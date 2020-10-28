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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD; Xilinx’i satın alıyor

    Intel’in sonradan programlanabilir yonga segmentindeki hakimiyetine son vermek isteyen AMD; Xilinx ile görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Firma tarihindeki en büyük satın alım gerçekleşiyor.
    52 dk.
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    İşlemci
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    AMD; Xilinx’i satın alıyor

    Nvidia’nın bir süre önce sonradan programlanabilir yonga teknolojilerinde ilerleyebilmek adına Mellanox firmasını satın aldığını görmüştük. Rakibi AMD de benzer bir hamle yapıyor ve Xilinx firmasını bünyesine katıyor.

    AMD ve Xilinx birleşiyor

    MediaTek ile bir araya gelerek özelleştirilmiş 5G yongaları için düğmeye basan AMD şimdi de sonradan programlanabilir yonga teknolojileri alanında ses getirmek istiyor. Sektörün önemli ismi Xilinx; yaklaşık 35 milyar dolar bedelle AMD saflarına katılacak.

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    San Jose kaynaklı olan Xilinx tüm boyutlarda sonradan programlanabilir FPGA yongaları tasarlıyor. Virtex UltraScale markası oldukça popüler olan firmanın 26 milyar dolar civarında pazar değeri mevcut. Yıllık 2.7 milyar dolar Ar-Ge yatırımı olan Xilinx’in 13 bin mühendisi bulunuyor.

    Aslında AMD ve Nvidia’nın hamleleri Intel Stratix markasına karşı yapılıyor. Sunucu tarafında önemli bir paya sahip olan Intel Stratix sonradan programlanabilir performans yongaları haliyle sağlam gelirler kazandırıyor. Bundan sonra rekabetin çok daha kızışacağını söylemek mümkün.

    AMD; Xilinx’i satın alıyor
    Tam Boyutta Gör

    Xilinx’i bünyesine katmasıyla birlikte AMD neredeyse tam bir donanım yelpazesine sahip olacak. İşlemci, grafik birimi, ARM mimarisi, GPU tabanlı ölçeklenebilir işlemciler, yarı özel yongalar, düşük güçte medya işlemcileri yanına şimdi FPGA da eklenecek.

    Bir dönem hisseleri 2 dolar seviyesinde gezinen AMD bugün Xilinx markasının bedelini tamamen hisseleri ile ödüyor hale geldi. Xilinx için hisse başına 143 dolar ödenecek. Satış sonrasında ortaya çıkacak yeni yapıda AMD hisseleri olanlar yüzde 74, Xilinx hisseleri olanlar da yüzde 26 pay sahibi olacak.

    Dr. Lisa Su yeni yapıda yine CEO görevini yürütecek. Xilinx patronu Victor Peng ise bölümün başkanı olarak görevine devam edecek. Ayrıca iki Xilinx yöneticisi de AMD yönetim kuruluna katılacak.



    https://www.techpowerup.com/273849/amd-to-acquire-xilinx-creating-the-industrys-hpc-leader Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DonanımdanBihaber (C R) 11 dk.
    FPGA boardlar gerçekten kullanımı ve geliştirmesi kolay olduğundan maliyet de düşük olunca bir çok alanda kullanılıyor. Bir de şu Xilinx ISE nin kapladığı boyutu düşürüp farklı donanımlarda rahatlıkla kurulacak hale getirseler güzel olur.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 28 dk.
    13 bin mühendis..... İyiymiş 😁
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    ERIKCI (Arap Saçı) 40 dk.
    Onun yerine arm ı alsaydın ya ah be amd
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