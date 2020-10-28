AMD; Xilinx’i satın alıyor

Nvidia’nın bir süre önce sonradan programlanabilir yonga teknolojilerinde ilerleyebilmek adına Mellanox firmasını satın aldığını görmüştük. Rakibi AMD de benzer bir hamle yapıyor ve Xilinx firmasını bünyesine katıyor.

AMD ve Xilinx birleşiyor

MediaTek ile bir araya gelerek özelleştirilmiş 5G yongaları için düğmeye basan AMD şimdi de sonradan programlanabilir yonga teknolojileri alanında ses getirmek istiyor. Sektörün önemli ismi Xilinx; yaklaşık 35 milyar dolar bedelle AMD saflarına katılacak.

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AMD’den dev hamle; Xilinx hedefte

San Jose kaynaklı olan Xilinx tüm boyutlarda sonradan programlanabilir FPGA yongaları tasarlıyor. Virtex UltraScale markası oldukça popüler olan firmanın 26 milyar dolar civarında pazar değeri mevcut. Yıllık 2.7 milyar dolar Ar-Ge yatırımı olan Xilinx’in 13 bin mühendisi bulunuyor.

Aslında AMD ve Nvidia’nın hamleleri Intel Stratix markasına karşı yapılıyor. Sunucu tarafında önemli bir paya sahip olan Intel Stratix sonradan programlanabilir performans yongaları haliyle sağlam gelirler kazandırıyor. Bundan sonra rekabetin çok daha kızışacağını söylemek mümkün.

Tam Boyutta Gör

Xilinx’i bünyesine katmasıyla birlikte AMD neredeyse tam bir donanım yelpazesine sahip olacak. İşlemci, grafik birimi, ARM mimarisi, GPU tabanlı ölçeklenebilir işlemciler, yarı özel yongalar, düşük güçte medya işlemcileri yanına şimdi FPGA da eklenecek.

Bir dönem hisseleri 2 dolar seviyesinde gezinen AMD bugün Xilinx markasının bedelini tamamen hisseleri ile ödüyor hale geldi. Xilinx için hisse başına 143 dolar ödenecek. Satış sonrasında ortaya çıkacak yeni yapıda AMD hisseleri olanlar yüzde 74, Xilinx hisseleri olanlar da yüzde 26 pay sahibi olacak.

Dr. Lisa Su yeni yapıda yine CEO görevini yürütecek. Xilinx patronu Victor Peng ise bölümün başkanı olarak görevine devam edecek. Ayrıca iki Xilinx yöneticisi de AMD yönetim kuruluna katılacak.

https://www.techpowerup.com/273849/amd-to-acquire-xilinx-creating-the-industrys-hpc-leader

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