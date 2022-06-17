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    AMD'nin yeni mobil APU'su ortaya çıktı: Steam Deck 2'ye işaret ediyor olabilir

    Yakında yeni nesil RDNA 3 ve Zen 4 işlemcilerini tanıtmaya hazırlanan AMD'nin, Valve'ın yeni el konsulu Steam Deck için yeni bir APU üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 
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    AMD, Steam Deck 2 üzerinde çalışıyor olabilir
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    AMD imzalı donanımı ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran yeni el konsolu Steam Deck, daha iyi bir donanımla güncellenebilir. Güvenilir sızıntı kaynağı Moore’s Law is Dead (MLID) bugün, AMD’nin Zen4 ve RDNA3 mimarilerine sahip tamamen yeni bir APU üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

    Önümüzdeki yıllarda kullanılabilir

    Steam Deck’e güç veren Van Gogh APU tasarımının halefi olarak görülen ve küçük boyutları sebebiyle 'Little Phoenix' olarak isimlendirilen yeni yonga, MLID’e göre eski APU’ya kıyasla dört kat daha fazla bilgi işlem birimi ve yüzde 50 güç verimliliği sunacak RDNA3 GPU’yu, işlemci tarafında ise 4 çekirdek 8 izlekli Zen 4 CPU’yu temel alıyor.

    Günümüzde bir Steam Deck satın almanın ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde, Valve'in yakın zamanda güncellenmiş özellikleri duyurması için kesinlikle hiçbir neden olmadığını söyleyebiliriz. Bu sebeple yeni APU’nun önümüzdeki bir yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenmiyor ancak AMD yeni APU tasarımının çalışmalarına çoktan başlamış gibi görünüyor.

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