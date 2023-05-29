Intel, Meteor Lake'in AI motorunu tanıttı: İşte ilk bilgiler

Meteor Lake işlemciler detaylanıyor
Bilmeyenler için Meteor Lake işlemciler, Forveros 3D Paketleme teknolojisine sahip Intel'in ilk tüketici CPU'su olacak. Bu bağlamda hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi gibi katmanlara ev sahipliği yapacak işlemcilerde, katmanlar arası farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bunlar arasından en önemlisi ise Meteor Lake'in temel bileşenlerinden biri olan VPU (AI Motoru) olacak.
Intel'e göre Meteor Lake CPU'ların temel özelliklerinden bazıları
- Yeni nesil güç yönetimi
- Yeni Yerleşik Intel Arc grafik kartı
- Yeni entegre AI Motoru (VPU)
Neural VPU, çipe entegre edilmiş özel bir AI motoru olacak. Bu gelişmeye GPU'da bulunan ek hızlandırıcılar da eklendiğinde, performans ve uygulama deneyiminde büyük bir artış sağlaması bekleniyor. Forveros 3D Paketleme teknolojisi ve VPU'nun sunacağı avantajlar ise şu şekilde:
- Gelişmiş Ses Efektleri
- Oluşturucu ve Oyun Efektleri
- Yapay Zeka Asistanları (Microsoft 365 Copilot)
- AI'yı yerel olarak istemci makinelere getirme.
- Geliştirmeler İçin Gerekli Yapay Zeka Bilgi İşlemi GOPS
- Büyük Dil Modelleri (TOPS) İçin Gerekli Yapay Zeka Bilgi İşlem - ChatGPT
Nöral VPU'ya ek olarak Intel, Meteor Lake işlemcilere eşlik edecek Arc Alchemist "Xe-LPG'' GPU'lara da ışık tuttu. Buna göre yeni GPU'lar, DX12 Ultimate, Ray Tracing ve XeSS desteği gibi Arc ekran kartlarında karşımıza çıkan teknolojileri beraberinde getirecek. Intel Meteor Lake işlemcilerin 2023'ün üçüncü çeyreğinde (Ağustos-Eylül) tanıtılması bekleniyor. İlerleyen günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)