lake yapay zeka desteğine kavuşuyor! 5 gün önce eklendi

Nöral VPU'ya ek olarak Intel, Meteor Lake işlemcilere eşlik edecek Arc Alchemist "Xe-LPG'' GPU'lara da ışık tuttu. Buna göre yeni GPU'lar, DX12 Ultimate, Ray Tracing ve XeSS desteği gibi Arc ekran kartlarında karşımıza çıkan teknolojileri beraberinde getirecek. Intel Meteor Lake işlemcilerin 2023'ün üçüncü çeyreğinde (Ağustos-Eylül) tanıtılması bekleniyor. İlerleyen günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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